"O çok iyi kalpli biri" - Enzo Maresca, 100 milyon sterlinlik oyuncunun geleceği hakkında son gelişmeleri paylaşırken, Jack Grealish'e Manchester City'de yeniden ilk 11'de yer alma umudu doğdu

Everton, Grealish’i kalıcı olarak transfer etmek için 50 milyon sterlinlik opsiyon hakkını kullanmamasına rağmen, Maresca, 2021 yılında Aston Villa’dan 100 milyon sterline City’ye katılan kanat oyuncusuna kapıyı tamamen kapatmış değil.

Grealish, City'deki kariyeri boyunca 157 maça çıktı ve 17 gol attı; üç Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, bir Kulüpler Dünya Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kazanılmasına katkıda bulundu.

Daha önce City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaparken Grealish ile birlikte çalışan Maresca, aralarındaki bağı vurguladı. Maresca şunları ekledi: "Katıldığım her kulüpte, o kulübün oyuncularını çalıştırmak benim görevimdir ve Jack şu anda burada. Onunla iyi bir ilişkim var ve ben ayrıldığımdan beri iletişimimizi sürdürüyoruz. O büyük bir kalbe sahip ve çok iyi bir adam, ama ne olacağını göreceğiz."