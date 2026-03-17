"O da destekliyor!" FC Barcelona, Hansi Flick ile ilgili büyük bir haber duyurdu

"Flick ile olan iyi ilişkimiz çok önemli," dedi Laporta; Alman teknik direktörün sözleşmesinin uzatılması "istikrarı ve başarımızı pekiştirecektir." Dahası: "Onun Barça'da beş yıl daha kalmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. O, bu şehirde kendini rahat hisseden genç ve enerjik bir adam."

Flick, 2024 yazında Barcelona'nın başına geçmişti ve ilk sezonunda takımı lig ve kupa şampiyonluğuyla ulusal çifte kupaya taşıdı. Heidelberg doğumlu teknik direktör, daha önce FC Bayern'i çalıştırmış, 2021'den 2023'e kadar da Almanya milli takımının başına geçmişti.