Chelsea Teknik Direktörü Alonso, cuma gecesi Londra'daki rakibi Brentford'a 3-0'lık ağır yenilginin ardından artan bir baskıyla karşı karşıya. Chelsea'nin savunmadaki kırılganlığı bir kez daha net şekilde ortaya çıktı ve takımın bu sezon Premier League'deki beş maçının her birinde en az iki gol yeme şeklindeki kötü serisini uzattı.

Chelsea'nin yeni görünümlü hücum hattı sezona etkileyici bir başlangıç yapmış olsa da, batı Londra'da tamamen etkisiz kaldı. Diz problemi nedeniyle forma giyemeyen sakat forvet Joao Pedro'nun yokluğu, Alonso'nun mevcut taktik düzenindeki olası kusurları gözler önüne serdi.