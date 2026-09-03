Bayern Münih, DFB-Pokal'daki unvan savunmasına ikinci lig ekibi Osnabruck'u 4-1 mağlup ederek başarılı bir başlangıç yaptı, ancak kısa süreli bir korku yaşadı. Kompany, Kane, Diaz, Michael Olise ve Joshua Kimmich'in yer aldığı güçlü bir ilk 11 sahaya sürerek 2. Bundesliga ekibini hafife almadı.

Bavyera devi, Robin Meissner'in savunmadaki karışıklığı değerlendirip Jonas Urbig'i 30 metreden gönderdiği muhteşem voleyle avlamasının ardından beşinci dakika dolmadan geriye düştü.

Ancak konuk ekip kısa sürede toparlandı. Kane, sadece 13 dakika sonra bu kez kendi klas volesiyle skoru eşitledi ve rutin bir geri dönüşün zeminini hazırladı. Tom Bischof, Olise ve Kane'in son dakikalardaki penaltı golü, sonunda ikinci tura rahat bir geçişi sağladı.



