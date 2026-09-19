Getty Images Sport
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‘O inanılmaz bir yetenek!’: Jamie Redknapp, Chelsea’daki hayal kırıklığı büyürken Xabi Alonso’ya Estevao konusunda net bir uyarı gönderdi
Brentford deplasmanında ağır yenilgi
Chelsea Teknik Direktörü Alonso, cuma gecesi Londra'daki rakibi Brentford'a 3-0'lık ağır yenilginin ardından artan bir baskıyla karşı karşıya. Chelsea'nin savunmadaki kırılganlığı bir kez daha net şekilde ortaya çıktı ve takımın bu sezon Premier League'deki beş maçının her birinde en az iki gol yeme şeklindeki kötü serisini uzattı.
Chelsea'nin yeni görünümlü hücum hattı sezona etkileyici bir başlangıç yapmış olsa da, batı Londra'da tamamen etkisiz kaldı. Diz problemi nedeniyle forma giyemeyen sakat forvet Joao Pedro'nun yokluğu, Alonso'nun mevcut taktik düzenindeki olası kusurları gözler önüne serdi.
- Getty Images Sport
Redknapp, Alonso'nun taktik tercihlerini sorguladı
Eski orta saha oyuncusu Redknapp, Chelsea'nin son dönemdeki sıkıntılarının çözümünün şu anda kulübede oturuyor olabileceğine inanıyor. Yorumcu, Alonso'nun ilk 11'lerinde Brezilyalı yetenek Estevao'yu kullanma konusundaki isteksizliğini kamuoyu önünde sorguladı. Sky Sports'a Brentford karşısında alınan moral bozucu yenilginin ardından konuşan Redknapp, İspanyol teknik adamın katı yaklaşımına meydan okudu.
"Estevao'ya bakıyorum, bu takımda oynamaması için fazla iyi bir oyuncu mu?" diye sordu. "İnanılmaz bir yetenek ama elinizde Morgan Rogers, Cole Palmer ve Joao Pedro varken onu takıma nasıl sokarsınız? Bunlar onun çözmesi gereken sorunlar."
Premier League'de süre alma mücadelesi
Estevao, Alonso'nun katı düzeni altında düzenli forma şansı bulmakta son derece zorlandı. Büyük umut bağlanan hücum oyuncusu bu sezon resmî maçlarda yalnızca 23 dakika süre alabildi ve ligde sadece sonradan oyuna girdiği dört kısa maç oynadı.
Alonso'nun üçlü savunma sistemine yönelik net tercihi, geleneksel kanat oyuncularının fırsatlarını ciddi şekilde sınırladı. Pedro Neto şu anda sağ kanat beki olarak görev yaparken, Pep Chavarria ile Jorrel Hato karşı kanatta zorlu savunma görevlerini paylaşıyor.
Merkezdeki hücum bölgelerinde ise Cole Palmer ile Morgan Rogers, teknik direktörün tartışmasız birinci tercihleri olarak yerlerini sağlamlaştırdı. İkili, ana santrforun arkasında her maça ilk 11'de başladı ve Estevao'yu A takımın kıyısında köşesinde bıraktı.
- Getty Images
Estevao için ocak ayında ayrılık ihtimali gündemde
Sürekli forma şansı bulamaması, iddiaya göre genç Brezilyalı forveti olumsuz etkiliyor. Bu ayın başındaki haberlerde, Estevao'nun Stamford Bridge'deki sınırlı rolü konusunda artan endişeler taşıdığı ve ocaktaki ara transfer döneminde uzun vadeli geleceğini değerlendirebileceği öne sürülmüştü.
Chelsea ve Alonso, son dönemdeki sıkıntıları ve olası taktiksel dokunuşları değerlendirmek için artık bolca zamana sahip olacak. Chelsea, üç haftalık uzun milli aranın ardından Premier League'de yeniden Bournemouth karşısında sahaya çıkacak.
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