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Jochen Tittmar

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"O, Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süperstar!" Florentino Perez, Real Madrid'de 150 milyon euroluk dev bir transfer planlıyor

La Liga
Transfers
Real Madrid

Real Madrid'deki başkanlık seçimleri öncesinde görevdeki başkan Florentino Perez gücünü gösteriyor. Horizonte adlı televizyon programında, dünyaca ünlü bir yıldız için rekor bir teklifte bulunacağını açıkladı.

Görevdeki aday, kendi ifadesine göre birkaç büyük transferi çoktan tamamlamış durumda. Ancak bu, görünüşe göre asıl bomba transferin sadece ön hazırlığıymış.

  • Perez, kulübün "Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süperstar" için 150 milyon avroluk nefes kesici bir teklif sunacağını açıkladı. Ancak Manchester City'nin Norveçli golcüsünün transferini düşünenler yanılıyor: Perez'e göre, hedeflenen isim Erling Haaland değil.

    Bununla birlikte, bu transferin en yüksek önceliğe sahip olduğunu ve çok kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini açıkça belirtti. Perez şöyle konuştu: "Salı günü, büyük bir Şampiyonlar Ligi kulübüne, Madrid tarihinin en büyük transferi olacak bir oyuncu için önemli bir teklif sunacağım. En az 150 milyon avro."

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  • Florentino PerezGetty Images

    Perez, Mourinho, Konate ve Dumfries'in transferlerini duyurdu

    Perez'e göre, yıldız teknik direktör Jose Mourinho'nun yanı sıra Liverpool'dan defans devi Ibrahima Konate ve Inter Milano'dan sağ bek Denzel Dumfries'in transferleri çoktan kesinleşmiş durumda. Kulüp başkanı ayrıca "birçok başka pozisyonda" da takviye yapılacağını ima etti. Bu konuda oldukça somut ipuçları da verdi.

    "Teklif, Cristiano Ronaldo veya Kaka kalitesinde bir oyuncuya yönelik olacak. O bir Galactico... Tabii ki orta saha ve üstü bir oyuncu. Haaland değil. İlk olarak kulüple görüşeceğiz. Dinleyin, size şunu söyleyeyim: O, Premier Lig'den gelmiyor. Teklifi sunacağız ve ne olacağını göreceğiz," diye ekledi.

  • "Eh, Madrid'de her zaman daha fazlasına ihtiyaç vardır"

    Perez, programda somut ve tanınmış oyuncularla ilgili sorulara yanıt verirken, sistematik olarak birçok dünya yıldızını denklemden çıkardı ve böylece aday havuzunu önemli ölçüde daralttı. Planlarında en dikkat çeken eksiklik şüphesiz Haaland’dı. 

    Perez, bu şekilde, önceden bu üst düzey forvetle bir anlaşma yaptığını iddia eden rakibi Enrique Riquelme'nin tartışmalı iddialarına doğrudan yanıt verdi. Haaland'ın yanı sıra Perez, Michael Olise, Jeremy Doku ve Harry Kane'i de açıkça dışladı. Ayrıca, ezeli rakibi FC Barcelona'dan bir oyuncunun da kesinlikle gündemde olmadığı belirtildi.

    Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi iki olağanüstü oyuncunun zaten takımın hücum hattını oluşturduğu düşünülürse, bu transferin mantığı sorgulanıyor. Madrid'in hücumda milyonlarca euroya mal olacak bir süperstara gerçekten ihtiyacı var mı? Uzun süredir kulübün başkanlığını yürüten Perez bu konuda şöyle diyor: "Şey, Madrid'de her zaman daha fazlasına ihtiyaç vardır."

  • vitinha(C)Getty Images

    Real, PSG'den bir süperstar transfer edecek mi?

    Şu anda Jude Bellingham, Real Madrid tarihindeki en pahalı transferdir. Borussia Dortmund’a ödenen 103 milyon avroluk temel transfer ücreti, çeşitli başarıya bağlı primlerle birlikte 127 milyon avroya kadar çıkabileceğinden, Eden Hazard, Gareth Bale ve Ronaldo gibi önceki rekor transferleri geride bıraktı. 

    Şu anda spekülasyon konusu olan potansiyel adaylar ise Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue; bu oyuncuların hepsi şu anda Paris Saint-Germain'de forma giyiyor.

  • Real Madrid'in rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Jude BellinghamOrta sahaBorussia Dortmund2023127 milyon euro
    Eden HazardOrta sahaFC Chelsea2019120,8 milyon euro
    Gareth BaleForvetTottenham Hotspur2013101 milyon euro
    Cristiano RonaldoForvetManchester United200994 milyon euro
    Aurelien TchouameniOrta sahaAS Monaco202280 milyon euro
    Zinedine ZidaneOrta sahaJuventus200177,5 milyon euro
    James RodriguezOrta sahaAS Monaco201475 milyon euro
    KakaOrta sahaAC Milan200967 milyon euro
    Luka JovicForvetEintracht Frankfurt201963 milyon euro
    Dean HuijsenSavunmaAFC Bournemouth202462,5 milyon euro