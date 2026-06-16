"O en kötülerinden biri!" Büyük yankı uyandıran Dünya Kupası "yıldızı"na sert hesaplaşma

Payne, Dünya Kupası öncesinde Arjantinli influencer Valen Scarsini'nin yaptığı dikkat çekici tanıtım sayesinde turnuvanın "en tanınmayan" oyuncusu olarak beklenmedik bir şekilde ün kazanmıştı. Yeni Zelanda'nın İran'la oynadığı ve 2-2 (1-1) berabere biten açılış maçında, Wellington Phoenix'te forma giyen oyuncu "All Whites"ın ilk onbirinde yer aldı. 77. dakikada oyundan çıktı.

Yeni Zelanda, 1982 ve 2010'dan sonra üçüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ancak artık "eskiden birinin koyun çobanı, diğerinin araba tamircisi olduğu gibi eski önyargıları bir kenara bırakmak gerekiyor. Artık durum gerçekten böyle değil" dedi, bir zamanlar kendisi de Yeni Zelanda'da kaleci olarak oynamış olan Pfannenstiel (53). Elbette bu "incelikli, teknik bir takım değil. Ancak fiziksel olarak çok sağlam ve iri bir takım ve çok sıkı çalışıyor.

Pfannenstiel'e göre, teknik direktör Darren Bazeley oyunu "daha çok top hakimiyetine dayalı" hale getirmiş: "Yeni Zelanda futbolunda bir şeyler değişiyor. Eskiden var olan amatörlük anlayışı artık yok."