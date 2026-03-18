O, Dünya Kupası için büyük umut vaat ediyor: Süperstar, Almanya'nın Mart ayı sonundaki hazırlık maçları kadrosunda yer almıyor

Musiala’nın mevcut sakatlık sorunları nedeniyle, FCB ve ilgili sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından 23 yaşındaki oyuncuyu kadroya almamaya karar verildi. "Şu anda bir haftalık rehabilitasyon sürecini geride bıraktı. Vincent (Bayern teknik direktörü Vincent Kompany; editörün notu) ve Julian (Nagelsmann) da bu konuda görüşüyorlar. Sakatlığı var, milli takıma gitmeyecek, iyileşmeye odaklanacak. Milli maç arası bittikten sonra umarım tekrar forma girer, Nisan ayında bizimle oynar ve Dünya Kupası formuna kavuşur," dedi Eberl, DAZN'e.

Bu, tamamen bir önlem niteliğinde. Musiala, geçen hafta Atalanta Bergamo'da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında (6-1), yaz aylarında sakatlandığı sol ayak bileğinde bir yükleme reaksiyonu hissetmiş ve bu nedenle Cumartesi günü Bayer Leverkusen'e karşı oynanan Bundesliga maçını (1-1) ve Çarşamba akşamı oynanacak rövanş maçını kaçırmıştı.

Ayrıca Musiala, milli maç arası öncesindeki son maç olan Cumartesi günü Union Berlin karşılaşmasında da büyük olasılıkla forma giyemeyecek. Her ne kadar Dünya Kupası'na kadar tekrar formuna kavuşmak için zamanı olsa da, kadroya alınmaması hem Musiala hem de Nagelsmann için oldukça can sıkıcı.

Sonuçta, milli takım teknik direktörü Mart ayı başında kicker dergisine verdiği röportajda, Bayern'in yıldızı ile uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kai Havertz'i (Arsenal) Mart ayı milli maçlarında mutlaka kadroda görmek istediğini vurgulamıştı. "Mart ayında geri dönmeleri tavsiye edilir, çünkü çok uzun bir süredir kadroda yoklardı. Jamal'ı milli takımda on aydan fazla süredir görmedim, Kai'yi ise daha da uzun süredir," diye açıklamıştı Nagelsmann. "O zamandan beri yaptığımız bazı şeyleri, benimle yaptığımız konuşmalardan sadece teorik olarak biliyorlar. Bu yüzden tekrar kadroda olmaları çok değerli, çünkü aksi takdirde bir noktada milli takımda ritimlerini bulmaları zorlaşır."

Musiala'nın aksine, Bayern'deki takım arkadaşı Lennart Karl ise yaklaşan milli maçlarda yer alacak ve ilk kez A Milli Takım kadrosuna seçilecek. DFB takımı 27 Mart'ta Basel'de İsviçre ile karşılaşacak ve üç gün sonra Stuttgart'ta Gana ile oynayacak. Nagelsmann kadroyu Perşembe öğleden sonra açıklayacak.