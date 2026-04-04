"O, BVB'ye çok yakışır!" Kevin Großkreutz'a göre Serhou Guirassy'nin halefi, Bundesliga'nın parlayan yıldızı olmalı

"Bu gerçekten harika olurdu. Bence o iyi bir adam ve köklerini unutmamış biri. BVB'ye çok yakışırdı," dedi Großkreutz, arkadaşı Fisnik Asllani'nin "Viertelstunde Fußball" adlı podcast'inde. Asllani'nin şu anda TSG Hoffenheim ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak Großkreutz'a göre "şu anda bulunduğu kulübe pek uymuyor."

Bunun yerine, Siyah-Sarılar için 230'dan fazla maça çıkan 37 yaşındaki Großkreutz, Asllani'yi Dortmund'da görmekten memnuniyet duyar. "Bu harika olurdu. O bir Dortmundlu olabilir," diye devam eden Großkreutz, Kosova milli takım oyuncusuna transferi kişisel olarak da tavsiye ettiğini belirtti.

"Bir zamanlar Asllani'nin BVB'ye transfer olabileceğine dair bir manşet vardı," diye hatırlıyor Großkreutz. "Sonra ona şöyle yazdım: 'Artık gel. Bak, buradan daha iyisi yok!'" Çünkü BVB'nin eski orta saha oyuncusu "onunla sık sık yazışıyor. Bir yerde tanıştık ve o zamandan beri ara sıra iletişim halindeyiz."