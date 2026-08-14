"O her zaman benim başkanım olurdu"

Bu öneri, profesyonel olarak futbol oynamaktan ziyade UEFA'da idari kademelerde yükselen mevcut FIFA başkanı Gianni Infantino'ya yönelik daha geniş çaplı eleştirilerin ortasında geldi. Alderweireld, yöneticilerin futbol kültürünü korumak için gereken bakış açısından çoğu zaman yoksun olduğuna inanıyor.

“FIFA başkanının futbol oynamış ve futbolu bilen biri olması çok önemli” diye ekledi. “Hepimiz taraftar olduk. Sonra futbolcu olduk. Her iki tarafı da biliyoruz. Ben çocukken deplasmandaki tüm maçlara otobüsle giderdim. Biz, Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak iyi para kazanmış insanlardan ibaret değiliz.

“Biz aynı zamanda futbol taraftarıyız. Bu oyunu oynadık. Nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Futbolcu ve taraftar olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Çok önemli olan tek şey, konuşan kişinin bir futbol insanı olması çünkü Dünya Kupası'na bakın. Devre arasında 20 dakikalık bir gösteri mi? İşte tam da burada futbolu bilen birinin çıkıp hayır demesi gerekir.

“Bu sporun en güzel yanı gelenekleri. Yeni şeylerin de yeri var ama gelenekleri de korumamız gerekiyor ve bu yüzden iş insanlarını kontrol altında tutmak için futbolculara, futbolun içinden gelen insanlara, oyunun içinde bulunmuş kişilere ihtiyaç var.”