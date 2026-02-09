"O çocuğun kariyerinden bir yıl çaldı!" - Gary Lineker, orta saha oyuncusu Michael Carrick'in altında parlayan Kobbie Mainoo'nun, eski Man Utd teknik direktörü Ruben Amorim'i maçlarda yeterince şans vermediği için dava etmesini istedi.

Carrick, Mainoo'nun tekrar forma girmesine yardımcı oldu ve eski Red Devils orta saha oyuncusu, bu yerli yıldızın daha fazla potansiyeli olduğuna inanıyor. Carrick şöyle konuştu: "Ondan kesinlikle daha fazlası beklenebilir, bu sadece yaşından ve kariyerinde bulunduğu aşamadan kaynaklanıyor. Aslında o daha yeni başlıyor. Büyük maçlarda ve baskı altındaki durumlarda çok fazla deneyim kazandı ve bu, oyunu öğrenmesine yardımcı olacak.

"Case [Casmiro]'nun yanında oynayarak ve ondan öğrenerek, onun yanında olduğu için farkında bile olmadığı şeyleri öğreniyor, aynı şekilde etrafındaki diğer oyunculardan da öğreniyor. Bence bu, öğrenme ve gelişme yolculuğunun bir parçası.

“Onun geldiğini, dört maç oynadığını ve ritmini bulduğunu çok iyi biliyorum. Genç oyuncuların bazen iyi, bazen de biraz düşüş yaşadıkları dönemler olur. Bu, onun birdenbire iyi ya da kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmez, Kobbie olduğu gibidir.

“Bunu yönetmek, özellikle genç oyuncular için çok önemli ve bunu anlamak gerekiyor. Şu anda harika bir performans sergiliyor, maçlara çok büyük etkisi var ve biz de onunla çalışmaya ve ona yardım etmeye devam edeceğiz, ilerledikçe onu geliştirmeye çalışacağız.”

Mainoo'nun genç kariyerinin en zorlu dönemini nasıl atlattığı sorulduğunda Carrick şunları ekledi: "Kobbie'nin yeteneği ve neler yapabileceği konusunda hiç şüphe yok, ama o hala çok genç ve omuzlarına çok fazla yük bindirmemeye ve ondan çok fazla şey beklememeye dikkat etmeliyiz. O hala oyunu öğreniyor.

"Büyük bir başarı elde ettikten sonra bir süre oynamadığı için, onun gerçekte olduğundan çok daha yaşlı ve deneyimli olduğunu düşünmek kolay. Ancak ona hakkını vermek gerekirse, oyuna hemen uyum sağladı ve futbol ritmini buldu, ki bu bir süre ara verdikten sonra kolay bir şey değil. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak bunu başardı.

"Topu iyi kullanabildiğini biliyoruz ve umarım zamanla gelişmeye devam eder. Sabırlı olmalı ve ondan her zaman çok fazla şey beklememeliyiz."