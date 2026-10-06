Messi, uluslararası futbolu olağanüstü bir başarı koleksiyonuyla bırakıyor. Mirasında 2022 Dünya Kupası, iki Copa America şampiyonluğu, bir Olimpiyat altın madalyası ve A Milli Takım formasını 207 kez giydiği maçlarda attığı eşi benzeri olmayan 125 gol yer alıyor.

Veda etkinliği, Messi'yi uzun yıllardır birlikte oynadığı takım arkadaşları Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından emekli olacak Nicolas Otamendi ile yeniden bir araya getirecek. Ancak Paulo Dybala, Nahuel Molina ve Alejandro Gomez Buenos Aires'te bulunmayacak.

Duygusal ayrılığa rağmen Scaloni geleceğe güvenle bakıyor ve şöyle diyor: "Artık o orada olmayacağı için geriye yalnızca özlem kalıyor. O inanılmaz bir örnek. İlk gelen, son ayrılan, kendine nasıl baktığı, her maça nasıl yaklaştığı.

"Nasıl oynadığına bakarak onun bir fenomen olduğunu görebilirsiniz ama takım arkadaşlarının gördüğü, bunun ötesinde özellikleri de var ve olabilecek en iyi örnek o. Geride, ya da geride bırakıyor, çünkü oynayacağı bir maç daha var, kıyaslanamaz bir şey bıraktı."