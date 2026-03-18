"O gerçekten muhteşem" - Mikel Arteta, Bayer Leverkusen'i mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından Arsenal'in yıldız oyuncusuna övgüler yağdırdı

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Arteta, Christian Kofane’nin şutunu muhteşem bir şekilde kurtararak kalesini gole kapatan kalecisine övgüler yağdırdı. Bu tür müdahaleleri görmekten memnun olup olmadığı ya da kalecisinin bu kadar sık müdahale etmek zorunda kalmamasını isteyip istemediği sorulduğunda Arteta, üst düzey bir kaleciliğin gerekliliği konusunda gerçekçi bir yaklaşım sergiledi. İspanyol teknik adam, “Evet, ama yine ne kadar pozisyon yarattıklarını bilmiyorum,” dedi. "İki maçta, geçen sefer bir duran top, ondan önce bir kafa vuruşu vardı ve bugün de bir müdahalesi oldu. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Bu yüzden o burada. Elimizdeki kaleciyi takdir etmeliyiz çünkü o kesinlikle muhteşem."