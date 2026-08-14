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"O her zaman benim başkanım olurdu" - Toby Alderweireld, eski takım arkadaşını sürpriz FIFA görevi için destekledi
Alderweireld, Kompany'yi FIFA başkanlığı için destekliyor
Belçika'nın eski savunmacısı Alderweireld, gelecekte FIFA'nın başına geçmesi için ideal aday olarak Bayern teknik direktörü Kompany'yi gösterdi. Tottenham'ın eski stoperi, futbolun küresel yönetim organının gerçek anlamda futbol geçmişi olan bir lidere ihtiyaç duyduğuna inanıyor.
Kompany şu anda Alman devi Bayern'i çalıştırıyor ve burada şimdiden üst üste iki Bundesliga şampiyonluğu kazandı. 40 yaşındaki isim, daha önce İngiltere ve Belçika'daki dönemlerinde art arda kupalar kazandığı parlak bir oyunculuk kariyeri yaşamıştı. Belçika savunmasında 47 kez birlikte sahaya çıkan Alderweireld, eski takım arkadaşının sporu yönetmek için kusursuz vizyona sahip olduğunu savunuyor.
- Getty Images
"O her zaman benim başkanım olurdu"
Alderweireld, Kompany'nin oyunculuk günlerinde teknik direktörlük yolu ilk başta çok belirgin olmasa da, saha dışında da futbola etki etme hırsına her zaman sahip olduğunu söyledi.
"FIFA'nın bir sonraki başkanı olması için kimi seçerdim? Vincent Kompany," dedi Alderweireld Hajper'e. "Daha önce onun teknik direktör olmak istediğini hiç düşünmemiştim. Her zaman futbolu değiştirmek için bir misyona atılmaktan bahsederdi ama belki de onun misyonu futbolu korumaktır. Benim başkanım o olurdu, her zaman."
Geleneği ticari çıkarlara karşı korumak
Bu öneri, profesyonel olarak futbol oynamak yerine UEFA'da idari kademelerde yükselen mevcut FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik daha geniş çaplı eleştirilerin ortasında geldi. Alderweireld, yöneticilerin futbol kültürünü korumak için gerekli içgörüden çoğu zaman yoksun olduğuna inanıyor.
Şöyle ekledi: "FIFA başkanının futbol oynamış ve oyunu bilen biri olması çok önemli. Hepimiz taraftardık. Sonra futbolcu olduk. Her iki tarafı da biliyoruz. Ben çocukken tüm deplasman maçlarına otobüsle giderdim. Biz, sadece Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak iyi para kazanmış insanlar değiliz.
"Biz aynı zamanda futbol taraftarıyız. Bu oyunu oynadık. Nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Futbolcu ve taraftar olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Çok önemli olan bir şey var: konuşan kişinin futbolun içinden biri olması gerekir çünkü Dünya Kupası'na bakın. Devre arasında 20 dakikalık bir gösteri mi? İşte burada futbolu bilen birinin çıkıp hayır demesi gerekir.
"Bu sporun en güzel yanı gelenekleridir. Yeni şeylerin de yeri var ama gelenekleri de korumamız gerekiyor ve bu yüzden iş insanlarını dizginlemek için futbol oynamış, futbolun içinde bulunmuş futbolculara, futbol insanlarına ihtiyaç var."
- Getty Images
Gelecekte iş insanlarını dizginlemek
Alderweireld, futbolun köklü mirasının korunması için en üst yönetim kademesinde eski futbolcuların yer alması ve ticari hırsla geleneksel değerler arasında denge kurulması gerektiğini vurguladı.
Kompany, Bayern'deki teknik direktörlük görevine odaklanmayı sürdürürken Alderweireld, eski kaptanının zamanı geldiğinde öne çıkıp küresel futbolu koruyacağına kesin olarak inanıyor.
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