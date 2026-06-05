"O, Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süperstar!" Florentino Perez, Real Madrid'de 150 milyon euroluk dev bir transfer planlıyor

Perez, kulübün "Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süperstar" için 150 milyon avroluk nefes kesici bir teklif sunacağını açıkladı. Ancak Manchester City'nin Norveçli golcüsünün transferini düşünenler yanılıyor: Perez'e göre, hedeflenen isim Erling Haaland değil.

Bununla birlikte, bu transferin en yüksek önceliğe sahip olduğunu ve çok kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini açıkça belirtti. Perez şöyle konuştu: "Salı günü, büyük bir Şampiyonlar Ligi kulübüne, Madrid tarihinin en büyük transferi olacak bir oyuncu için önemli bir teklif sunacağım. En az 150 milyon avro."