The Overlap'ta konuşan Keane, United'ın Hall hamlesini değerlendirirken sözünü sakınmadı. 21 yaşındaki İngiltere milli oyuncusunun 75 milyon £ gibi dudak uçuklatan bir bedelle transfer edilebileceği öne sürülüyordu, ancak Keane onun kulüp için yanlış profil olduğunu savunuyor.

"Bence Hall çözüm değil. Kötü bir oyuncu değil, beni yanlış anlamayın" diye açıkladı eski United kaptanı. "Bence iyi bir savunmacı değil. Yine aynı konuşmaya dönüyoruz: Bir savunmacıda artık önceliğiniz ne?

"Tabii ki topa sahipken rahat olmasını istersiniz, elbette, ama her şeyden önce savunma yapabilmeleri gerekir çünkü şu anda sizin asıl sorununuz bu."