"O her an savunma yapıyor!" - PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin basketbol benzetmesi üzerine Ousmane Dembélé örnek bir oyuncu olarak övüldü
Enrique, savunmadaki fedakarlığı vurguluyor
Luis Enrique, oyuncularından sürekli olarak takım ruhu içinde çaba göstermelerini bekliyor ve Dembélé, PSG
takımı için en önemli referans noktası haline geldi. 2025 Ballon d'Or kazananı, kulüp için oynadığı toplam 134 maçta 60 gol ve 42 asistle inanılmaz bir performans sergileyerek manşetlere taşınsa da, teknik direktörü takımın dengesini sağlayan çalışmayı öne çıkarıyor. Teknik direktör, basın toplantısında 29 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı ve forvetin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçta attığı 7 golle önemli katkı sağladığını, ancak topun olmadığı anlardaki çabalarının onu gerçekten diğerlerinden ayıran unsur olduğunu belirtti.
Basketbol benzetmesinin açıklaması
Teknik direktör için Fransız milli oyuncu, büyük kupaları kazanmak için gerekli olan modern, iki yönlü bir futbolcuyu temsil ediyor. Daha önce Dortmund’dan 148 milyon avroya transfer eden Barcelona’dan 50 milyon avroya 12 Ağustos 2023’te transfer edilen ve sözleşmesi Haziran 2028’e kadar süren kanat oyuncusu, o günden bu yana büyük bir olgunluk kazandı.
Enrique bu gerekliliği detaylandırarak, yıldız oyuncusunun zihniyetini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. "Bu, Ousmane'nin zihniyetidir. Maçın veya dakikanın ne olduğu fark etmeksizin her zaman savunma yapar. Ona sahip olmak önemli çünkü genellikle onun hücumdaki performansını öne çıkarırız ama hiçbir zaman savunmadaki performansını öne çıkarmayız. Takım topu elinde tutmadığında savunma yapmak zorundasınız, bu kötü bir şey ya da yapmamanız gereken bir şey değil. Basketbolda da durum aynı: hem hücum etmelisiniz hem de savunma yapmalısınız, aksi takdirde bu imkansızdır," diye açıkladı.
Sakatlık endişeleri hazırlıkları aksatıyor
Yönetim ekibi forvet oyuncusuna övgüler yağdırsa da, yaklaşan Avrupa maçı öncesinde oyuncunun fiziksel durumu konusunda endişeler devam ediyor. Forvet, Pazar günü Paris FC ile oynanan ve şampiyonların 1-2'lik üzücü bir mağlubiyetle sonuçlanan Ligue 1 maçında sağ baldırında kas rahatsızlığı yaşadı. Bu, nadir görülen bir aksilikti ancak yıldız oyuncu, final maçına hızlı bir şekilde iyileşebilmek için kulübün antrenman tesislerinde özel tıbbi tedavi görüyor.
PSG ve Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin kaderini belirleyecek maça hazırlanıyor
Bu önemli maça 10 gün kala PSG, takımın yıldız oyuncusunun tam olarak forma girmesini sabırsızlıkla bekliyor. Fransız devi, geçen sezon uzun zamandır peşinde olduğu ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu nihayet elde ettikten sonra, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Ancak, ilk Avrupa kupasını kazanmak için son derece hırslı bir Arsenal takımıyla karşı karşıya kalacakları için, heyecan verici bir taktik mücadelesi yaşanacağı kesin.