"O çok formda. Dünya Kupası'na gitmesi lazım," dedi Hamann Cumartesi öğleden sonra Sky'da VfB Stuttgart'ın hücum oyuncusuna atıfta bulunarak.
"O da Dünya Kupası kadrosuna girmeli": Dietmar Hamann, bir Bundesliga yıldızı konusunda milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ı sorumlu tutuyor
Führich, bu sezonun ilk aylarında zorlu bir dönem geçirdi ve bir süreliğine VfB'deki ilk 11'deki yerini kaybetti. Ancak Hamann, Stuttgartlı oyuncunun artık "tekrar formda" olduğunu vurgulayarak, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın onu kadroya almaktan başka seçeneği olmayacağını belirtti. Eski orta saha oyuncusu, "O mutlaka kadroda yer almalı" diye bir kez daha vurguladı.
Führich, 2025 yılının tamamında DFB kadrosuna seçilmemişti. VfB formasıyla 2023/24 sezonunda gösterdiği güçlü performansla milli takıma girmeye hak kazanan kanat oyuncusu, Ekim 2023'te milli takımdaki ilk maçına çıktı ve 2024 yazında Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Grup aşamasında Macaristan'a karşı oynanan maçta (2-0) oyuna sonradan girerek kısa süreli bir performans sergiledi.
Führich şu ana kadar toplamda dokuz milli maçta forma giydi, ancak henüz gol atamadı. Mart sonunda İsviçre (4:3) ve Gana (2:1) ile oynanan hazırlık maçlarında 28 yaşındaki oyuncu, neredeyse bir buçuk yıl sonra ilk kez kadroda yer aldı ve Gana maçında yarım saat süreyle sahada kaldı. Ancak Nagelsmann, başlangıçta Führich'i kadroya almamıştı, ancak Dortmundlu Felix Nmecha'nın sakatlığı nedeniyle kadroya sonradan dahil edildi.
Chris Führich, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna girebilecek mi?
Geçtiğimiz haftalarda Führich, Dünya Kupası kadrosuna girme şansını artırmak için önemli adımlar attı. Kulübünde yeniden ilk 11'in değişmez ismi haline gelen ve istikrarlı bir performans sergileyen oyuncu, son dört Bundesliga maçında üç gol ve bir asist kaydetti. Bu sezon toplamda 49 maçta sekiz gol ve sekiz asistle oynadı. Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunu 21 Mayıs'ta açıklayacak.
Cumartesi günü Führich, TSG Hoffenheim'a karşı 3-3'lük beraberlikte bir gol attı. Stuttgart, maçın bitimine kısa bir süre kala beraberlik golünü buldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde doğrudan rakibi karşısında önemli bir puanı aldı.
DFB takımı, Dünya Kupası başlamadan önce iki hazırlık maçı daha oynayacak: 31 Mayıs'ta Finlandiya ve 6 Haziran'da ortak ev sahibi ABD ile. İlk grup maçı 14 Haziran'da Curacao ile oynanacak, diğer iki grup maçı ise Fildişi Sahili ve Ekvador ile olacak.