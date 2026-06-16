Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Tim PayneGetty Images

Çeviri:

"O en kötülerinden biri!" Büyük yankı uyandıran Dünya Kupası "yıldızı"na sert hesaplaşma

Dünya Kupası
İran - Yeni Zelanda
İran
Yeni Zelanda
T. Payne

Instagram'da şu anda 5,8 milyon takipçisi olan Tim Payne, gerçek bir sosyal medya yıldızı; ancak futbol sahasında bu Yeni Zelandalı sağ bek, üst düzey oyuncular arasında yer almıyor.

32 yaşındaki oyuncu, "takımdaki en kötü oyunculardan biri. Çok sınırlı, sıradan, dürüst ve çalışkan bir sağ bek; Dünya Kupası'nda bir kez olsun forma giyebildiği için çok mutlu olmalı. Çok sağlam bir oyuncu, ama hepsi bu kadar," dedi uzman Lutz Pfannenstiel, MagentaTV'de.

  • Payne, Dünya Kupası öncesinde Arjantinli influencer Valen Scarsini'nin yaptığı dikkat çekici tanıtım sayesinde turnuvanın "en tanınmayan" oyuncusu olarak beklenmedik bir şekilde ün kazanmıştı. Yeni Zelanda'nın İran'la oynadığı ve 2-2 (1-1) berabere biten açılış maçında, Wellington Phoenix'te forma giyen oyuncu "All Whites"ın ilk onbirinde yer aldı. 77. dakikada oyundan çıktı.

    Yeni Zelanda, 1982 ve 2010'dan sonra üçüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor. Ancak artık "eskiden birinin koyun çobanı, diğerinin araba tamircisi olduğu gibi eski önyargıları bir kenara bırakmak gerekiyor. Artık durum gerçekten böyle değil" dedi, bir zamanlar kendisi de Yeni Zelanda'da kaleci olarak oynamış olan Pfannenstiel (53). Elbette bu "incelikli, teknik bir takım değil. Ancak fiziksel olarak çok sağlam ve iri bir takım ve çok sıkı çalışıyor.

    Pfannenstiel'e göre, teknik direktör Darren Bazeley oyunu "daha çok top hakimiyetine dayalı" hale getirmiş: "Yeni Zelanda futbolunda bir şeyler değişiyor. Eskiden var olan amatörlük anlayışı artık yok."

    • Reklam
Dünya Kupası
Belçika crest
Belçika
BEL
İran crest
İran
IRN
Dünya Kupası
Yeni Zelanda crest
Yeni Zelanda
NZL
Mısır crest
Mısır
EGY