"O deli, herkesle dövüşür!" - Wrexham'ın kahramanı James McClean, Jake Paul veya KSI ile profesyonel boks maçına çıkması için destek görüyor

McClean, futbolu bıraktıktan sonra boks kariyerine geçmeyi düşündüğünü açıkladı. Orta saha oyuncusu Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde doğdu ve Wrexham'da geçirdiği üç yılın ardından memleketinin kulübüne geri döndü.

Westlife grubunun üyesi Nicky Byrne ile yaptığı röportajda McClean, 2025 yılında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, son iki üç ay hariç [Wrexham'da] gerçekten çok keyif aldım. İdeal bir durum değildi, istediğim kadar fazla oynamadım, bu da hiç iyi bir şey değil.

"Oynamak ve takımın içinde olmak istersiniz. Oynamamakla hiç başa çıkamadım. Kötü zamanlar olduğunu söyleyemem, ama kişisel olarak benim için o kadar da keyifli değildi. Gençken aptalca şeyler yaparsınız ve belki de yaşlandıkça olduğu kadar olgun bir şekilde durumlarla başa çıkamazsınız.

"Şu anda, o hayal kırıklığını ve sinirimi antrenmanlarıma yönlendiriyorum. Eskiden, oyuncaklarımı arabadan dışarı atardım. Şimdi ise o hayal kırıklığını kum torbasına yönlendiriyorum ve bu biraz rahatlamamı sağlıyor. Sonrasında kendinizi daha iyi hissediyorsunuz."