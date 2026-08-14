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'O her zaman benim başkanım olurdu' - Toby Alderweireld, eski takım arkadaşını sürpriz FIFA rolü için destekledi
Alderweireld, FIFA başkanlığı için Kompany'yi destekliyor
Eski Belçika savunmacısı Alderweireld, gelecekte FIFA'nın başına geçmesi için ideal adayının Bayern teknik direktörü Kompany olduğunu söyledi. Eski Tottenham stoperi, dünya futbolunun yönetim organının gerçek bir futbol geçmişine sahip bir lidere ihtiyaç duyduğuna inanıyor.
Kompany şu anda Alman devi Bayern Münih'i çalıştırıyor ve burada şimdiden üst üste Bundesliga şampiyonlukları kazandı. 40 yaşındaki isim, daha önce İngiltere ve Belçika'daki dönemlerinde peş peşe kupalar kazanarak parlak bir oyunculuk kariyeri geçirdi. Belçika savunma hattında 47 kez birlikte forma giyen Alderweireld, eski takım arkadaşının bu sporu yönetmek için kusursuz bir vizyona sahip olduğunu vurguladı.
- Getty Images
"O her zaman benim başkanım olurdu"
Alderweireld, Kompany'nin oyunculuk döneminde teknik direktörlük yolu başlangıçta çok belirgin olmasa da, onun her zaman saha dışında futbola etki etme hırsına sahip olduğunu açıkladı.
"FIFA'nın bir sonraki başkanı olması için benim seçimim kim olurdu? Vincent Kompany," dedi Alderweireld, Hajper'e. "Daha önce onun teknik direktör olmak istediğini hiç düşünmemiştim. Her zaman futbolu değiştirmek için bir misyona çıkmaktan bahsederdi ama belki de onun görevi futbolu korumaktır. Benim başkanım o olurdu, her zaman."
Ticari çıkarlara karşı geleneği korumak
Bu öneri, profesyonel olarak futbol oynamaktan ziyade UEFA'da idari kademelerde yükselen mevcut FIFA başkanı Gianni Infantino'ya yönelik daha geniş çaplı eleştirilerin ortasında geldi. Alderweireld, yöneticilerin futbol kültürünü korumak için gereken bakış açısından çoğu zaman yoksun olduğuna inanıyor.
“FIFA başkanının futbol oynamış ve futbolu bilen biri olması çok önemli” diye ekledi. “Hepimiz taraftar olduk. Sonra futbolcu olduk. Her iki tarafı da biliyoruz. Ben çocukken deplasmandaki tüm maçlara otobüsle giderdim. Biz, Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak iyi para kazanmış insanlardan ibaret değiliz.
“Biz aynı zamanda futbol taraftarıyız. Bu oyunu oynadık. Nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Futbolcu ve taraftar olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Çok önemli olan tek şey, konuşan kişinin bir futbol insanı olması çünkü Dünya Kupası'na bakın. Devre arasında 20 dakikalık bir gösteri mi? İşte tam da burada futbolu bilen birinin çıkıp hayır demesi gerekir.
“Bu sporun en güzel yanı gelenekleri. Yeni şeylerin de yeri var ama gelenekleri de korumamız gerekiyor ve bu yüzden iş insanlarını kontrol altında tutmak için futbolculara, futbolun içinden gelen insanlara, oyunun içinde bulunmuş kişilere ihtiyaç var.”
- Getty Images
Gelecekte iş insanlarını kontrol altında tutmak
Alderweireld, ticari hırs ile geleneksel değerleri dengelemek için futbolun uzun süredir var olan mirasını korumanın, yönetimin en üst kademesinde eski oyuncuların bulunmasını gerektirdiğini vurguladı.
Kompany, Bayern'deki teknik direktörlük görevine odaklanmayı sürdürürken, Alderweireld eski kaptanının zamanı geldiğinde bir adım öne çıkıp dünya futbolunu koruyacağına kesin olarak inanıyor.
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