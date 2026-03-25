O felaket yılı çoktan unutuldu: Lewis Hamilton, Ferrari'de kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği bir dönüşü nasıl başardı?

"Kesinlikle yeniden en iyi formuma kavuştuğumu hissediyorum," dedi Hamilton, "hem zihinsel hem de fiziksel olarak." Güçlü bir sezon başlangıcı ve Ferrari için ilk podyumun ardından, İngiliz pilot Formula 1'in keyfini yeniden keşfetti; kırmızı renkteki ilk kötü yılı çoktan unutuldu. 41 yaşındaki pilot, Pazar günü (07:00 CET) yapılacak Japonya Grand Prix'sinde yükseliş trendini teyit etmek istiyor.

Hamilton, "hala iyileştirme alanı olduğunu" düşündüğünü söyledi. Evet, pistte Scuderia, şu anda iki dominant Mercedes pilotu George Russell ve Kimi Antonelli'ye sadece roket gibi hızlı kalkışlarıyla sorun çıkarabiliyor. Yine de yedi kez şampiyon olan pilotun sözleri yeniden özgüvenle dolu: "Daha fazlası da gelecek."