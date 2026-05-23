Matthaus, 40 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Almanya'nın Dünya Kupası şansını önemli ölçüde artıracağına inanarak Neuer'in milli takıma dönüşünü memnuniyetle karşıladı. Toplamda 124 kez milli forma giyen ve dört Dünya Kupası'nda yer alan Neuer, milli takıma destek olmak için Euro 2024 sonrası emeklilik kararından vazgeçti. Marc-Andre ter Stegen'in sakatlık sorunları nedeniyle milli takıma geri dönebileceğine dair spekülasyonlarla dolu bir sezonun ardından, Nagelsmann bu hafta Neuer'in emeklilik kararından vazgeçtiğini ve turnuvada ilk tercih edilen kaleci olacağını doğruladı.

Matthaus, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Julian'ın fikrini yeniden değiştirmesine sevindim, Manuel Neuer de öyle" dedi. "Çünkü mesele sadece Julian Nagelsmann'ın Manuel Neuer'e güvenememesi ya da güvenmek istememesi ya da sebebi ne olursa olsun değildi, ama Manuel Neuer aslında iki yıl önce emekli olmuştu - ve şimdi emekliliğinden geri döndü. Almanya'da bizler, Oliver Baumann o ana kadar iyi performans göstermiş olsa da, Almanya'nın en iyi kalecisinin bu Dünya Kupası'nda kadromuzu güçlendireceğinden dolayı mutluyuz. O, milli formayla özellikle iyi performans gösterdi, eleme maçlarında iyi oynadı, ancak Manuel Neuer olağanüstü bir oyuncu. Bana göre, Julian Nagelsmann'ın Manuel'i ikna etmesi de doğru bir karar."