AFP
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'O dünyanın en iyisi!' - Bayern Münih'in yıldızı Luis Diaz, takım arkadaşı Harry Kane'i 2026 Ballon d'Or zaferi için destekledi
Kupada erken gelen bir şoku atlatmak
Bayern Münih, DFB-Pokal'daki unvan savunmasına ikinci lig ekibi Osnabruck'u 4-1 mağlup ederek başarılı bir başlangıç yaptı, ancak kısa süreli bir korku yaşadı. Kompany, Kane, Diaz, Michael Olise ve Joshua Kimmich'in yer aldığı güçlü bir ilk 11 sahaya sürerek 2. Bundesliga ekibini hafife almadı.
Bavyera devi, Robin Meissner'in savunmadaki karışıklığı değerlendirip Jonas Urbig'i 30 metreden gönderdiği muhteşem voleyle avlamasının ardından beşinci dakika dolmadan geriye düştü.
Ancak konuk ekip kısa sürede toparlandı. Kane, sadece 13 dakika sonra bu kez kendi klas volesiyle skoru eşitledi ve rutin bir geri dönüşün zeminini hazırladı. Tom Bischof, Olise ve Kane'in son dakikalardaki penaltı golü, sonunda ikinci tura rahat bir geçişi sağladı.
- Getty Images Sport
'Her şeyi yapabilir'
Kupa zaferinin ardından Diaz, İngiliz takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Kolombiyalı kanat oyuncusu, Kane'in kusursuz çok yönlü oyununu ve son bir yıldaki olağanüstü istikrarını vurguladı.
"O dünyanın en iyisi, buna hiç şüphe yok," dedi Diaz, ESPN'e. "Bunu geçen sezon boyunca kanıtladı ve uzun zamandır da gösteriyor. Gerçek şu ki, daha önce de söylediğim gibi her şeyi yapabiliyor. Ona çok hayranım çünkü sanki hiç yanlış bir şey yapmıyormuş gibi geliyor."
Diaz, Kane'in sahadaki özverili yapısının da ayrıca altını çizdi ve her alanda katkı verme isteğine dikkat çekti. Eski Liverpool oyuncusu, "Takım arkadaşlarını oynatıyor, koşuyor, savunma yapıyor, gol atıyor ve ayrıca uzaktan da gol atabiliyor" diye ekledi.
Tarihi bir bireysel sezon
İngiltere kaptanının kulüp ve milli takım formasıyla sadece 65 maçta inanılmaz 73 gol atıp sekiz asist yapmasının ardından Kane'in oyunun en büyük bireysel ödülü için referansları tartışılmaz.
Bu dikkat çekici toplamın içinde, 2026 Dünya Kupası'nda attığı altı gol de yer aldı ve burada İngiltere'nin turnuvayı üçüncü sırada tamamlamasına yardımcı oldu. Ayrıca Kane'in genel toplamı, milenyumun başından bu yana herhangi bir oyuncunun ortaya koyduğu en iyi ikinci gol sezonu olarak öne çıkıyor; bu alanda sadece Lionel Messi'nin 2011-12 sezonunda Barcelona ve Arjantin formasıyla kaydettiği ünlü 82 gollük performansın gerisinde kaldı.
Diaz, bu tarihi performansın en büyük takdiri hak ettiğine kesin olarak inanıyor. Diaz sözlerini, "Onun zihniyeti inanılmaz" diyerek tamamladı. "Bu yüzden bana göre Ballon d'Or'u kazanmanın en büyük adaylarından biri. Umarım bu ödülü kaldırabilir ve hepimiz onun adına mutlu olabiliriz."
- AFP
Yurt içinde ivme kazanıyor
Kane yeni sezonda gol perdesini çoktan açmışken, Bayern bu cumartesi Bundesliga'ya döndüğünde üst üste aldığı baskın galibiyetlerin üzerine koymayı hedefleyecek. Kompany'nin ekibi, kısa süre önce Almanya'nın en üst ligine geri dönmeyi başaran Schalke ile karşı karşıya gelecek.
Son iki maçında dokuz gol atan Bayern, DFB-Pokal'da ikinci turdaki rakibini öğrenmeden önce bu hafta sonunda da etkileyici hücum formunu sürdürmeye çalışacak.
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