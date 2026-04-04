Borussia Dortmund'un önümüzdeki yaz hücum hattında büyük bir değişim yaşanması bekleniyor; Julian Brandt kulüpten ayrılacak ve forvet Serhou Guirassy de kulüpten ayrılmak istiyor. BVB efsanesi Kevin Großkreutz ise olası bir yedek adayı gündeme getiriyor.
"O, BVB'ye çok yakışır!" Kevin Großkreutz'a göre Serhou Guirassy'nin halefi, Bundesliga'nın parlayan yıldızı olmalı
"Bu gerçekten harika olurdu. Bence o iyi bir adam ve köklerini unutmamış biri. BVB'ye çok yakışırdı," dedi Großkreutz, arkadaşı Fisnik Asllani'nin "Viertelstunde Fußball" adlı podcast'inde. Asllani'nin şu anda TSG Hoffenheim ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak Großkreutz'a göre "şu anda bulunduğu kulübe pek uymuyor."
Bunun yerine, Siyah-Sarılar için 230'dan fazla maça çıkan 37 yaşındaki Großkreutz, Asllani'yi Dortmund'da görmekten memnuniyet duyar. "Bu harika olurdu. O bir Dortmundlu olabilir," diye devam eden Großkreutz, Kosova milli takım oyuncusuna transferi kişisel olarak da tavsiye ettiğini belirtti.
"Bir zamanlar Asllani'nin BVB'ye transfer olabileceğine dair bir manşet vardı," diye hatırlıyor Großkreutz. "Sonra ona şöyle yazdım: 'Artık gel. Bak, buradan daha iyisi yok!'" Çünkü BVB'nin eski orta saha oyuncusu "onunla sık sık yazışıyor. Bir yerde tanıştık ve o zamandan beri ara sıra iletişim halindeyiz."
Fisnik Asllani: Bayern ve BVB yerine Barça mı?
Buna karşılık, teknik direktör Niko Kovac'ın kulübüyle henüz bir temas olup olmadığı bilinmiyor; ancak bu sezon Kraichgau ekibi için 28 maçta 9 gol ve 8 asist kaydeden 23 yaşındaki yıldız adayı, FC Barcelona ile görüşmeler yaptığını menajeri kısa süre önce doğruladı.
Ayman Dahmani, Erem News'e verdiği demeçte, "Barcelona şu anda ciddi bir ilgi gösteriyor. Katalanlarla temas kuruldu" dedi. Ancak menajer, Asllani'nin ancak çıkış maddesi kullanıldığında Hoffenheim'dan ayrılabileceğini de belirtti. İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun verdiği bilgilere göre, bu rakam 25 ila 29 milyon euro arasında.
BVB'nin, Asllani'nin de adı geçen FC Bayern Münih'ten bir rekabet korkusu yaşaması gerekmiyor. Alman rekortmen kulüp, görüşmelere rağmen transferden vazgeçti, çünkü yetkililer onu çok yavaş buldu.
Dortmund'a transferi gerçekleşmezse, BVB'nin gözünde başka bir hücum oyuncusu olduğu söyleniyor: Nicolo Tresoldi. Alman U21 milli takım oyuncusu, güçlü bir sezonun ardından yaz aylarında FC Brugge'den ayrılmak istiyor ve Bundesliga'ya transfer olmayı hedefliyor.
Fisnik Asllani: 2025/26 Sezonu Performans Verileri
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
Bundesliga
26
8
7
DFB Kupası
2
1
1