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"O en iyi listede" - Pep Guardiola ile Sir Alex Ferguson arasındaki tartışma tüm hızıyla sürerken, Nottingham Forest efsanesi Brian Clough günümüz teknik direktörleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
Shankly, Busby, Guardiola ve Ferguson: Tüm zamanların en büyük teknik direktörleri
İspanya, İskoçya, Portekiz ve İtalya’nın ikonik isimleri, göz kamaştırıcı başarı listeleri oluşturmuşlardır. Bu isimlerin özgeçmişlerinde, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’da kazandıkları ulusal şampiyonlukların yanı sıra, kıskanılacak bir Şampiyonlar Ligi zaferleri koleksiyonu da yer almaktadır.
"Tüm Zamanların En İyisi" (GOAT) tartışmaları hâlâ tüm hızıyla devam ederken, Katalan kahraman Guardiola, Etihad Stadyumu'nda 20 kupa kazandığı on yıllık sadık hizmetin ardından Manchester City'den ayrılma kararı aldı.
Kaçınılmaz olarak, Guardiola, Old Trafford’daki unutulmaz döneminde 13 Premier Lig şampiyonluğu ve birkaç Şampiyonlar Ligi zaferi kazanan eski United menajeri Ferguson ile karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırmaya coğrafi rekabet de ekleniyor.
Ancak, bu spor dalında gelmiş geçmiş en iyi isimlerden bazılarının, İngiliz birinci liginin 1992’de yeniden yapılandırılmasından çok önce manşetlere çıktığını belirtmek önemlidir. Herbert Chapman’dan Matt Busby ve Bob Paisley üzerinden Bill Shankly’ye kadar uzanan bu isimler arasında nesiller arası bir karşılaştırma yapmak neredeyse imkansızdır.
- Getty
Clough, Mourinho ve ekibine karşı başa çıkabilir miydi?
Bununla birlikte, Forest’ı Birinci Lig şampiyonluğuna ve iki Avrupa Kupası zaferine taşıyan Clough’un teknik direktörler arasında en seçkinler arasında yer aldığına şüphe yok. Guardiola ve Mourinho gibi isimlerle karşılaştırıldığında nasıl bir performans sergileyeceği sorulan Reds efsanesi Shilton, Lynx Fine Fragrance ve "The Official Makeup" kampanyası kapsamında GOAL'a şunları söyledi: "Hepsi kendi nedenleriyle farklı. Cloughie farklı bir döneme aitti. O çok özel bir karakterdi.
“İnsanlar Cloughie’den bahsediyor, ama ben hâlâ Peter Taylor’ı da onunla aynı kefeye koyuyorum çünkü Peter, Cloughie’nin diğer yönünü ortaya çıkardı. Cloughie, kendine özgü bir havası ve saygı uyandıran, gerçekten özel bir insandı. Bahsedilen tüm teknik direktörlerin farklı kulüplerde harika işler çıkardığını düşünüyorum, bu yüzden ‘oh, o en iyisiydi’ demek çok zor. O kesinlikle en iyiler listesinde üst sıralarda yer alıyordu.”
Teknolojik gelişmelerin yaşandığı bu çağda, yetenek avcıları hâlâ gözle yetenekli kişileri tespit edebiliyor mu?
Clough’un davası için Taylor’ın değeri konusunda – Old Big ‘Ead’in uzun süredir müttefiki olarak – ve kitlesel istatistiksel ve video analizlerinin hakim olduğu bu çağda yetenekleri gözle tespit etme sanatının kaybolup kaybolmadığı sorusu üzerine Shilton şunları ekledi: “Hayır, öyle olduğunu sanmıyorum. Bence Brighton ve Bournemouth gibi kulüplerin oyuncu transferi konusunda harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu kulüpler, alt liglerden oyuncuları seçip takıma katıyor, onların harika bir sezon geçirmesine izin veriyor ve ardından dört katı fiyata satıyorlar. Bu, oyuncuları doğru değerlendirebilme meselesidir.
“Peter Taylor’ı hep hatırlarım; bana şöyle demişti: Ben 15 yaşındaydım, genç takımdaydım; cumartesi sabahları, yedek kadroya girmeden önceki sadece üç ay boyunca. ‘Genç takımda oynadığın zaman, cumartesi sabahları şapkamla hep oradaydım’ demişti. ‘Orada olduğumu bilmiyordun, ama ben her zaman orada seni izliyordum’ demişti. ‘Senin mutlaka benim kulüplerimden birinde oynadığından emin olacaktım’ demişti. Bunu harika bulmuştum. O, pek çok alanda iyi bir değerlendiriciydi.”
Futbol dünyasının en iyi teknik direktörlerinden bazıları şu anda 2026 Dünya Kupası için Kuzey Amerika’da bulunuyor. Küresel futbolun en prestijli ödülüne doğru ilerlerken, tümüyle olumlu nedenlerle manşetlere çıkmayı umuyorlar.
- Lynx
2026 Dünya Kupası: Teknik direktörler, Kuzey Amerika’da dramatik olayların yaşanmamasını umuyor
Futbol tarihinin en tartışmalı anının mağduru olan Shilton, nihayet bu konuyu geride bıraktı. Lynx Fine Fragrance'ın desteğiyle gerçekleştirilen olağanüstü bir uzlaşma girişiminde Shilton, 1986 FIFA Dünya Kupası'ndaki o meşhur anı temsil eden maskotla el sıkıştı. "The Official Makeup" olarak adlandırılan bu an, Shilton'ın futbol tarihinin en uzun süren tartışması konusunda ilk kez kamuoyu önünde geçmişi geride bırakmasını simgeliyor.
"Resmi Barış" etkinliği, Peter’ın memleketine yakın Chelmsford FC’nin futbol sahasında gerçekleşti. Erkek parfüm markası Lynx ise, markanın 2026 FIFA Dünya Kupası sponsorluğunda yer alan Arjantinli maskotunu, bu tarihi barış için Chelmsford’a kadar uçurdu. Maç sonucu: Shilton x Lynx 1, Kin 0.