"O gerçekten muhteşem" - Mikel Arteta, Bayer Leverkusen'i mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından Arsenal'in yıldız oyuncusuna övgüler yağdırdı
Gunners, keskin vuruş yeteneğini sergiledi
Arsenal, sezonun en üstün Avrupa performanslarından birini sergileyerek Leverkusen'i ikinci maçta 2-0 mağlup etti ve toplamda 3-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi. Maç öncesi yorumlar Gunners'ın duran toplardaki üstünlüğüne odaklanmasına rağmen, Eze ve Rice'ın uzak mesafeden attığı muhteşem gollerle maçı belirleyen, açık oyundaki bireysel yetenekler oldu. Bu etkili performansla Arteta'nın takımı, sezonun en yüksek rakamı olan 12 isabetli şut kaydetti ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasının son sekizine rahat bir şekilde yükseldi.
Arteta, maçın son dakikalarında gösterdiği kahramanlıkların ardından 'olağanüstü' Raya'yı övdü
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Arteta, Christian Kofane’nin şutunu muhteşem bir şekilde kurtararak kalesini gole kapatan kalecisine övgüler yağdırdı. Bu tür müdahaleleri görmekten memnun olup olmadığı ya da kalecisinin bu kadar sık müdahale etmek zorunda kalmamasını isteyip istemediği sorulduğunda Arteta, üst düzey bir kaleciliğin gerekliliği konusunda gerçekçi bir yaklaşım sergiledi. İspanyol teknik adam, “Evet, ama yine ne kadar pozisyon yarattıklarını bilmiyorum,” dedi. "İki maçta, geçen sefer bir duran top, ondan önce bir kafa vuruşu vardı ve bugün de bir müdahalesi oldu. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Bu yüzden o burada. Elimizdeki kaleciyi takdir etmeliyiz çünkü o kesinlikle muhteşem."
Tarihi çeyrek final serisi
Bu galibiyet, Arsenal'in üst üste üçüncü sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmesini garantiledi; bu başarı, kulüp tarafından daha önce yalnızca 2007 ile 2010 yılları arasında gerçekleştirilmişti. Bu sonuç aynı zamanda taktiksel bir gelişmeyi de ortaya koydu; eleme turlarında ceza sahası dışından iki gol atmak, Kuzey Londralılar için nadir görülen bir başarıdır ve daha önce yalnızca 2024-25 sezonunda Real Madrid karşısında bir kez gerçekleşmişti.
Yüksek riskli iç saha mücadelesinin ardından Lizbon ufukta beliriyor
Arsenal, şimdi Lizbon'da Sporting CP ile oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen çeyrek final maçına hazırlanıyor. Bu hikâye açısından zengin karşılaşmada Viktor Gyokeres eski kulübüne geri dönecek. Ancak Avrupa macerasına devam etmeden önce, Arteta'nın öğrencileri bu hafta sonu Manchester City ile bir "kupa finali" niteliğindeki iç saha maçına çıkacak. City'nin Avrupa'dan elenmesinin şokunu yaşarken, Gunners şampiyonluk yarışında rakibine daha fazla baskı uygulayabilmek için altın bir fırsat yakaladı.
