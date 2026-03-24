Çeviri:
"O gün geldi" - Mısırlı yıldız şok edici bir veda videosu yayınlarken, Mohamed Salah bu sezonun ardından Liverpool'dan AYRILACAĞINI doğruladı
Salah sürpriz bir video yayınladı
Geçen yıl kendisini 2027 yılına kadar kulübe bağlayan yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, Salah'ın geleceğine dair spekülasyonlar, Premier Lig şampiyonluğunu kazandıklarından bu yana hem kendisinin hem de Reds'in yaşadığı zorluklar nedeniyle tüm sezon boyunca gündemde kaldı. Sezonun başlarında 33 yaşındaki oyuncu ile teknik direktör Arne Slot arasında kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık yaşandı ve Mısırlı oyuncu, kulüp tarafından "kurban edildiğini" hissettiğini söyledi. Şimdi, Reds'in sezonu hala kargaşa içindeyken Salah, yıllarca rekor kıran performanslar sergilediği, kupalar kazandığı ve Premier League tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kendini kanıtladıktan sonra, efsanevi Anfield kariyerinin sonuna yaklaştığını doğrulayan bir video yayınladı.
Salah yaz transfer dönemindeki ayrılışını doğruladı
"Merhaba, millet. Ne yazık ki o gün geldi. Bu, vedamın ilk bölümü. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım," diye söze başladı.
"Şunu söyleyerek başlamak istiyorum... Bu kulübün, bu şehrin, bu insanların hayatımın bu kadar derin bir parçası olacağını hiç hayal etmemiştim.
"Liverpool sadece bir futbol kulübü değil. Bir tutku. Bir tarih. Bu kulübün bir parçası olmayanlara kelimelerle anlatamayacağım bir ruh."
Liverpool, Mısırlı yıldızın açıklamasına yanıt verdi
Salah'ın videosu yayınlandıktan kısa bir süre sonra Liverpool şu açıklamayı yaptı: "Mohamed Salah, 2025-26 sezonunun sonunda Liverpool FC'deki parlak kariyerine son verecek.
"Forvet, Anfield'da geçirdiği olağanüstü dokuz yıllık dönemi sonlandıracak şekilde Reds ile bir anlaşmaya vardı.
"Salah, taraftarlarına duyduğu saygı ve minnettarlık nedeniyle, geleceği konusunda şeffaflık sağlamak amacıyla bu duyuruyu mümkün olan en kısa sürede taraftarlara yapmak istediğini ifade etti."
Açıklama şu şekilde sona erdi: "Bu sezonun bitmesine henüz çok zaman varken, Salah, Liverpool için mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye odaklanmış durumda. Dolayısıyla, mirasını ve başarılarını tam anlamıyla kutlama zamanı, Anfield'a veda edeceği yılın ilerleyen aylarında gelecek."
