Bu öneri, profesyonel olarak futbol oynamak yerine UEFA'da idari kademelerde yükselen mevcut FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik daha geniş çaplı eleştirilerin ortasında geldi. Alderweireld, yöneticilerin futbol kültürünü korumak için gerekli içgörüden çoğu zaman yoksun olduğuna inanıyor.

Şöyle ekledi: "FIFA başkanının futbol oynamış ve oyunu bilen biri olması çok önemli. Hepimiz taraftardık. Sonra futbolcu olduk. Her iki tarafı da biliyoruz. Ben çocukken tüm deplasman maçlarına otobüsle giderdim. Biz, sadece Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak iyi para kazanmış insanlar değiliz.

"Biz aynı zamanda futbol taraftarıyız. Bu oyunu oynadık. Nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Futbolcu ve taraftar olmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Çok önemli olan bir şey var: konuşan kişinin futbolun içinden biri olması gerekir çünkü Dünya Kupası'na bakın. Devre arasında 20 dakikalık bir gösteri mi? İşte burada futbolu bilen birinin çıkıp hayır demesi gerekir.

"Bu sporun en güzel yanı gelenekleridir. Yeni şeylerin de yeri var ama gelenekleri de korumamız gerekiyor ve bu yüzden iş insanlarını dizginlemek için futbol oynamış, futbolun içinde bulunmuş futbolculara, futbol insanlarına ihtiyaç var."