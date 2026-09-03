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루이스 홀 (Lewis Hall)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

'O cevap değil!' - Roy Keane, Manchester United'ın Newcastle'ın 75 milyon sterlinlik yıldızı Lewis Hall'u takip etmesini sert sözlerle eleştirdi

M. United
L. Hall
Premier Lig
Newcastle United

Manchester United efsanesi Roy Keane, kulübün transfer döneminin son bölümündeki hamlelerini açıkça eleştirdi ve savunmaya takviye için son anda girişilen arayışı çaresizce olarak nitelendirdi. İkonik eski kaptan ayrıca Newcastle sol beki Lewis Hall'a yönelik uzun vadeli ilgiyi de sorguladı ve oyuncunun savunma becerileri konusunda şüphe dile getirdi.

  • Keane transferdeki çaresizliği sert sözlerle eleştirdi

    Keane, United'ın geç kalan transfer hamlelerini sert şekilde eleştirdi ve Newcastle savunmacısı Hall'a duyulan ilgilinin haberleştirilmiş olmasını sorguladı. Michael Carrick'in ekibi, yaz transfer döneminde Luke Shaw için sol bek yedeği bulmak konusunda çaresizdi ancak sonunda bu bölgeye uzman bir takviye yapmayı başaramadı.

    Manchester United, son günün son saatlerinde Rayan Ait-Nouri için yapılan bir girişim de dahil olmak üzere birkaç savunmacıyla anıldı. Ancak bir anlaşma sağlayamadılar ve böylece altyapıdan yetişen Harry Amass, Shaw'ın gerisindeki tek doğal alternatif olarak kaldı.

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  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    İyi bir savunmacı değil

    The Overlap'ta konuşan Keane, United'ın Hall hamlesini değerlendirirken sözünü sakınmadı. 21 yaşındaki İngiltere milli oyuncusunun 75 milyon £ gibi dudak uçuklatan bir bedelle transfer edilebileceği öne sürülüyordu, ancak Keane onun kulüp için yanlış profil olduğunu savunuyor.

    "Bence Hall çözüm değil. Kötü bir oyuncu değil, beni yanlış anlamayın" diye açıkladı eski United kaptanı. "Bence iyi bir savunmacı değil. Yine aynı konuşmaya dönüyoruz: Bir savunmacıda artık önceliğiniz ne?

    "Tabii ki topa sahipken rahat olmasını istersiniz, elbette, ama her şeyden önce savunma yapabilmeleri gerekir çünkü şu anda sizin asıl sorununuz bu."

  • Transferin son gününde yaşanan telaş

    Bu tartışmayı, United'ın Ait-Nouri için geç hamlesini sorgulayan Gary Neville başlattı. Neville, transfer döneminin kapanmasına yalnızca iki saat kala anlaşma kovalanmasının özensizlik olup olmadığını düşündü. Keane de eski takım arkadaşına katıldı ve son andaki telaşın kötü planlamaya işaret ettiğini söyledi.

    "Çaresizsiniz, onlar da çaresiz," diye araya girdi Keane. "United gibi bir kulübün, bitime iki saat kala bu kadar çaresiz duruma düşmemesi gerekir. Bunu söylemekle birlikte, daha önce son dakikada gerçekleşen bazı çılgın anlaşmalar oldu ve bu kulüp için iyi sonuç verdi, sadece United için değil, dolayısıyla bence sektör böyle. Onlara çok yüklenmem ama sorun şu ki sonunda çaresiz kaldığınızda."

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  • Carrick (C)Getty Images

    Odak, Everton maçına kayıyor

    United'ın, INEOS'un kadro güçlendirme planının bir parçası olarak 2027'de Hall için girişimini yenilemesi beklenirken, kısa vadede odak yeniden Premier League maçlarına dönüyor. Carrick, yeni transfer Baleba'nın ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği bu süreçte önündeki haftaları yönetmek zorunda kalacak.

    Orta sahanın ay sonuna kadar dönmesi beklenmiyor. Bu da onu Everton, Sabah FK, Manchester City ve eski kulübü Brighton'a karşı oynanacak yaklaşan maçların dışında bırakıyor.

    United, Ipswich karşısında sahasında aldığı galibiyetin ardından pazar günü Hill Dickinson Stadium'da Everton deplasmanına giderken ivmesini sürdürmeyi hedefleyecek.

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