"O çok geç haberdar oldu": Julian Nagelsmann, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandığında aldığı en duygusal telefon görüşmesini anlattı

"Bu haberi çok geç aldı ve artık kadroda yer alacağını hiç beklemiyordu," dedi Nagelsmann; kendisi, Amiri'yi daha önce TSG Hoffenheim'da genç oyuncu olarak tanımıştı. "O zamanlar U19 şampiyonluğunu birlikte kutlamıştık," diyen milli takım teknik direktörü, 2014 yılında Hoffenheim'ın genç takımında kendisi teknik direktör, Amiri ise oyuncu olarak Almanya A Gençler Şampiyonluğu'nu kazandıkları ortak başarıya değindi.

Nagelsmann, Şubat 2016'da TSG'nin Bundesliga takımının başına geçtiğinde, 2019'da Nagelsmann'ın RB Leipzig'e, Amiri'nin ise Bayer Leverkusen'e transfer olana kadar yaklaşık üç buçuk yıl boyunca Amiri ile birlikte çalıştı. "Gerçekten çok duygusal bir hikaye. Haber geç de olsa ulaşmış olmasından dolayı son derece mutlu oldu. Bu gerçekten çok özel bir andı," dedi Nagelsmann, 29 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası kadrosuna seçilmesiyle ilgili olarak.