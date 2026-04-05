Donny Afroni

"O gerçekten her şeyi yapabilir" - Antoine Semenyo, Rayan Cherki'nin Manchester City'ye katıldığından beri kendisini nasıl etkilediğini anlatıyor

Manchester City'nin kanat oyuncusu Antoine Semenyo, Rayan Cherki'nin teknik becerisine hayran kaldı ve ikilinin Manchester City'yi Liverpool karşısında etkileyici bir galibiyete taşımasının ardından Fransız oyuncuyu "dünyanın en iyilerinden biri" olarak nitelendirdi. Pep Guardiola'nın takımı, Etihad Stadyumu'nda 4-0'lık ezici bir galibiyetle FA Cup yarı finallerine yükselirken, bu ikili muhteşem bir performans sergiledi.

  • Etihad'da bir ustalık dersi

    City’nin kupa yolundaki yürüyüşü, Etihad Stadyumu’nda Liverpool’u kusursuz bir şekilde mağlup ederek devam etti. Erling Haaland hat-trick’iyle manşetlere taşınırken, Semenyo dikkatleri hemen Cherki’ye çevirdi. Eski Lyon oyuncusu, Manchester’da kısa sürede iz bırakmayı başardı ve konuk takımı paramparça eden yaratıcı kıvılcımı ateşledi. İkili arasındaki uyum, çeyrek final mücadelesinin başından sonuna kadar göze çarpıyordu; özellikle de Cherki'nin kurnaz pası, Semenyo'nun Haaland'ın ikinci golünü hazırlayan ortasını yapmasını sağladı.

    Semenyo, Cherki'nin yeteneği karşısında hayrete düştü

    Maçı domine ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Semenyo, yeni takım arkadaşına övgüler yağdırdı. Ganalı oyuncu, "O dünyanın en iyilerinden biri," dedi. "Topla kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabiliyor, bu yüzden işimi çok kolaylaştırıyor. Geriye çekilip arkamdan beni bulmaya çalışacağını ya da ayağıma pas atacağını biliyorum, bu da işleri çok kolaylaştırıyor."

    Semenyo, antrenmanlarda eski Lyon oyuncusuyla ilk karşılaşmalarını hatırladı ve Cherki'nin teknik yeteneklerinin hemen göze çarptığını belirtti. "Antrenmanlardaki ilk günümü hatırlıyorum," dedi. "Gösterdiği bazı becerileri görünce, 'Bu ne tür bir oyuncu?' diye düşündüm. O bir üst düzey oyuncu. Topla yaratıcı ve biz bunu çok seviyoruz."

  • Sıra dışı kişilik

    Yadsınamaz yeteneğine rağmen Cherki, geleneklerin sınırlarında dolaşmaktan keyif alan bir karakter olmaya devam ediyor. Maçın son dakikalarında, hünerlerini ve numaralarını sergilemekten kendini alamadı; bu alışkanlığı geçmişte teknik direktör Pep Guardiola’nın öfkesini çekmesiyle biliniyor. Fransız oyuncu, Hugo Ekitike ile forma değiştirip maçın bitiş düdüğü çalınmadan önce onu giyerek yine ortalığı karıştırmayı başardı. City yedek kulübesi, Cherki'ye rakip takımın formasını çıkarması gerektiğini hemen söyledi; bu, aksi takdirde mükemmel geçecek bir öğleden sonra için küçük bir leke oldu.

    Yurtiçi üçlü kupayı kovalamak

    Bu ikna edici galibiyet, rakiplere City’nin tam da doğru zamanda formuna kavuştuğuna dair bir uyarı niteliğinde. Yurtiçi üçlü kupayı hedefleyen Semenyo, takımın önümüzdeki yoğun haftaları atlatmaya hazır olduğuna inanıyor. Sezonun belirleyici aşamasına girilirken, soyunma odasındaki zihniyet her maçı bir eleme maçı gibi ele almaya yöneldi. "Şu anda sezonun en önemli kısmı, bu yüzden mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyoruz. Artık her maç bir final, bu yüzden sadece çabalamaya devam etmeliyiz ve ne olacağını beklemeliyiz," diye konuştu Semenyo.

