"O her an savunma yapıyor!" - PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin basketbol benzetmesi üzerine Ousmane Dembélé örnek bir oyuncu olarak övüldü

Teknik direktör için Fransız milli oyuncu, büyük kupaları kazanmak için gerekli olan modern, iki yönlü bir futbolcuyu temsil ediyor. Daha önce Dortmund’dan 148 milyon avroya transfer eden Barcelona’dan 50 milyon avroya 12 Ağustos 2023’te transfer edilen ve sözleşmesi Haziran 2028’e kadar süren kanat oyuncusu, o günden bu yana büyük bir olgunluk kazandı.

Enrique bu gerekliliği detaylandırarak, yıldız oyuncusunun zihniyetini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. "Bu, Ousmane'nin zihniyetidir. Maçın veya dakikanın ne olduğu fark etmeksizin her zaman savunma yapar. Ona sahip olmak önemli çünkü genellikle onun hücumdaki performansını öne çıkarırız ama hiçbir zaman savunmadaki performansını öne çıkarmayız. Takım topu elinde tutmadığında savunma yapmak zorundasınız, bu kötü bir şey ya da yapmamanız gereken bir şey değil. Basketbolda da durum aynı: hem hücum etmelisiniz hem de savunma yapmalısınız, aksi takdirde bu imkansızdır," diye açıkladı.