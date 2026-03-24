"O çözüm değil" - Michael Owen, 74 milyon sterlinlik forvetin şampiyonluk yarışına öncülük edemeyeceğini öne sürerken, Manchester United'a Benjamin Sesko'nun yerine "daha iyi bir alternatif" bulması çağrısında bulunuldu

İstatistiklerdeki artışa rağmen Owen, 22 yaşındaki oyuncunun Manchester United’ın uzun vadeli 9 numarası olmak için gereken potansiyele sahip olduğuna ikna olmuş değil. casino.org'a konuşan eski United forveti şunları söyledi: "Bana göre o, uzun vadede çözüm değil. O, sonsuza kadar Manchester United'ın santrforu olmayacak. O, daha iyi hale gelip kadronun iyi bir parçası olabilecek pahalı bir oyuncu, ama aynı şekilde, United yarın sezonun en önemli maçını oynasa bile onun ilk 11'de başlayacağını sanmıyorum.

""Manchester United, ait olduklarını düşündükleri yere geri dönmek ve şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorsa, onun tüm umutlarınızı bağlayarak sezona gireceğiniz bir santrfor olduğunu sanmıyorum. Evet, daha iyi performans gösteriyor. Bunu görmek harika çünkü kimsenin zorlandığını görmek hoş değil. Bununla birlikte, önümüzdeki bir iki yıl içinde ya da uygun bir oyuncu çıktığında, kadroda bir yükseltme olacağını düşünüyorum.

"Şu anda takıma ve kadroya etki edebilmesi ve önemli goller atabilmesi harika. Ama 'evet, artık her şey harika ve o artık takımı şampiyonluğa taşıyacak' demiyorum. Takımı geliştirdi, kendine güvenini yeniden kazandı ve birdenbire takım için bir kazanç haline geldi, ama hala önümüzde uzun bir yol var."