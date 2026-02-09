Getty/GOAL
"O çocuğun kariyerinden bir yıl çaldı!" - Gary Lineker, orta saha oyuncusu Michael Carrick'in altında parlayan Kobbie Mainoo'nun, eski Man Utd teknik direktörü Ruben Amorim'i maçlarda yeterince şans vermediği için dava etmesini istedi.
Mainoo, Amorim tarafından dışlandığında transfer söylentileri yarattı.
Mainoo, kış transfer dönemi başladığında Amorim'in gölgesinde kalan genç oyuncu olarak Old Trafford'dan ayrılmaya mahkum gibi görünüyordu. 2025-26 sezonunun ilk yarısında Premier League'de hiç ilk 11'de yer almadı.
İtalya'dan ilgi gösterildiği söyleniyordu ve Serie A şampiyonu Napoli onun transferi için en önde giden takımdı, ancak Amorim 5 Ocak'ta teknik direktörlük görevinden alındı. Bu karar Mainoo'ya yeni bir başlangıç imkanı sundu ve o da bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirdi. Şimdi yeni bir sözleşme gündemde.
Mainoo, Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham'a karşı üst üste dört galibiyet alan Carrick'in takımında her maçta forma giydi. Şimdi İngiltere'nin Dünya Kupası planlarında tekrar kadroya girebilir.
Lineker şakayla karışık bir şekilde Mainoo'nun Amorim'i dava etmesi gerektiğini öneriyor.
Eski Match of the Day sunucusu Lineker, Rest is Football podcast'inde şunları söyledi: "Biliyor musunuz? Eğer ben Kobbie Mainoo olsaydım - şaka olarak söylüyorum - onu [Amorim] dava etmeli miyim yoksa etmemeli miyim diye düşünürdüm.
“O çocuğun kariyerinden bir yıl çaldı. Bu çocuk harika bir futbolcu. Tanrım, her şeyi çok kolaymış gibi gösteriyor. Topu istiyor, etrafında kimse yokken topu alıyor ve dönüyor, her zaman doğru kararlar veriyor, zarif. Yani, hadi ama! Kariyerine kesinlikle zarar verdi.”
Oyunculuk kariyerinde İngiltere milli takımında 80 kez forma giyen ve 48 gol atan Lineker, şunları ekledi: “Eğer Dünya Kupası kadrosuna giremezse... ve bence formda kalırsa ve oynamaya devam ederse girecektir, çünkü o gerçekten çok iyi bir futbolcu.
“Kardeşi tişörtünde ‘Free Kobbie’ yazdığı için biraz başı belaya girdiğini biliyorum, ama kardeşi kesinlikle haklı. O (Amorim) ne düşünüyordu ki?!”
Carrick, Mainoo'dan daha fazlasının geleceğini iddia ediyor
Carrick, Mainoo'nun tekrar forma girmesine yardımcı oldu ve eski Red Devils orta saha oyuncusu, bu yerli yıldızın daha fazla potansiyeli olduğuna inanıyor. Carrick şöyle konuştu: "Ondan kesinlikle daha fazlası beklenebilir, bu sadece yaşından ve kariyerinde bulunduğu aşamadan kaynaklanıyor. Aslında o daha yeni başlıyor. Büyük maçlarda ve baskı altındaki durumlarda çok fazla deneyim kazandı ve bu, oyunu öğrenmesine yardımcı olacak.
"Case [Casmiro]'nun yanında oynayarak ve ondan öğrenerek, onun yanında olduğu için farkında bile olmadığı şeyleri öğreniyor, aynı şekilde etrafındaki diğer oyunculardan da öğreniyor. Bence bu, öğrenme ve gelişme yolculuğunun bir parçası.
“Onun geldiğini, dört maç oynadığını ve ritmini bulduğunu çok iyi biliyorum. Genç oyuncuların bazen iyi, bazen de biraz düşüş yaşadıkları dönemler olur. Bu, onun birdenbire iyi ya da kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmez, Kobbie olduğu gibidir.
“Bunu yönetmek, özellikle genç oyuncular için çok önemli ve bunu anlamak gerekiyor. Şu anda harika bir performans sergiliyor, maçlara çok büyük etkisi var ve biz de onunla çalışmaya ve ona yardım etmeye devam edeceğiz, ilerledikçe onu geliştirmeye çalışacağız.”
Mainoo'nun genç kariyerinin en zorlu dönemini nasıl atlattığı sorulduğunda Carrick şunları ekledi: "Kobbie'nin yeteneği ve neler yapabileceği konusunda hiç şüphe yok, ama o hala çok genç ve omuzlarına çok fazla yük bindirmemeye ve ondan çok fazla şey beklememeye dikkat etmeliyiz. O hala oyunu öğreniyor.
"Büyük bir başarı elde ettikten sonra bir süre oynamadığı için, onun gerçekte olduğundan çok daha yaşlı ve deneyimli olduğunu düşünmek kolay. Ancak ona hakkını vermek gerekirse, oyuna hemen uyum sağladı ve futbol ritmini buldu, ki bu bir süre ara verdikten sonra kolay bir şey değil. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak bunu başardı.
"Topu iyi kullanabildiğini biliyoruz ve umarım zamanla gelişmeye devam eder. Sabırlı olmalı ve ondan her zaman çok fazla şey beklememeliyiz."
Manchester United'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Kırmızı Şeytanlar beşinci galibiyetini arıyor
Mainoo, Salı günü West Ham'a konuk olacakları maçta, Red Devils'ın beşinci galibiyetini elde etmesine yardımcı olmayı ve ünlü taraftar The United Strand'ın çok ihtiyaç duyduğu saç kesimini yapmasını umuyor. Doğu Londra'da alınacak olumlu bir sonuç, Carrick'in takımını Premier League'in ilk dört sırasında tutacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerlemesini sağlayacaktır.
