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O hiçbir yere gitmiyor! Liverpool’un hedefindeki Yan Diomande için 100 milyon sterlinlik teklif gelmemesi nedeniyle bu yaz satılmayacak
Dokuz haneli bir değerlemeyi karşılamaya istekli hiçbir kulüp yok
Real Madrid, Manchester City, Manchester United ve Chelsea gibi kulüplerden gelen yoğun ilgi rağmen, RB Leipzig henüz beklentilerini karşılayan bir teklif almadı. Liverpool, 67 milyon sterlin (80 milyon avro) tutarında resmi bir teklif ve önemli ek ödemelerle en aktif kulüp olsa da, toplam paket hâlâ satışın gerçekleşmesi için gerekli rakamların altında kalıyor. Paris Saint-Germain de yarışta kararlı bir şekilde yer alıyor, ancak mevcut piyasa koşulları, bu yaz hiçbir alıcının 84 milyon sterlin (100 milyon avro) sınırını aşmaya hazır olmadığını gösteriyor.
Red Bull grubunun desteğini alan Leipzig yönetimi, bu “ahlaka aykırı” tekliflerin gelmemesini, taktiksel yaklaşımlarını sağlamlaştırmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. SPORT BILD’e göre, 100 milyon sterlin veya daha fazla bir rakamı masaya koymaya hazır görünen hiçbir kulüp bulunmadığından, Alman kulübü Diomande’nin resmi olarak satılık olmadığına karar verdi. Genel müdür Marcel Schäfer, transfer görüşmeleri yapmak yerine, tüm çabalarını 19 yaşındaki kanat oyuncusu için önemli bir maaş artışı da içeren bir sözleşme uzatmasına odaklıyor.
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Diomande’nin çelişkili açıklamaları ortalığı karıştırıyor
Diomande sezon sonu tatilinden dönmeye hazırlanırken durum hâlâ hassas. Söylentilere göre genç oyuncu, perde arkasında birçok kulübe söz vermiş ve Liverpool, PSG ile iki Manchester devine de transfer yarışında önde oldukları izlenimini vermiş. Dünya Kupası sırasında Fildişili oyuncu geleceği konusunda açık sözlü davranmış ve “Kulüpten ayrılmayı bekliyorum” demişti.
Bu kamuoyuna açık açıklamalara rağmen, Leipzig yetkilileri bir transfer savaşının önlenebileceği konusunda iyimser. Diomande ayrıca, Schafer ile yeni sözleşme şartlarını görüşürken bir sezon daha kalmaya istekli olduğunu da belirtmiş. Kulüp, özellikle Red Bull Arena’daki yönetimle sürdürdüğü güçlü ilişki göz önüne alındığında, oyuncunun şu anda bir transferi zorlayarak gelecekteki potansiyel işverenleriyle köprüleri yakmak istemeyeceğine inanıyor.
Leipzig’in oyuncu tutma planındaki kişisel dokunuş
Leipzig’in bu özgüveninin temel nedenlerinden biri, geçen sezon Schafer’in sergilediği kişisel bir jestten kaynaklanıyor. Kulüp ve teknik direktörü, Diomande’nin ailesine özel bir tıbbi acil durum sırasında kapsamlı destek sağlamıştı; bu iyilik, oyuncu ve temsilcileri tarafından son derece takdir ediliyor. Bu kişisel minnettarlık borcunun, Diomande’nin transfer için agresif bir şekilde ısrar edip etmeyeceği ya da kulübün kalması yönündeki isteğini yerine getirip getirmeyeceği konusunda önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Ayrıca kulüp, eski mentoru Ole Werner’in ayrılmasının ardından oyuncunun kendini değerli hissetmesini sağlamak için çaba gösteriyor. Yeni teknik direktör Martín Demichelis, vizyonunu anlatmak üzere genç oyuncuya şimdiden kişisel mesajlar yoluyla ulaştı. Demichelis, Diomande’nin dönüşünün ardından onunla bir araya gelip taktiksel düzen içindeki merkezi rolünü açıklamak ve oyuncunun kendini yeni projenin temel taşı gibi hissetmesini sağlamak için sabırsızlanıyor.
- Getty Images Sport
Diomande’nin hem kulüpte hem de milli takımda yükselen değeri
19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 36 maçta 13 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek dünya futbolunun en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri haline geldi. Onun olağanüstü performansları, Leipzig’in ligde üçüncü sırada yer almasına yardımcı oldu ve geçen sezon Avrupa’nın en prestijli turnuvasına katılamayan takımın Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmesini sağladı.
Uluslararası sahnede ise Diomande, Fildişi Sahili formasıyla Dünya Kupası'nda dört maça çıktı ve Curacao'ya karşı 2-0 kazanılan maçta bir asist yaptı. Ancak turnuva serüveni, Norveç'e karşı 2-1'lik kıl payı bir mağlubiyetin ardından son 32 turunda sona erdi.
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