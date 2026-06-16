AFP
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"O hazır" - Ronaldo, Brezilya'nın genç oyuncusu Endrick'in Dünya Kupası'nda şansını değerlendirmesini destekliyor; Endrick, Matheus Cunha ve Igor Thiago kadar iyi
Taraftarlar, genç oyuncunun kadroya alınmasını talep ediyor
Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’in genç yıldızını yedek kulübesinde bırakma kararı, forvetin Fas savunmasını aşabileceğini düşünen tutkulu taraftarların yoğun eleştirilerine yol açtı. Endrick, kısa süre önce bir hazırlık maçında Mısır’a karşı galibiyet golünü atmış ve bu da pek çok kişinin onun daha önemli bir rol hak ettiğine inanmasına neden olmuştu. Ancak Ronaldo, teknik direktörün kadro düzenini tamamen savundu ve orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes’in beklenmedik sakatlığının, maçın sonlarında Brezilya’nın planladığı hücum değişikliklerini aksattığını vurguladı.
- Getty Images Sport
Ronaldo, hücumdaki hiyerarşiyi açıklıyor
“Resenha da Copa” programında konuşan efsanevi 2002 Dünya Kupası şampiyonu, genç oyuncunun milli takım arkadaşlarıyla aynı seviyede olduğunu ancak kadro derinliğine saygı duyması gerektiğini vurguladı.
Ronaldo şöyle konuştu: "Eminim ki fırsatını yakalayacaktır. Bir noktada oyuna girecektir, ancak şu anda hücumda üçüncü seçenek konumunda. Önce Igor Thiago var, sonra Matheus Cunha ve ardından da o geliyor.
"Bence [Fas maçında] Bruno Guimaraes'in oyundan çıkmak istediği o oyuncu değişikliği olmasaydı o da oyuna girmiş olurdu... Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü Ancelotti kesinlikle galibiyete oynuyordu. Ama dinleyin, o hazır, unutun gitsin, o hazır.
"Orada diğer harika oyuncularla rekabet ediyor. Manchester United'dan Matheus Cunha ile aynı seviyede ve Igor Thiago da İngiltere'de en golcü oyunculardan biriydi, yani şu anda elimizde iyi seçenekler var."
Gol farkı kritik hale geliyor
Güney Amerika devleri, açılış maçında beklenmedik bir beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından, maksimum puanı elde etmek ve hayati bir ivme kazanmak için giderek artan bir baskı altında bulunuyor. Ronaldo, Haiti ile oynanacak bir sonraki grup maçının, takımın özgüvenini artırmak ve hücum fırsatlarını acımasızca gole çevirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Ronaldo şunları ekledi: "Bence bu bir sonraki maç, herkesin özgüven kazanması açısından önemli olacak. Elbette galibiyet çok önemli, ancak bu maçta gol farkı, grubun birinciliğini belirleyecek kadar hayati öneme sahip olacak. Bu yüzden zor durumda kalmamak için her bir fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz."
- Getty Images Sport
Önümüzdeki dönemde oynanacak kritik grup maçları
Selecao, grup aşamasının kritik ikinci maçı için Haiti ile Philadelphia’ya gitmeden önce golcü kimliğini bir an önce yeniden kazanmalıdır. Ancelotti’nin yıldızlarla dolu kadrosu, daha sonra Miami’de güçlü İskoçya takımıyla karşı karşıya gelerek grup aşamasındaki ilk maçlarını tamamlayacak. Haiti karşısında yüksek bir gol farkıyla ezici bir galibiyet elde etmek, Brezilya’nın grup birinciliğini kazanma ve eleme turlarında avantajlı bir eşleşme elde etme şansı açısından kesinlikle hayati önem taşıyacaktır.