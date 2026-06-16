"O hazır" - Ronaldo, Brezilya'nın genç oyuncusu Endrick'in Dünya Kupası'nda şansını değerlendirmesini destekliyor; Endrick, Matheus Cunha ve Igor Thiago kadar iyi

“Resenha da Copa” programında konuşan efsanevi 2002 Dünya Kupası şampiyonu, genç oyuncunun milli takım arkadaşlarıyla aynı seviyede olduğunu ancak kadro derinliğine saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Ronaldo şöyle konuştu: "Eminim ki fırsatını yakalayacaktır. Bir noktada oyuna girecektir, ancak şu anda hücumda üçüncü seçenek konumunda. Önce Igor Thiago var, sonra Matheus Cunha ve ardından da o geliyor.

"Bence [Fas maçında] Bruno Guimaraes'in oyundan çıkmak istediği o oyuncu değişikliği olmasaydı o da oyuna girmiş olurdu... Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü Ancelotti kesinlikle galibiyete oynuyordu. Ama dinleyin, o hazır, unutun gitsin, o hazır.

"Orada diğer harika oyuncularla rekabet ediyor. Manchester United'dan Matheus Cunha ile aynı seviyede ve Igor Thiago da İngiltere'de en golcü oyunculardan biriydi, yani şu anda elimizde iyi seçenekler var."