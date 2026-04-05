"O gerçekten her şeyi yapabilir" - Antoine Semenyo, Rayan Cherki'nin Manchester City'ye katıldığından beri kendisini nasıl etkilediğini anlatıyor

Maçı domine ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Semenyo, yeni takım arkadaşına övgüler yağdırdı. Ganalı oyuncu, "O dünyanın en iyilerinden biri," dedi. "Topla kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabiliyor, bu yüzden işimi çok kolaylaştırıyor. Geriye çekilip arkamdan beni bulmaya çalışacağını ya da ayağıma pas atacağını biliyorum, bu da işleri çok kolaylaştırıyor."

Semenyo, antrenmanlarda eski Lyon oyuncusuyla ilk karşılaşmalarını hatırladı ve Cherki'nin teknik yeteneklerinin hemen göze çarptığını belirtti. "Antrenmanlardaki ilk günümü hatırlıyorum," dedi. "Gösterdiği bazı becerileri görünce, 'Bu ne tür bir oyuncu?' diye düşündüm. O bir üst düzey oyuncu. Topla yaratıcı ve biz bunu çok seviyoruz."