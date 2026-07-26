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Jack Grealish Man CityGetty
Moataz Elgammal

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"O çok iyi kalpli biri" - Enzo Maresca, 100 milyon sterlinlik oyuncunun geleceği hakkında son gelişmeleri paylaşırken, Jack Grealish'e Manchester City'de yeniden ilk 11'de yer alma umudu doğdu

J. Grealish
M.City
E. Maresca
Premier Lig

Manchester City’nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Jack Grealish’e Etihad Stadyumu’nda yeni bir şans sunmuş oldu. Grealish geçen sezonu kulüpten uzak, Everton’da kiralık olarak geçirdi; ancak Maresca, 100 milyon sterlinlik yıldızla olumlu bir ilişkisini sürdürdüğünü vurguluyor ve oyuncunun tam formuna kavuşmasının ardından performansını değerlendirmek için hazır olduğunu belirtiyor.

  • City’de karmaşık bir durum

    Grealish, kiralık transferinden önce 2024-25 sezonunda forma şansı bulmakta zorlanmış; City formasıyla sadece 20 Premier Lig maçında forma giymiş, toplam 715 dakika sahada kalmış, bir gol atmış ve bir asist yapmıştı. Ağustos 2025’te Everton’a katılan oyuncu, ayak sakatlığı geçirmeden önce 1.632 dakika boyunca iki gol ve altı asistle ritmini yakalamıştı.

    İki sezondur lig şampiyonluğunu kaçıran bir kadroyu devralan Maresca, oyun kurucunun iyileşme sürecine devam ettiği için Grealish’in geleceğine ilişkin bir değerlendirme yapmanın zor olduğunu kabul etti. Maresca, “Oyuncularla her gün birlikte çalışmadığınızda, bir yargıya varmak zor oluyor. Ne yaptığını bilmiyorum. Durum karmaşık” dedi.

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  • FBL-EUR-C1-MANCHESTER CITY-TRAININGAFP

    Maresca kapıyı açık tutuyor

    Everton, Grealish’i kalıcı olarak transfer etmek için 50 milyon sterlinlik opsiyon hakkını kullanmamasına rağmen, Maresca, 2021 yılında Aston Villa’dan 100 milyon sterline City’ye katılan kanat oyuncusuna kapıyı tamamen kapatmış değil.

    Grealish, City'deki kariyeri boyunca 157 maça çıktı ve 17 gol attı; üç Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, bir Kulüpler Dünya Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun kazanılmasına katkıda bulundu.

    Daha önce City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yaparken Grealish ile birlikte çalışan Maresca, aralarındaki bağı vurguladı. Maresca şunları ekledi: "Katıldığım her kulüpte, o kulübün oyuncularını çalıştırmak benim görevimdir ve Jack şu anda burada. Onunla iyi bir ilişkim var ve ben ayrıldığımdan beri iletişimimizi sürdürüyoruz. O büyük bir kalbe sahip ve çok iyi bir adam, ama ne olacağını göreceğiz."

  • Sakatlıktan kurtulmak hâlâ öncelikli konu olmaya devam ediyor

    Uzun vadeli geleceği hâlâ tartışma konusu olsa da, öncelik tam olarak forma girmeye odaklanmak. Grealish, Merseyside’daki ilerleyişini sekteye uğratan inatçı ayak sorununu aşmak için çaba gösteriyor.

    City'nin şu anda çok sayıda hücum seçeneği bulunuyor; bu da Grealish'in, ulusal şampiyonluğu geri kazanmaya kararlı bir takımda yer kapmak için mücadele etmeden önce fiziksel olarak hazır olduğunu kanıtlaması gerektiği anlamına geliyor.

    Kısa süre önce sosyal medyada rehabilitasyon süreciyle ilgili olumlu bir güncelleme paylaşan Grealish, sezonun son aylarını kaçırdıktan sonra takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelme isteğini dile getirdi. Grealish şu mesajı paylaştı: "Herkesi görmek güzel. Neredeyse hazırım — umarım antrenmanlara dönmem çok uzun sürmez."

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  • Jack Grealish Everton 2025-26 backGetty

    Grealish için bundan sonra ne olacak?

    Grealish, bu hafta City Football Academy’de bireysel kondisyon programına devam edecek. Tıbbi ekibin onayıyla antrenman sahasında Maresca’yı etkilemeye çalışacak. City, yeni bir galibiyet dönemine başlamak ve son dönemdeki şampiyonluk hayal kırıklıklarından toparlanmak için can atarken, kanat oyuncusu da Etihad’da kariyerini yeniden canlandırmak ve etkileyici madalya koleksiyonuna yenilerini eklemek için mücadele etmek zorunda.

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