Real Madrid, Manchester City, Manchester United ve Chelsea gibi kulüplerden gelen yoğun ilgi rağmen, RB Leipzig henüz beklentilerini karşılayan bir teklif almadı. Liverpool, 67 milyon sterlin (80 milyon avro) tutarında resmi bir teklif ve önemli ek ödemelerle en aktif kulüp olsa da, toplam paket hâlâ satışın gerçekleşmesi için gerekli rakamların altında kalıyor. Paris Saint-Germain de yarışta kararlı bir şekilde yer alıyor, ancak mevcut piyasa koşulları, bu yaz hiçbir alıcının 84 milyon sterlin (100 milyon avro) sınırını aşmaya hazır olmadığını gösteriyor.

Red Bull grubunun desteğini alan Leipzig yönetimi, bu “ahlaka aykırı” tekliflerin gelmemesini, taktiksel yaklaşımlarını sağlamlaştırmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. SPORT BILD’e göre, 100 milyon sterlin veya daha fazla bir rakamı masaya koymaya hazır görünen hiçbir kulüp bulunmadığından, Alman kulübü Diomande’nin resmi olarak satılık olmadığına karar verdi. Genel müdür Marcel Schäfer, transfer görüşmeleri yapmak yerine, tüm çabalarını 19 yaşındaki kanat oyuncusu için önemli bir maaş artışı da içeren bir sözleşme uzatmasına odaklıyor.



