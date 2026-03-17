"O da destekliyor!" FC Barcelona, Hansi Flick ile ilgili büyük bir haber duyurdu

Başkan Joan Laporta, yeniden seçilmesinin ardından RAC1 radyosuna verdiği röportajda, 61 yaşındaki oyuncunun 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşmeyi imzalamaya çok yakın olduğunu doğruladı; oyuncunun mevcut sözleşmesi ise 2027'ye kadar geçerli.
Laporta, seçim kampanyasında en büyük rakibi Víctor Font'a karşı tüm kozlarını Flick'e oynamıştı. "Başkan, benim burada olmamın sebebidir," demişti Flick, Aralık ayında seçimlere bakarak. Laporta, seçimlerde oyların yüzde 68,18'ini aldı; Flick'in oyları da buna dahildi. Font ise yüzde 29,78 oy aldı. Laporta, seçim süreci kapsamında birkaç hafta önce istifa ettikten sonra, Temmuz ayında görevine yeniden başlayacak.
Laporta: Flick, "Barça'da beş yıl daha" kalabilir
"Flick ile olan iyi ilişkimiz çok önemli," dedi Laporta; Alman teknik direktörün sözleşmesinin uzatılması "istikrarı ve başarımızı pekiştirecektir." Dahası: "Onun Barça'da beş yıl daha kalmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. O, bu şehirde kendini rahat hisseden genç ve enerjik bir adam."
Flick, 2024 yazında Barcelona'nın başına geçmişti ve ilk sezonunda takımı lig ve kupa şampiyonluğuyla ulusal çifte kupaya taşıdı. Heidelberg doğumlu teknik direktör, daha önce FC Bayern'i çalıştırmış, 2021'den 2023'e kadar da Almanya milli takımının başına geçmişti.