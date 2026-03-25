Lewis Hamilton, Kim Kardashian ile kol kola Tokyo'da dolaştı; Japonya'nın bu dev metropolünde bahar havası hakimken, rekor sahibi dünya şampiyonu ünlü arkadaşının eşliğinde alışveriş turunun tadını çıkardı. İkiliyi bir kez daha birlikte gösteren fotoğraflar internette büyük heyecan yarattı ve Formula 1 yıldızı ile reality şov yıldızı arasında olası bir ilişki olduğuna dair söylentileri bir kez daha alevlendirdi. Ancak Hamilton, bu günlerde manşetlere çıkan haberleri sakinlikle karşılıyor; ne de olsa şu anda sadece özel hayatındaki mutluluktan dolayı bulutların üzerinde uçmuyor.
O felaket yılı çoktan unutuldu: Lewis Hamilton, Ferrari'de kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği bir dönüşü nasıl başardı?
"Kesinlikle yeniden en iyi formuma kavuştuğumu hissediyorum," dedi Hamilton, "hem zihinsel hem de fiziksel olarak." Güçlü bir sezon başlangıcı ve Ferrari için ilk podyumun ardından, İngiliz pilot Formula 1'in keyfini yeniden keşfetti; kırmızı renkteki ilk kötü yılı çoktan unutuldu. 41 yaşındaki pilot, Pazar günü (07:00 CET) yapılacak Japonya Grand Prix'sinde yükseliş trendini teyit etmek istiyor.
Hamilton, "hala iyileştirme alanı olduğunu" düşündüğünü söyledi. Evet, pistte Scuderia, şu anda iki dominant Mercedes pilotu George Russell ve Kimi Antonelli'ye sadece roket gibi hızlı kalkışlarıyla sorun çıkarabiliyor. Yine de yedi kez şampiyon olan pilotun sözleri yeniden özgüvenle dolu: "Daha fazlası da gelecek."
Hamilton, tek başına dünya şampiyonluğu rekorunu kırmaya can atıyor
Artık ileri yaşta olmasına rağmen Hamilton, Formula 1'deki büyük zaferler için hâlâ büyük bir tutkuyla yanıyor; sekizinci şampiyonluk hayali hâlâ canlı. "Bu kışki antrenmanlar, şimdiye kadar yaptıklarımın en zorlu ve en yoğunuydu," dedi, "ve bu muhtemelen yaşlanmamla ilgili. Dinlenmem daha uzun sürüyor."
Ancak ara dönemde yapılan sıkı çalışma meyvesini veriyor. Tamamen yeni arabalar da Hamilton'a uygun. Çin'de takım arkadaşı Charles Leclerc ile yaşadığı muhteşem düello, "Formula 1'de şahit olduğum en iyi yarış" olduğunu belirten Hamilton, "Sanki go-kartta gibi hissettim, ileri geri, ileri geri" dedi.
Hamilton: "Maranello'daki herkese sarsılmaz bir inançla bağlıyım"
Ancak Mercedes'e karşı en önde yer almak için sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyorsa, İngiliz sürücünün de birkaç ayarlamaya gitmesi gerekiyor. Hamilton, "Bu arabadan daha fazla performans alabileceğime inanıyorum. Hâlâ öğrenme aşamasındayım, özellikle de (enerji) kullanımı konusunda," dedi.
Ferrari ile geçirdiği felaketle sonuçlanan ilk sezonun ardından, olası bir zaferin artık "her zamankinden daha yakın" olduğunu söyleyen rekor dünya şampiyonu, eski takımına olan farkın büyük olduğunu kabul etti: "Ancak Maranello'daki herkese ve bunun aşılamaz bir engel olmadığına yürekten inanıyorum. Yani, Forza Ferrari, sadece mücadeleye devam etmeliyiz."
Formula 1: Önümüzdeki beş yarış
29 Mart Pazar, 07.00 CET
Japonya GP
3 Mayıs Pazar, 22.00 CET
Miami GP
24 Mayıs Pazar, 22.00 CET
Kanada Grand Prix
7 Haziran Pazar, 15.00 CET
Monako GP
14 Haziran Pazar, 15.00 CET
Barselona GP