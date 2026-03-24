"O çözüm değil" - Michael Owen, 74 milyon sterlinlik forvetin şampiyonluk yarışına öncülük edemeyeceğini öne sürerken, Manchester United'a Benjamin Sesko'nun yerine "daha iyi bir alternatif" bulması çağrısında bulunuldu
Sesko, Carrick yönetiminde başarılı bir performans sergiliyor
Manchester United’ın geçen yaz Sesko’yu 74 milyon sterline transfer etme kararı, kulübün uzun süredir devam eden gol sıkıntısına kesin bir çözüm getirmeyi amaçlıyordu. İlk etapta kiralık olarak Napoli’ye giden Rasmus Hojlund’un yerini alan Slovenya milli takım oyuncusu, başlangıçta Old Trafford’daki zorlu koşullara uyum sağlamakta zorlandı ve Ruben Amorim yönetimindeki sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan sadece iki gol atabildi. Ancak Carrick'in geçici teknik direktörlük görevini üstlenmesinden bu yana durum dramatik bir şekilde değişti. Carrick'in rehberliğinde Sesko yeniden canlanmış görünüyor ve tüm turnuvalarda son 11 maçında 8 gol atarak United'ın Premier League tablosunda üçüncü sıraya yükselmesine yardımcı oldu.
Owen’ın forvet hakkındaki yorumu
İstatistiklerdeki artışa rağmen Owen, 22 yaşındaki oyuncunun Manchester United’ın uzun vadeli 9 numarası olmak için gereken potansiyele sahip olduğuna ikna olmuş değil. casino.org'a konuşan eski United forveti şunları söyledi: "Bana göre o, uzun vadede çözüm değil. O, sonsuza kadar Manchester United'ın santrforu olmayacak. O, daha iyi hale gelip kadronun iyi bir parçası olabilecek pahalı bir oyuncu, ama aynı şekilde, United yarın sezonun en önemli maçını oynasa bile onun ilk 11'de başlayacağını sanmıyorum.
""Manchester United, ait olduklarını düşündükleri yere geri dönmek ve şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorsa, onun tüm umutlarınızı bağlayarak sezona gireceğiniz bir santrfor olduğunu sanmıyorum. Evet, daha iyi performans gösteriyor. Bunu görmek harika çünkü kimsenin zorlandığını görmek hoş değil. Bununla birlikte, önümüzdeki bir iki yıl içinde ya da uygun bir oyuncu çıktığında, kadroda bir yükseltme olacağını düşünüyorum.
"Şu anda takıma ve kadroya etki edebilmesi ve önemli goller atabilmesi harika. Ama 'evet, artık her şey harika ve o artık takımı şampiyonluğa taşıyacak' demiyorum. Takımı geliştirdi, kendine güvenini yeniden kazandı ve birdenbire takım için bir kazanç haline geldi, ama hala önümüzde uzun bir yol var."
Carrick'in kalıcı durumu
Owen, Carrick’in kalıcı olarak atanmasına yönelik her türlü muhalefete de hayret ediyor ve kanıtlanmış başarılı isimlerle yapılan 12 yıllık başarısız denemelerin ardından, United’ın nihayet ivmeyi yeniden kazanabilecek ve daha önce durgunlaşmış bir kadrodan üst düzey performanslar ortaya çıkarabilecek bir teknik direktör bulduğunu savunuyor. Owen şöyle dedi: “Nasıl olur da kimse onun devam etmemesi gerektiğini söyleyebilir? En kötü ne olabilir ki? Ona iki yıllık bir sözleşme verirsiniz. Gelecek sezona başlar, ilk üç veya dört ay boyunca her maçı kaybeder ve işe yaramaz hale gelir. Kulüpten ayrılabilir.
"Sanki birine 10 yıl boyunca bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Sanki bu, şimdiye kadarki en büyük karar değil. İyi iş çıkarıyor, neden devam etmesine izin vermiyorsunuz? Manchester United'dan gördüklerimiz kesinlikle inanılmaz. Lig, Carrick görevi devraldığında başlasaydı, Manchester United ligin zirvesinde olurdu. Şu anda konuşuyoruz, sezonun üçte biri geçmiş olurdu ve Man United ligin zirvesinde olurdu. "Acaba ligi kazanabilirler mi?" diye düşünürdünüz."
Karar anı
Manchester United üçüncü sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerliyor, ancak 2025-26 Premier Lig sezonunu tamamlayacak zorlu yedi maçlık seride gerçek güçleri sınanacak. Kırmızı Şeytanlar, Nisan ayında Leeds, Chelsea ve Brentford ile yüksek riskli karşılaşmalara çıkacak, ardından Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest ve Brighton'ın yer aldığı son ayı geçirecek. Bu dönem, Sesko'nun istikrarı ve Carrick'in taktiksel zekası için en büyük turnusol testi olacak, çünkü ikili ligi ilk dörtte bitirmeyi hedefliyor.