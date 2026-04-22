"O her şeyi yapabilir!" - La Liga yıldızı, Manchester City'nin yıldız adayı Rayan Cherki'nin Lamine Yamal'dan "daha iyi" olduğunu iddia ediyor
Villarreal'in yıldızından iddialı bir açıklama
Yamal, İspanya'da gerçekleştirdiği tarihi atılımın ardından herkesin dilinde dolaşan isim olsa da, Mikautadze yetenek açısından Cherki'yi bir adım önde gördüğünü belirtti. Daha önce Lyon'da forma giydiği dönemde Cherki ile aynı soyunma odasını paylaşan Mikautadze, her iki oyuncuyu da ulusal ve uluslararası turnuvalarda yakından izleme fırsatı buldu. Canal+ tarafından yayınlanan bir belgeselde konuşan Gürcistan milli takım oyuncusu, eski takım arkadaşını Yamal'dan daha üstün bir konuma yerleştirmeyi hiç tereddüt etmedi.
Manchester City'nin yıldız oyuncusunun çok yönlülüğü
Mikautadze’ye göre, Cherki’nin genç İspanyol oyuncuya karşı üstünlüğünü sağlayan şey, oyunundaki muazzam çeşitlilik. Yamal hızı ve top sürme becerisiyle övgü toplarken, Mikautadze, Cherki’nin son üçte bir sahada daha eksiksiz bir performans sergilediğine inanıyor.
Gerekçesini açıklayan Villarreal forveti, Cherki'nin dominant ayağı olmadan da oynayabilme yeteneğinin oyunun gidişatını değiştirdiğini belirtti. "Futbolcuysanız, bu tür oyuncuların oyununu izlemekten hoşlanırsınız. Cherki, Yamal'dan daha iyi," dedi Mikautadze.
"O her şeyi yapabilir"
Övgüler sadece basit karşılaştırmalarla sınırlı kalmadı; Mikautadze, Cherki'yi savunmacılar için tam bir kabusa dönüştüren belirli özelliklere de değindi. Yamal'ın sağ ayağını geliştirmeye devam ettiğini, Cherki'nin ise doğuştan iki ayağını da eşit derecede kullanabildiğini ve bu sayede dar alanlarda rahatlıkla hareket edebildiğini vurguladı.
Mikautadze şöyle devam etti: "Cherki, Cherki'dir. Her iki ayağıyla da oynar, Yamal ise sağ ayağını kullansa bile bu özelliğe sahip değildir. Cherki her iki ayağını da kullanabilir, görüşü vardır, gol atar, diğerlerinin gol atmasını sağlar, duran topları kullanabilir, her şeyi yapabilir."
Lyon'dan sonraki hayat
Hem Mikautadze hem de Cherki, farklı koşullar altında Lyon'dan ayrıldı; Gürcü forvet, Fransız kulübünden sadece bir yıl sonra ayrılmasının "acı bir anı" olduğunu itiraf etti. Ancak İspanya'da formunu yeniden yakalayan oyuncu, 36 maçta attığı 11 golle Villarreal'in La Liga'da güçlü bir konum elde etmesine katkıda bulundu; takım şu anda üçüncü sırada yer alıyor.
Cherki ise yaz aylarında Lyon'dan ayrıldıktan sonra Premier League'i adeta kasıp kavurdu ve 27 maçta 4 gol ve 10 asist kaydetti. City'nin şampiyonluk yarışında kilit rol oynayan Cherki'nin, hafta ortasında Burnley ile oynanacak maçta da forma giymesi bekleniyor.