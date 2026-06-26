"O en iyi listede" - Pep Guardiola ile Sir Alex Ferguson arasındaki tartışma tüm hızıyla sürerken, Nottingham Forest efsanesi Brian Clough günümüz teknik direktörleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?

İspanya, İskoçya, Portekiz ve İtalya’nın ikonik isimleri, göz kamaştırıcı başarı listeleri oluşturmuşlardır. Bu isimlerin özgeçmişlerinde, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’da kazandıkları ulusal şampiyonlukların yanı sıra, kıskanılacak bir Şampiyonlar Ligi zaferleri koleksiyonu da yer almaktadır.

"Tüm Zamanların En İyisi" (GOAT) tartışmaları hâlâ tüm hızıyla devam ederken, Katalan kahraman Guardiola, Etihad Stadyumu'nda 20 kupa kazandığı on yıllık sadık hizmetin ardından Manchester City'den ayrılma kararı aldı.

Kaçınılmaz olarak, Guardiola, Old Trafford’daki unutulmaz döneminde 13 Premier Lig şampiyonluğu ve birkaç Şampiyonlar Ligi zaferi kazanan eski United menajeri Ferguson ile karşılaştırılıyor. Bu karşılaştırmaya coğrafi rekabet de ekleniyor.

Ancak, bu spor dalında gelmiş geçmiş en iyi isimlerden bazılarının, İngiliz birinci liginin 1992’de yeniden yapılandırılmasından çok önce manşetlere çıktığını belirtmek önemlidir. Herbert Chapman’dan Matt Busby ve Bob Paisley üzerinden Bill Shankly’ye kadar uzanan bu isimler arasında nesiller arası bir karşılaştırma yapmak neredeyse imkansızdır.