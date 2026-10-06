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'O inanılmaz bir örnek' - Lionel Scaloni, duygusal vedasına hazırlanan Arjantin efsanesi Lionel Messi'yi 'fenomen' olarak selamladı
Messi, duygusal milli takım vedasına hazırlanıyor
Messi, Arjantin çarşamba günü Benin ile oynayacağı hazırlık maçında milli futbola veda etmeye hazırlanıyor. 39 yaşındaki yıldız, Buenos Aires'teki Estadio Monumental'de milli takım formasıyla son kez sahaya çıkacak. Bu özel karşılaşma, Arjantin futbol tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir anı işaret ediyor.
Maç, Messi'nin olağanüstü kariyerinin bir kutlaması olarak planlandı; 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun üyeleri de kaptanlarının vedasını izlemeye davet edildi. Cuma günü memleketi Rosario'ya varan sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, geçen hafta kadroya katıldı. Son antrenmanlarını tamamladı ve tarihi maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
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Scaloni, eşi benzeri olmayan Arjantin kaptanına övgüde bulundu
Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, en etkili oyuncusunu onurlandırmakta gecikmedi ve bu anı çevreleyen nostaljiyi kabul etti. Tecrübeli forveti, uluslararası sahnede bir daha asla tekrarlanmayacak bir miras bırakması nedeniyle övdü.
"Messi geride eşi benzeri olmayan bir şey bırakıyor," diyen Scaloni, ESPN'in aktardığına göre şöyle devam etti: "Oynamaya devam etmemiz gerekiyor ama onun sahada olması bambaşka bir his. Bir futbol sahasında onun hissettirdiklerini aktaran başka kimseyi hiç görmedim ve özleyeceğimiz şey de bu olacak."
Rekorlar kıran bir milli takım mirasını geride bırakarak
Messi, uluslararası futbolu olağanüstü bir başarı koleksiyonuyla bırakıyor. Mirasında 2022 Dünya Kupası, iki Copa America şampiyonluğu, bir Olimpiyat altın madalyası ve A Milli Takım formasını 207 kez giydiği maçlarda attığı eşi benzeri olmayan 125 gol yer alıyor.
Veda etkinliği, Messi'yi uzun yıllardır birlikte oynadığı takım arkadaşları Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından emekli olacak Nicolas Otamendi ile yeniden bir araya getirecek. Ancak Paulo Dybala, Nahuel Molina ve Alejandro Gomez Buenos Aires'te bulunmayacak.
Duygusal ayrılığa rağmen Scaloni geleceğe güvenle bakıyor ve şöyle diyor: "Artık o orada olmayacağı için geriye yalnızca özlem kalıyor. O inanılmaz bir örnek. İlk gelen, son ayrılan, kendine nasıl baktığı, her maça nasıl yaklaştığı.
"Nasıl oynadığına bakarak onun bir fenomen olduğunu görebilirsiniz ama takım arkadaşlarının gördüğü, bunun ötesinde özellikleri de var ve olabilecek en iyi örnek o. Geride, ya da geride bırakıyor, çünkü oynayacağı bir maç daha var, kıyaslanamaz bir şey bıraktı."
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Arjantin'de yeni bir döneme doğru
Artık kaçınılmaz soru şu: Arjantin, tılsımı olmadan dünya elitleri arasında kalmayı sürdürebilecek mi? Ülke daha önce Diego Maradona'nın emekliliğinin ardından 35 yıllık kupa hasreti yaşamıştı.
Messi döneminin ardından Emiliano Martinez ve Enzo Fernandez gibi kendini kanıtlamış yıldızlar, Nico Paz ve Gianluca Prestianni'nin de aralarında bulunduğu heyecan verici bir yetenek dalgasıyla destekleniyor.
Arjantin'in Messi sonrası dönemdeki ilk büyük sınavı 2028 Copa America'da gelecek. Scaloni'nin o tarihte hâlâ takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini korusa da ekip, daha fazla kupa için mücadele edecek donanıma sahip görünüyor.
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