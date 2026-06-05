Görevdeki aday, kendi ifadesine göre birkaç büyük transferi çoktan tamamlamış durumda. Ancak bu, görünüşe göre asıl bomba transferin sadece ön hazırlığıymış.
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"O, Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süperstar!" Florentino Perez, Real Madrid'de 150 milyon euroluk dev bir transfer planlıyor
Perez, kulübün "Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süperstar" için 150 milyon avroluk nefes kesici bir teklif sunacağını açıkladı. Ancak Manchester City'nin Norveçli golcüsünün transferini düşünenler yanılıyor: Perez'e göre, hedeflenen isim Erling Haaland değil.
Bununla birlikte, bu transferin en yüksek önceliğe sahip olduğunu ve çok kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini açıkça belirtti. Perez şöyle konuştu: "Salı günü, büyük bir Şampiyonlar Ligi kulübüne, Madrid tarihinin en büyük transferi olacak bir oyuncu için önemli bir teklif sunacağım. En az 150 milyon avro."
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Perez, Mourinho, Konate ve Dumfries'in transferlerini duyurdu
Perez'e göre, yıldız teknik direktör Jose Mourinho'nun yanı sıra Liverpool'dan defans devi Ibrahima Konate ve Inter Milano'dan sağ bek Denzel Dumfries'in transferleri çoktan kesinleşmiş durumda. Kulüp başkanı ayrıca "birçok başka pozisyonda" da takviye yapılacağını ima etti. Bu konuda oldukça somut ipuçları da verdi.
"Teklif, Cristiano Ronaldo veya Kaka kalitesinde bir oyuncuya yönelik olacak. O bir Galactico... Tabii ki orta saha ve üstü bir oyuncu. Haaland değil. İlk olarak kulüple görüşeceğiz. Dinleyin, size şunu söyleyeyim: O, Premier Lig'den gelmiyor. Teklifi sunacağız ve ne olacağını göreceğiz," diye ekledi.
"Eh, Madrid'de her zaman daha fazlasına ihtiyaç vardır"
Perez, programda somut ve tanınmış oyuncularla ilgili sorulara yanıt verirken, sistematik olarak birçok dünya yıldızını denklemden çıkardı ve böylece aday havuzunu önemli ölçüde daralttı. Planlarında en dikkat çeken eksiklik şüphesiz Haaland’dı.
Perez, bu şekilde, önceden bu üst düzey forvetle bir anlaşma yaptığını iddia eden rakibi Enrique Riquelme'nin tartışmalı iddialarına doğrudan yanıt verdi. Haaland'ın yanı sıra Perez, Michael Olise, Jeremy Doku ve Harry Kane'i de açıkça dışladı. Ayrıca, ezeli rakibi FC Barcelona'dan bir oyuncunun da kesinlikle gündemde olmadığı belirtildi.
Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi iki olağanüstü oyuncunun zaten takımın hücum hattını oluşturduğu düşünülürse, bu transferin mantığı sorgulanıyor. Madrid'in hücumda milyonlarca euroya mal olacak bir süperstara gerçekten ihtiyacı var mı? Uzun süredir kulübün başkanlığını yürüten Perez bu konuda şöyle diyor: "Şey, Madrid'de her zaman daha fazlasına ihtiyaç vardır."
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Real, PSG'den bir süperstar transfer edecek mi?
Şu anda Jude Bellingham, Real Madrid tarihindeki en pahalı transferdir. Borussia Dortmund’a ödenen 103 milyon avroluk temel transfer ücreti, çeşitli başarıya bağlı primlerle birlikte 127 milyon avroya kadar çıkabileceğinden, Eden Hazard, Gareth Bale ve Ronaldo gibi önceki rekor transferleri geride bıraktı.
Şu anda spekülasyon konusu olan potansiyel adaylar ise Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue; bu oyuncuların hepsi şu anda Paris Saint-Germain'de forma giyiyor.
Real Madrid'in rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Jude Bellingham Orta saha Borussia Dortmund 2023 127 milyon euro Eden Hazard Orta saha FC Chelsea 2019 120,8 milyon euro Gareth Bale Forvet Tottenham Hotspur 2013 101 milyon euro Cristiano Ronaldo Forvet Manchester United 2009 94 milyon euro Aurelien Tchouameni Orta saha AS Monaco 2022 80 milyon euro Zinedine Zidane Orta saha Juventus 2001 77,5 milyon euro James Rodriguez Orta saha AS Monaco 2014 75 milyon euro Kaka Orta saha AC Milan 2009 67 milyon euro Luka Jovic Forvet Eintracht Frankfurt 2019 63 milyon euro Dean Huijsen Savunma AFC Bournemouth 2024 62,5 milyon euro