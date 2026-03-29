"O duygusal bir adam" - Eduardo Camavinga, Real Madrid'deki takım arkadaşı Vinicius Junior'un neden "sürekli bağırdığını" açıklıyor
Vini Jr, tutkusuyla ortalığı karıştırıyor
Vinicius'u çevreleyen tartışmalar, elit bir rekabet ruhu ile sportmenlik dışı davranış arasındaki sınırı sıklıkla bulanıklaştırıyor; zira 90 dakika boyunca sergilediği beden dili ve itirazda bulunma ya da rakiplerle yüzleşme eğilimi bu durumu ortaya koyuyor. Rakipler onun "bağırışlarını" bir provokasyon olarak görebilirken, Madrid soyunma odasındaki kişiler bunu kazanma arzusunun ve oyunun her anına gösterdiği derin duygusal bağlılığın bir yansıması olarak görüyor.
Vini Jr.'ın sürekli bağırmasının nedeni
Camavinga, kulüpteki en yakın arkadaşlarından birini savunmaktan çekinmedi ve Brezilyalı oyuncunun sergilediği tavırların gerçek kişiliğini yansıtmadığını vurguladı. ESPN'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Vini benim en yakın arkadaşım. O gerçekten harika bir insan. Bence insanlar bunun farkında değil; sahada sürekli bağırdığı için bunu bir sorun olarak görüyorlar, ama o sadece duygusal bir adam."
Oyuncu ile gerçek kişi arasındaki zıtlık
Çok yönlü Madridli yıldız, televizyonda görülen hırslı sporcu ile takımın geri kalanıyla günlük olarak etkileşim kuran insan arasında önemli bir fark olduğunu da vurguladı. Ona göre Vinicius’un karizması, Álvaro Arbeloa’nın yönettiği takımın şu anda içinde bulunduğu olumlu atmosferin temel taşlarından biri. Camavinga, “Onunla şahsen tanıştığınızda, gerçekten harika bir insan olduğunu görüyorsunuz,” diye ekledi.
Madrid antrenmanlarına hemen dönüş
Perşembe günü ABD'de oynanan hazırlık maçında Camavinga'nın formasını giydiği Fransa, Vinicius'un formasını giydiği Brezilya'yı 2-1 mağlup etti. Dayot Upamecano'nun kırmızı kart gördüğü Les Bleus adına Kylian Mbappé ve Hugo Ekitike golleri kaydederken, Gleison Bremer ise Selecao adına bir gol attı. Vinicius ve Camavinga önümüzdeki hafta Real Madrid antrenmanlarına katılacak.