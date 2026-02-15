Kane de Lewandowski'nin 41 golüne ulaşma konusunda sorgulandı, ancak bunun sezonun ilerleyen dönemlerinde konuşulacak bir konu olduğunu kabul etti. O şöyle dedi: "Her şey mümkün, ama daha önümüzde uzun bir yol var. Bu inanılmaz bir rekor. Şu anda iyi bir dönemden geçiyorum. Takıma yardımcı olmak güzel. Nisan ayına geldiğimizde durumumu göreceğiz, o zamana kadar bu konuyu düşünmeye başlayacağım. Ama şu anda önemli olan bir sonraki maç."

Bu sezon toplam gol sayısını 26'ya çıkaran Kane, Bundesliga'da yedi takımın toplam gol sayısını geride bıraktı ve Heidenheim (19), St Pauli (20), Werder (22), Hamburg, Augsburg (her ikisi de 24), Mainz ve Borussia Monchengladbach (her ikisi de 25) takımlarının önüne geçti. Ayrıca, Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok gol atan oyuncu konumunda ve en yakın rakipleri Real Madrid'den Kylian Mbappe (23) ve Manchester City'den Erling Haaland (22).