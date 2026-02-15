Getty Images Sport
"O Harry Kane!" - Vincent Kompany, Bayern Münih'in forvetinin Bundesliga sezonunda en çok gol atma rekorunu elinde tutan Robert Lewandowski'nin "inanılmaz rekorunu" kırma hedefiyle ilgili konuştu
Kane, Werder galibiyetinde kariyerinde 500 gol barajına ulaştı
Kane, Werder'de attığı iki golle profesyonel kariyerinde 500 gole ulaşan ilk İngiliz futbolcu oldu ve olağanüstü kariyerinde bir başka dönüm noktasına ulaştı. Sıradaki hedefi, Lewandowski'nin 34 maçlık bir Bundesliga sezonunda attığı 41 golle kırdığı rekoru kırmak.
Kompany önce Bundesliga'da zafer istiyor
Kane'in Lewandowski'nin rekorunu kırabileceğini düşünüp düşünmediğini sorulduğunda Kompany şöyle cevap verdi: "Onun için lig şampiyonluğu rekoru kırmaktan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum." Belçikalı oyuncu gülerek şöyle ekledi: "Ama belki de yanılıyorum çünkü ben forvet değil defans oyuncusuyum! O Harry Kane, her zaman gol atıyor ve atmaya devam edecek."
Kane, 'inanılmaz' rekoru ne zaman düşüneceğini açıkladı
Kane de Lewandowski'nin 41 golüne ulaşma konusunda sorgulandı, ancak bunun sezonun ilerleyen dönemlerinde konuşulacak bir konu olduğunu kabul etti. O şöyle dedi: "Her şey mümkün, ama daha önümüzde uzun bir yol var. Bu inanılmaz bir rekor. Şu anda iyi bir dönemden geçiyorum. Takıma yardımcı olmak güzel. Nisan ayına geldiğimizde durumumu göreceğiz, o zamana kadar bu konuyu düşünmeye başlayacağım. Ama şu anda önemli olan bir sonraki maç."
Bu sezon toplam gol sayısını 26'ya çıkaran Kane, Bundesliga'da yedi takımın toplam gol sayısını geride bıraktı ve Heidenheim (19), St Pauli (20), Werder (22), Hamburg, Augsburg (her ikisi de 24), Mainz ve Borussia Monchengladbach (her ikisi de 25) takımlarının önüne geçti. Ayrıca, Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok gol atan oyuncu konumunda ve en yakın rakipleri Real Madrid'den Kylian Mbappe (23) ve Manchester City'den Erling Haaland (22).
İngiltere kaptanı tarih yazmaya hazır
Bayern efsanesi Mario Basler, bu sezonun başlarında, İngiltere milli takım oyuncusunun sahada daha fazla enerji harcamasına rağmen Lewandowski'yi geçecek niteliklere sahip olduğunu cesurca iddia etti.
Basler, "Bence Harry Kane farklı bir oyuncu. Lewandowski savunmada çok çalışan bir oyuncu değildi. Harry Kane ise bunu yapıyor.
Kane bazen Nicolas Jackson'ın yedeği olarak oyuna giriyor ve sık sık orta sahada oynayarak topu kazanıp dağıtıyor. Bence bu sezon gol rekorunu kırma şansı var. Benim için o olağanüstü bir forvet ve yılın oyuncusu."
Lewandowski ise kendi rekoru hakkında şunları söyledi: "O sezon 29 maçta 41 gol attığımı düşündüm. Aklımdaki rakam buydu.
29 maçta rekoru kırmıştım. Dürüst olmak gerekirse, bu rekoru daha da çok takdir ediyorum. Bununla gurur duyuyorum. 29 maçta 41 gol. Rekorun kırılıp kırılmayacağını değil, daha çok bu bağlamda gördüm."
