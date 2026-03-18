Çeviri:
O, Dünya Kupası için büyük umut vaat ediyor: Süperstar, Almanya'nın Mart ayı sonundaki hazırlık maçları kadrosunda yer almayacak gibi görünüyor
Buna göre, Musiala’nın mevcut sakatlık sorunları nedeniyle FCB ve ilgili sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından 23 yaşındaki oyuncuyu kadroya almamaya karar verildi. Haberlerde, Musiala’nın geçen hafta Atalanta Bergamo’da oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında (6:1) yaz aylarında sakatlandığı sol ayak bileğinde yükleme reaksiyonu hissetmiş ve bu nedenle Cumartesi günü Bayer Leverkusen'e karşı oynanan Bundesliga maçını (1:1) ve Çarşamba akşamı Atalanta'ya karşı oynanan rövanş maçını kaçırmıştı.
Ayrıca Musiala, milli maç arası öncesindeki son maç olan Cumartesi günü Union Berlin karşılaşmasında da büyük olasılıkla forma giyemeyecek. Her ne kadar bundan sonra Dünya Kupası'na kadar tekrar formuna kavuşmak için zamanı olsa da, kadroya alınmaması hem Musiala hem de Nagelsmann için oldukça can sıkıcı.
Sonuçta, milli takım teknik direktörü Mart ayı başında kicker dergisine verdiği röportajda, Bayern'in yıldızı ile uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kai Havertz'i (Arsenal) Mart ayındaki milli maçlarda mutlaka kadroda görmek istediğini vurgulamıştı. "Mart ayında geri dönmeleri tavsiye edilir, çünkü sanki bir asırdır kadroda yoklar. Jamal'ı milli takımda on aydan fazla süredir görmedim, Kai'yi ise daha da uzun süredir görmedim" diye açıklamıştı Nagelsmann. "O zamandan beri yaptığımız bazı şeyleri, benimle yaptığımız konuşmalardan sadece teorik olarak biliyorlar. Bu yüzden tekrar kadroda olmaları çok değerli, çünkü aksi takdirde bir noktada milli takımda ritimlerini bulmaları zorlaşır."
Musiala'nın aksine, Bayern'deki takım arkadaşı Lennart Karl ise yaklaşan milli maçlarda yer alacak ve ilk kez A milli takım kadrosuna seçilecek. DFB milli takımı 27 Mart'ta Basel'de İsviçre ile karşılaşacak ve üç gün sonra Stuttgart'ta Gana ile oynayacak. Nagelsmann kadroyu Perşembe öğleden sonra açıklayacak.
- Getty
Jamal Musiala en son bir yıl önce Almanya Milli Takımı'nda yer almıştı
Musiala, geçen yaz düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda fibula kemiğinde kırık yaşadı ve ardından yaklaşık altı ay sahalardan uzak kaldı. Bayern, bu yetenekli oyuncuyu Ocak ortasından itibaren dikkatli bir şekilde sahalara alıştırmaya başladı; bu süreçte Musiala ara sıra ilk on birde yer aldı. Asıl plan, milli oyuncuyu Şampiyonlar Ligi son 16 turu için tekrar en iyi formuna kavuşturmaktı, ancak bu başarılmadı.
Bunun yerine Musiala, Bergamo'da can sıkıcı bir aksilik yaşadı. Şimdi milli takım arası sırasında bilinçli bir şekilde dinlenip, DFB takımından uzak kalma süresini fiziksel olarak hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmek için kullanması bekleniyor. En iyi senaryoda, FCB teknik direktörü Vincent Kompany, Nisan ayında Real Madrid ile oynanacak ve gerçekleşme olasılığı çok yüksek olan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde tekrar formda bir Musiala'ya güvenebilecek.
Bayern yıldızı, toplam 40 milli maçın sonuncusunu yaklaşık bir yıl önce oynadı. Mart 2025'in sonunda, Uluslar Ligi çeyrek finalinde İtalya'ya karşı 3-3 biten maçta çok özel bir gol attı; uyanık bir top toplayıcı sayesinde Joshua Kimmich'in yıldırım hızıyla kullandığı köşe vuruşunu boş İtalyan kalesine yönlendirdi.
Musiala, DFB kadrosuna ancak Dünya Kupası hazırlıklarının son aşamasında geri dönecek. Mayıs sonunda, yola çıkmadan kısa bir süre önce Finlandiya ile bir hazırlık maçı oynanacak, Haziran başında ise Almanya, ortak ev sahibi ABD ile bir hazırlık maçı yapacak. Turnuva, Nagelsmann'ın takımı için 14 Haziran'da Curacao ile oynanacak ilk grup maçıyla başlayacak. O zaman Musiala, en iyi ihtimalle Liverpool'dan Florian Wirtz ile birlikte DFB takımının ofansif orta sahasında fırtına estirecek.
DFB takımının önümüzdeki maçları
Tarih
Yarışma
Maç
27 Mart Cuma, 20.45
Hazırlık maçı
İsviçre - Almanya
30 Mart Pazartesi, 20.45
Hazırlık maçı
Almanya - Gana
31 Mayıs Pazar, 20.45
Hazırlık maçı
Almanya - Finlandiya
6 Haziran Cumartesi, 20.30
Hazırlık maçı
ABD - Almanya
14 Haziran Pazar, 19:00
2026 Dünya Kupası
Almanya - Curacao
20 Haziran Cumartesi, 22:00
2026 Dünya Kupası
Almanya - Fildişi Sahili
25 Haziran Perşembe, 22:00
2026 Dünya Kupası
Almanya - Ekvador
Sıkça sorulan sorular
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.