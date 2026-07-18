"O, gelmiş geçmiş en iyisi!" - Lionel Scaloni, 39 yaşındaki efsane Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı; Messi, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali için hazırlanıyor

Scaloni, Messi’nin olağanüstü kariyerini övdü ve taraftarların, hâlâ izleme imkânı varken onu izlemenin tadını çıkarmaları gerektiğini vurguladı. Arjantin milli takım teknik direktörü, kaptanın uzun soluklu kariyeri ve istikrarının, başarılarını daha da dikkat çekici kıldığına inanıyor.

Scaloni gazetecilere, “O tarih yazdı. O bir efsane,” dedi. “Bu beni gururlandırıyor çünkü o futbol tarihinin en iyi oyuncusu. 39 yaşında, şu anda olduğu gibi bir şekilde finale çıkabilmiş olması bence inanılmaz.

"Bu yüzden onunla birlikte olmanın tadını çıkarmalıyız dedim, çünkü Diego [Maradona]’ya ne olduğunu ve onu ne kadar özlediğimizi hatırlayın. Hâlâ Leo var ve bunun değerini bilmeliyiz. O, bize bu muhteşem yılları yaşatan tüm oyuncular gibi tarihi bir figür ve bir efsanedir."