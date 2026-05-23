"O en iyisi!" - Bayern ve Borussia Dortmund efsaneleri tartışmalı karara ilişkin görüşlerini paylaşırken, Julian Nagelsmann'ın Manuel Neuer'i Dünya Kupası için milli takımdan emekliliğinden geri çağırması "doğru" bir hareketti
Matthaus, Nagelsmann'ın karar değişikliğini övüyor
Matthaus, 40 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Almanya'nın Dünya Kupası şansını önemli ölçüde artıracağına inanarak Neuer'in milli takıma dönüşünü memnuniyetle karşıladı. Toplamda 124 kez milli forma giyen ve dört Dünya Kupası'nda yer alan Neuer, milli takıma destek olmak için Euro 2024 sonrası emeklilik kararından vazgeçti. Marc-Andre ter Stegen'in sakatlık sorunları nedeniyle milli takıma geri dönebileceğine dair spekülasyonlarla dolu bir sezonun ardından, Nagelsmann bu hafta Neuer'in emeklilik kararından vazgeçtiğini ve turnuvada ilk tercih edilen kaleci olacağını doğruladı.
Matthaus, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Julian'ın fikrini yeniden değiştirmesine sevindim, Manuel Neuer de öyle" dedi. "Çünkü mesele sadece Julian Nagelsmann'ın Manuel Neuer'e güvenememesi ya da güvenmek istememesi ya da sebebi ne olursa olsun değildi, ama Manuel Neuer aslında iki yıl önce emekli olmuştu - ve şimdi emekliliğinden geri döndü. Almanya'da bizler, Oliver Baumann o ana kadar iyi performans göstermiş olsa da, Almanya'nın en iyi kalecisinin bu Dünya Kupası'nda kadromuzu güçlendireceğinden dolayı mutluyuz. O, milli formayla özellikle iyi performans gösterdi, eleme maçlarında iyi oynadı, ancak Manuel Neuer olağanüstü bir oyuncu. Bana göre, Julian Nagelsmann'ın Manuel'i ikna etmesi de doğru bir karar."
Dortmund'un efsanesi Neuer'i 'en iyi' olarak nitelendirdi
Neuer'e destek, "Der Klassiker"ın ötesinden de geldi; Borussia Dortmund efsanesi Weidenfeller, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan eski takım arkadaşını destekledi. İki kulüp arasındaki tarihi rekabete rağmen, Weidenfeller, tecrübeli kalecinin milli takım için en iyi seçenek olmaya devam ettiğini vurguladı. Bu destek, Neuer'in etkileyici kulüp performansıyla haklı çıkıyor. Neuer, bu sezon Bayern formasıyla tüm turnuvalarda 37 maça çıktı, 11 maçta kalesini gole kapattı ve takımı Bundesliga şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi yarı finallerine taşıdı.
Weidenfeller, "Kesinlikle, çünkü o Bundesliga'nın en iyi Alman kalecisi" dedi. "Hala en iyi istatistiklere sahip - özellikle de kritik pozisyonlarda - ve hepimiz Manuel'e güvenebileceğimizi biliyoruz."
Oliver Baumann için büyük bir aksilik
Neuer'i ilk 11'de kaleci olarak oynatma kararı, Baumann için kabullenmesi zor bir durum. Hoffenheim'lı oyuncu, geçtiğimiz yıl boyunca Ter Stegen'in durumuna dair belirsizlikler sürerken en güçlü aday olarak görülüyordu; ancak ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva yaklaşırken artık yedek rolüne geri dönmek zorunda. Nagelsmann, bu kararı vermenin ne kadar zor olduğunu açıkça dile getirerek, bunun 35 yaşındaki oyuncu için büyük bir darbe olduğunu kabul etti.
Hiyerarşideki değişikliğe rağmen Nagelsmann, Baumann'ın profesyonel tavrını övdü. Teknik direktör, Hoffenheim'ın yıldızını "dünya klasında" bir seçenek olarak nitelendirdi ve takım içi tartışmaların artık sonuçlandığını vurguladı. Teknik direktör, son uluslararası turnuvalarda zorlanan takım için Neuer'in etrafındaki "aura"nın vazgeçilmez olduğuna inanıyor.
Dünya Kupası'nda başarı baskısı artıyor
Dünya Kupası'nda üst üste iki kez grup aşamasında elenilmesinin ardından, Nagelsmann'ın Kuzey Amerika'da turnuvada ileriye gitmesi yönündeki baskı çok büyük; Neuer gibi efsanevi bir ismin geri dönüşü ise liderliği güçlendirecek bir hamle olarak görülüyor.
"Ve belki de sadece Julian Nagelsmann değil, Dünya Kupası'nda yer alan [Neuer'in] Bayern Münih takım arkadaşları da. Belki [DFB direktörü] Rudi Völler bile onu aramıştır. Yani, en azından bu Dünya Kupası'nda yer almasını sağlamak için onu ikna etmeye çalıştılar. Özellikle son sekiz ila 12 yılda yaşadığımız Dünya Kupaları'ndan sonra: İtalya eleme turlarını bile geçemedi, Almanya iki kez grup aşamasında elendi. Ve tabii ki, bu turnuvada, siz... Dünya Kupası'nda son ikisinde yaptığımızdan daha iyi işler çıkarmamız gerekiyor," diye konuştu Matthaus.