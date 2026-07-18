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Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

"O, gelmiş geçmiş en iyisi!" - Lionel Scaloni, 39 yaşındaki efsane Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı; Messi, İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finali için hazırlanıyor

L. Messi
Arjantin
L. Scaloni
İspanya - Arjantin
İspanya
Dünya Kupası

Arjantin’in Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Lionel Scaloni, Lionel Messi’yi futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak nitelendirdi. Arjantin milli takım teknik direktörü, son Dünya Kupası şampiyonu olan takımın Pazar günkü final maçında İspanya ile karşılaşmaya hazırlanırken, taraftarlara 39 yaşındaki oyuncunun olağanüstü kariyerini takdir etmeleri çağrısında bulundu.

  • Arjantin’in finale yükselmesinin ardından Scaloni, Messi’yi kutladı

    Arjantin, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Scaloni, Messi’ye duygusal bir övgüde bulundu. Kaptanının yanında oturan Arjantin teknik direktörü, Messi’nin kalıcı etkisini değerlendirdi ve onu bir futbol efsanesi olarak nitelendirdi. Scaloni, 39 yaşındaki Messi’nin performanslarının beklentileri aşmaya devam ettiğini söyledi. Inter Miami'nin yıldızı, Arjantin'i daha önce Dünya Kupası ve arka arkaya iki Copa América şampiyonluğuna taşımıştı; şimdi ise İspanya karşısında Albiceleste'nin dünya şampiyonluğunu korumasına yardımcı olma şansına sahip.

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  • messi(C)Getty Images

    Scaloni, taraftarlara Messi’ye değer vermelerini çağrısında bulunuyor

    Scaloni, Messi’nin olağanüstü kariyerini övdü ve taraftarların, hâlâ izleme imkânı varken onu izlemenin tadını çıkarmaları gerektiğini vurguladı. Arjantin milli takım teknik direktörü, kaptanın uzun soluklu kariyeri ve istikrarının, başarılarını daha da dikkat çekici kıldığına inanıyor.

    Scaloni gazetecilere, “O tarih yazdı. O bir efsane,” dedi. “Bu beni gururlandırıyor çünkü o futbol tarihinin en iyi oyuncusu. 39 yaşında, şu anda olduğu gibi bir şekilde finale çıkabilmiş olması bence inanılmaz.

    "Bu yüzden onunla birlikte olmanın tadını çıkarmalıyız dedim, çünkü Diego [Maradona]’ya ne olduğunu ve onu ne kadar özlediğimizi hatırlayın. Hâlâ Leo var ve bunun değerini bilmeliyiz. O, bize bu muhteşem yılları yaşatan tüm oyuncular gibi tarihi bir figür ve bir efsanedir."

  • Arjantin'in altın çağı devam ediyor

    Scaloni ayrıca, Arjantin’in ülkenin en başarılı nesillerinden birini oluşturmasına katkıda bulunan geniş kadroyu övdü. 2021 Copa América’yı kazanarak 28 yıllık büyük kupa hasretine son veren Albiceleste, dünyanın önde gelen takımları arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

    "Birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek şeyler başardılar," diye ekledi. "Buraya gelmek ve bu kadar uzun yıllar boyunca bu seviyede rekabet etmek kolay değildi. Kazanabiliriz ve umarım kazanırız, ancak her halükarda bu noktaya gelene kadar geçen yolculuk inanılmazdı."

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  • Inghilterra Argentina 2-1Getty Images

    İspanya karşısında büyük bir sınav bizi bekliyor

    Arjantin, MetLife Stadyumu’nda İspanya ile karşılaşacak ve 60 yılı aşkın bir süredir Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla koruyan ilk takım olma şansını yakalayacak. Messi ise Arjantin’in maçı kazanması ve dünya şampiyonluğunu koruması için kesinlikle kilit bir oyuncu olacak.

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