"O deli, herkesle dövüşür!" - Wrexham'ın kahramanı James McClean, Jake Paul veya KSI ile profesyonel boks maçına çıkması için destek görüyor
McClean boks yapmaya devam ediyor
McClean, futbolu bıraktıktan sonra boks kariyerine geçmeyi düşündüğünü açıkladı. Orta saha oyuncusu Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde doğdu ve Wrexham'da geçirdiği üç yılın ardından memleketinin kulübüne geri döndü.
Westlife grubunun üyesi Nicky Byrne ile yaptığı röportajda McClean, 2025 yılında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, son iki üç ay hariç [Wrexham'da] gerçekten çok keyif aldım. İdeal bir durum değildi, istediğim kadar fazla oynamadım, bu da hiç iyi bir şey değil.
"Oynamak ve takımın içinde olmak istersiniz. Oynamamakla hiç başa çıkamadım. Kötü zamanlar olduğunu söyleyemem, ama kişisel olarak benim için o kadar da keyifli değildi. Gençken aptalca şeyler yaparsınız ve belki de yaşlandıkça olduğu kadar olgun bir şekilde durumlarla başa çıkamazsınız.
"Şu anda, o hayal kırıklığını ve sinirimi antrenmanlarıma yönlendiriyorum. Eskiden, oyuncaklarımı arabadan dışarı atardım. Şimdi ise o hayal kırıklığını kum torbasına yönlendiriyorum ve bu biraz rahatlamamı sağlıyor. Sonrasında kendinizi daha iyi hissediyorsunuz."
McClean, KSI mi yoksa Jake Paul mu ile dövüşecek?
Hem KSI hem de Jake Paul, YouTube'daki şöhretlerini büyük izleyici rakamlarına dönüştürerek ünlüler boksu dünyasına adım attılar.
Eski İrlanda Cumhuriyeti milli futbolcusu Jeff Hendrick, McClean'ın potansiyel rakiplere "açık" olduğunu söylüyor.
Fruity King'e şunları söyledi: "Profesyonel bir boks maçı yapmak için can atıyor. Açık. Bunu röportajlarda ve sosyal medyada söyledi. Onu takip eden herkes, çoğu gün boks yaptığını görüyor. Bu onun için sadece bir hobi değil, bu sporu seviyor. Profesyonel bir maç yapacağı konusunda kararlı, rakibi kim olacak, bilmiyorum.
Profesyonel bir maç yapmayacağını söyleyemem. Muhtemelen potansiyel olarak yapacağına dair bahis oynardım. Jake Paul veya KSI ile dövüşebilir mi?
"Birkaç yıldır boks için sıkı bir şekilde antrenman yapıyor. Oldukça yetenekli olacak. Futbol sayesinde biliyorum ki, fiziksel kondisyonu en üst düzeyde.
"O, birlikte oynadığım en formda oyunculardan biri. Yani hazır ve yetenekli olacak. Eğer bir dövüş olursa ve o da çılgınsa, herkesle dövüşür. Umarım ringe çıkarken bana eşlik etmemi ister."
McClean'ın 'gerçeküstü' hamlesi
McClean, Ocak transfer döneminde Derry'ye katıldığı için heyecanını dile getirdi.
Basın toplantısında şunları söyledi: "Burada olmak ve bunun gerçekleşmesi biraz gerçeküstü ama başlamak için sabırsızlanıyorum. Wrexham ve bu konuyu ele alışları, tam bir klas örneği, eve dönmemi olabildiğince kolaylaştırdılar. Menajerle konuştum […] ve ona, gitmek istediğim yerin evim olduğunu söyledim.
Kariyerimde zorlukları severim ve bu muhtemelen üstesinden gelebileceğim en iyi zorluklardan biri. Burası kariyerimin son kulübü, kariyerimi burada sonlandıracağım. Burada lig şampiyonluğu kazanıp bu şekilde veda edersem, daha iyisi olamazdı."
Menajeri Tiernan Lynch ise şunları ekledi: "Benim ve takımın açısından bu çok kolay bir karardı. Oyunda yaptıkları her şey ortada, benim anlatmama gerek yok. Ancak soyunma odamıza getireceği deneyim ve disiplin çok önemli. Onu kadromuza kattığımız için çok mutluyum.
"Bu, yaptığımız her şeyin seviyesini yükseltir. Bunu anlamak için tek yapmanız gereken onunla konuşmak. Şimdi önemli olan, işimizi yapmamız."
Sırada ne var?
McClean'in gelecekte bir boks maçı yapma ihtimali yüksek ve o bu hedefe kararlılıkla odaklanmış durumda.
O şöyle dedi: "Boks yapmak istiyorum. Misfits (boks şirketi), profesyonel boksör olmayan birçok insana boksör olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleme fırsatı sunuyor.
"Kesinlikle, bu yapmak istediğim bir şey ve bu konuda arka planda görüşmeler yapılıyor, ancak şu anda sözleşmem var. Bu, yakın gelecekte kesinlikle yapmak istediğim bir şey.
Şu anda antrenmanlarımın çoğu boks antrenmanı. Şu anda futboldan daha çok boksa tutku duyuyorum. Futbol izlemektense boks izlemeyi tercih ederim. Bu, yapmak istediğim bir şey ve hayatta yapmak istediğim şeylerin listesinden silmek istediğim bir deneyim."
