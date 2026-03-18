O, Dünya Kupası için büyük umut vaat ediyor: Süperstar, Almanya'nın Mart ayı sonundaki hazırlık maçları kadrosunda yer almayacak gibi görünüyor

Buna göre, Musiala’nın mevcut sakatlık sorunları nedeniyle FCB ve ilgili sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından 23 yaşındaki oyuncuyu kadroya almamaya karar verildi. Haberlerde, Musiala’nın geçen hafta Atalanta Bergamo’da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında (6:1) yaz aylarında sakatlandığı sol ayak bileğinde yükleme reaksiyonu hissetmiş ve bu nedenle Cumartesi günü Bayer Leverkusen'e karşı oynanan Bundesliga maçını (1:1) ve Çarşamba akşamı Atalanta'ya karşı oynanan rövanş maçını kaçırmıştı.

Ayrıca Musiala, milli maç arası öncesindeki son maç olan Cumartesi günü Union Berlin karşılaşmasında da büyük olasılıkla forma giyemeyecek. Her ne kadar bundan sonra Dünya Kupası'na kadar tekrar formuna kavuşmak için zamanı olsa da, kadroya alınmaması hem Musiala hem de Nagelsmann için oldukça can sıkıcı.

Sonuçta, milli takım teknik direktörü Mart ayı başında kicker dergisine verdiği röportajda, Bayern'in yıldızı ile uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kai Havertz'i (Arsenal) Mart ayındaki milli maçlarda mutlaka kadroda görmek istediğini vurgulamıştı. "Mart ayında geri dönmeleri tavsiye edilir, çünkü sanki bir asırdır kadroda yoklar. Jamal'ı milli takımda on aydan fazla süredir görmedim, Kai'yi ise daha da uzun süredir görmedim" diye açıklamıştı Nagelsmann. "O zamandan beri yaptığımız bazı şeyleri, benimle yaptığımız konuşmalardan sadece teorik olarak biliyorlar. Bu yüzden tekrar kadroda olmaları çok değerli, çünkü aksi takdirde bir noktada milli takımda ritimlerini bulmaları zorlaşır."

Musiala'nın aksine, Bayern'deki takım arkadaşı Lennart Karl ise yaklaşan milli maçlarda yer alacak ve ilk kez A milli takım kadrosuna seçilecek. DFB milli takımı 27 Mart'ta Basel'de İsviçre ile karşılaşacak ve üç gün sonra Stuttgart'ta Gana ile oynayacak. Nagelsmann kadroyu Perşembe öğleden sonra açıklayacak.