"Nadiem Amiri, saat çok geç olduğu için zaten oldukça duygusal bir durumdaydı," dedi Nagelsmann, Cumartesi akşamı FC Bayern Münih ile VfB Stuttgart arasında oynanacak DFB Kupası finali öncesinde, ARD'de 1. FSV Mainz 05'in orta saha oyuncusuyla yapılan röportajda bu konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken.
Çeviri:
"O çok geç haberdar oldu": Julian Nagelsmann, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandığında aldığı en duygusal telefon görüşmesini anlattı
"Bu haberi çok geç aldı ve artık kadroda yer alacağını hiç beklemiyordu," dedi Nagelsmann; kendisi, Amiri'yi daha önce TSG Hoffenheim'da genç oyuncu olarak tanımıştı. "O zamanlar U19 şampiyonluğunu birlikte kutlamıştık," diyen milli takım teknik direktörü, 2014 yılında Hoffenheim'ın genç takımında kendisi teknik direktör, Amiri ise oyuncu olarak Almanya A Gençler Şampiyonluğu'nu kazandıkları ortak başarıya değindi.
Nagelsmann, Şubat 2016'da TSG'nin Bundesliga takımının başına geçtiğinde, 2019'da Nagelsmann'ın RB Leipzig'e, Amiri'nin ise Bayer Leverkusen'e transfer olana kadar yaklaşık üç buçuk yıl boyunca Amiri ile birlikte çalıştı. "Gerçekten çok duygusal bir hikaye. Haber geç de olsa ulaşmış olmasından dolayı son derece mutlu oldu. Bu gerçekten çok özel bir andı," dedi Nagelsmann, 29 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası kadrosuna seçilmesiyle ilgili olarak.
Nagelsmann, uzun bir aradan sonra Amiri'yi yeniden DFB kadrosuna çağırdı
Amiri, Ekim 2019'da DFB milli takımında ilk kez forma giymiş ve ardından bir yılı aşkın bir süre boyunca milli takım kadrosunda düzenli olarak yer almıştı. Ancak Kasım 2020 ile Mart 2025 arasında, bu orta saha oyuncusu yaklaşık dört buçuk yıl boyunca kadroya hiç çağrılmamıştı; ta ki Nagelsmann onu tekrar kadroya alana kadar.
Mainzli oyuncu formda olduğunda, geri dönüşünden bu yana her zaman Alman kadrosuna girmeyi başardı; geçen yılın Eylül ayında Dünya Kupası elemelerinde Kuzey İrlanda'ya karşı alınan önemli 3-1'lik galibiyette yedek olarak bir gol attı. Ekim ayındaki kampta forma giyemeyen Amiri, sakatlığı nedeniyle Kasım ve Mart aylarındaki milli maçları kaçırdı. Buna bağlı olarak, Ludwigshafen doğumlu oyuncunun Dünya Kupası şansı son zamanlarda azalmıştı, bu nedenle Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi en azından küçük bir sürpriz oldu. Ancak Mainz 05 ile geçirdiği bir kez daha güçlü sezonla Amiri bunu hak etti.
Nagelsmann, Dünya Kupası'nda Amiri'yi süper yedek olarak kullanmayı planlıyor
Nagelsmann'ın planlarına göre Amiri, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda, çekişmeli maçlarda oyuna girip oyun zekası ve dinamizmiyle maçı doğru yöne çevirebilecek bir yedek oyuncu olarak kadroda yer alacak. Milli takım teknik direktörü, Perşembe günü kadrosunu açıklarken bu rol için eski Hoffenheim oyuncusunu özellikle öne çıkarmıştı.
"Oyuna alışma süresine ihtiyacı yok, hemen ateşleniyor. Nadiem'in oyununda her zaman duygu var, her zaman kazanmak istiyor ve 10 dakika oynarsa 10 dakika boyunca, 90 dakika oynarsa 90 dakika boyunca tüm gücüyle oynuyor. Elbette ilk etapta yedek rolü üstlenecek, ancak kesinlikle süre alacaktır," dedi Nagelsmann. Amiri'nin Mainz'daki iyi istatistikleri ve gol tehdidinin yanı sıra, teknik direktör onun "duygusallığını" da vurguladı: "Bu, özellikle sıcak havalarda, takımlar yorgun düştüğü için maçın 70. dakikasından itibaren yavaş yavaş sönmeye başladığında, olumlu hırsıyla takıma yeniden bir ivme kazandırabilir."
Çarşamba günü Amiri ve arkadaşları, Herzogenaurach'taki DFB kampüsünde Dünya Kupası hazırlıklarına başlayacak. 31 Mayıs'ta, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce Finlandiya ile son hazırlık maçı oynanacak. Almanya, 6 Haziran'da ortak ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nın açılış maçında Nagelsmann'ın takımı, 14 Haziran'da turnuvaya ilk kez katılan Curacao ile karşılaşacak. Diğer grup rakipleri ise Fildişi Sahili ve Ekvador.
Nadiem Amiri: 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar
35
Gol
17
Asist
4