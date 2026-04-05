AFP
Çeviri:
"O gerçekten her şeyi yapabilir" - Antoine Semenyo, Rayan Cherki'nin Manchester City'ye katıldığından beri kendisini nasıl etkilediğini anlatıyor
Etihad'da bir ustalık dersi
City’nin kupa yolundaki yürüyüşü, Etihad Stadyumu’nda Liverpool’u kusursuz bir şekilde mağlup ederek devam etti. Erling Haaland hat-trick’iyle manşetlere taşınırken, Semenyo dikkatleri hemen Cherki’ye çevirdi. Eski Lyon oyuncusu, Manchester’da kısa sürede iz bırakmayı başardı ve konuk takımı paramparça eden yaratıcı kıvılcımı ateşledi. İkili arasındaki uyum, çeyrek final mücadelesinin başından sonuna kadar göze çarpıyordu; özellikle de Cherki'nin kurnaz pası, Semenyo'nun Haaland'ın ikinci golünü hazırlayan ortasını yapmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Semenyo, Cherki'nin yeteneği karşısında hayrete düştü
Maçı domine ettikleri karşılaşmanın ardından konuşan Semenyo, yeni takım arkadaşına övgüler yağdırdı. Ganalı oyuncu, "O dünyanın en iyilerinden biri," dedi. "Topla kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabiliyor, bu yüzden işimi çok kolaylaştırıyor. Geriye çekilip arkamdan beni bulmaya çalışacağını ya da ayağıma pas atacağını biliyorum, bu da işleri çok kolaylaştırıyor."
Semenyo, antrenmanlarda eski Lyon oyuncusuyla ilk karşılaşmalarını hatırladı ve Cherki'nin teknik yeteneklerinin hemen göze çarptığını belirtti. "Antrenmanlardaki ilk günümü hatırlıyorum," dedi. "Gösterdiği bazı becerileri görünce, 'Bu ne tür bir oyuncu?' diye düşündüm. O bir üst düzey oyuncu. Topla yaratıcı ve biz bunu çok seviyoruz."
Sıra dışı kişilik
Yadsınamaz yeteneğine rağmen Cherki, geleneklerin sınırlarında dolaşmaktan keyif alan bir karakter olmaya devam ediyor. Maçın son dakikalarında, hünerlerini ve numaralarını sergilemekten kendini alamadı; bu alışkanlığı geçmişte teknik direktör Pep Guardiola’nın öfkesini çekmesiyle biliniyor. Fransız oyuncu, Hugo Ekitike ile forma değiştirip maçın bitiş düdüğü çalınmadan önce onu giyerek yine ortalığı karıştırmayı başardı. City yedek kulübesi, Cherki'ye rakip takımın formasını çıkarması gerektiğini hemen söyledi; bu, aksi takdirde mükemmel geçecek bir öğleden sonra için küçük bir leke oldu.
- Getty Images Sport
Yurtiçi üçlü kupayı kovalamak
Bu ikna edici galibiyet, rakiplere City’nin tam da doğru zamanda formuna kavuştuğuna dair bir uyarı niteliğinde. Yurtiçi üçlü kupayı hedefleyen Semenyo, takımın önümüzdeki yoğun haftaları atlatmaya hazır olduğuna inanıyor. Sezonun belirleyici aşamasına girilirken, soyunma odasındaki zihniyet her maçı bir eleme maçı gibi ele almaya yöneldi. "Şu anda sezonun en önemli kısmı, bu yüzden mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyoruz. Artık her maç bir final, bu yüzden sadece çabalamaya devam etmeliyiz ve ne olacağını beklemeliyiz," diye konuştu Semenyo.