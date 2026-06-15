"O büyük motivasyon bir anda kayboldu": Joshua Kimmich, PSG'nin yoğun ilgisine rağmen FC Bayern'de kalma kararını açıkladı

ZDF'nin "Kapitän Kimmich" adlı belgeselinde, orta sahanın kilit oyuncusu son olarak PSG'den aldığı yüksek meblağlı bir teklifi ve kulüpten ayrılma olasılığının yüzde 95 olduğunu açıkladı. Kimmich'in kendi ifadesine göre, PSG'de "önemli bir parça" olacaktı. "Bu insanın içini sarsıyor," diye vurguladı. Kimmich'in masasında bir teklif de vardı.

"Mali şartlar inanılmazdı. Gerçekten. Çok, çok inanılmazdı, söylemeliyim. Ama bunu belirleyici faktör haline getirmek istemedim." Eşi Lisa da, ikisinin dört çocukları için Paris'te okul ve yerleşim bölgeleri aramaya başladıklarını anlattı.

Karar vermede en belirleyici faktör, özellikle 2024 yazında teknik direktör Vincent Kompany'nin gelmesi oldu, diye açıkladı Kimmich: "Hiç bu kadar büyük bir güven hissetmemiştim." Ayrıca özel hayatın da büyük bir rolü olduğunu belirtti. Sonuçta ailesine karşı da bir sorumluluğu var. "Bekâr değilim ve sadece kariyerim için karar verebilecek durumda değilim."

PSG o zamandan beri üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, Kompany yönetimindeki Bayern, şampiyonluğu (2025) ve çifte kupayı (2026) kazandı. Kimmich, Belçikalı teknik direktörün sisteminde kilit bir rol oynuyor. FCB lehine verdiği karardan kesinlikle pişman değil: "Bayern'de sözleşmemi uzatmak doğru bir karardı."