Getty Images Sport
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'O büyük bir yetenek' - Harry Maguire, Marcus Rashford'ın Manchester United için gerekeni yapacağına inanıyor
Maguire, uzun bir aranın ardından Rashford'un etkisini övdü
Rashford'ın Manchester United'ın ilk takımına yeniden dahil olması, Ipswich Town'a karşı alınan 5-2'lik galibiyette önemli bir adım daha attı. Bu, 28 yaşındaki oyuncu için simgesel bir öğleden sonraydı; Old Trafford'daki ilk 11 başlangıcını 626 gün sonra yaptı. Maguire da son düdüğün ardından takım arkadaşının katkısını övmekte gecikmedi ve forvetin maç boyunca rakip savunma için sürekli tehdit oluşturduğunu vurguladı.
Medyaya konuşan Maguire, Rashford'ı yeniden kırmızı formayla görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Savunmacı, "O harika bir yetenek. Her zaman tehdit olduğunu gördünüz. Bence sürekli tehdit oluşturdu ve bence hâlâ çok daha fazlasını yapabilir, o da daha fazlasını yapabileceğini söyleyecektir. Bence onu fit tutarsak, mutlu tutarsak, istekli ve aç kalmasını sağlarsak, sahip olunacak çok büyük bir değer olur" dedi.
- Getty Images Sport
Zor zamanlarda bir veteran kariyerini savunmak
United'ın son dönemde yaşadığı sıkıntılar sırasında ciddi eleştirilerle karşılaşan Rashford için ilk 11'e dönüş yolculuğu kolay olmadı. Manchester'daki kariyeri boyunca kendisi de önemli ölçüde eleştiri alan Maguire, Rashford'un kulüpte ne kadar uzun soluklu ve başarılı bir kariyer geçirdiğini taraftarlara hatırlatmak istedi. İngiltere milli oyuncusu, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynamanın baskısını biliyor ve Rashford'un, tüm kulübü tepeden tırnağa etkileyen zorlu bir dönem üzerinden tek başına değerlendirilmemesi gerektiğinde ısrar etti.
"Marcus'un bu kulüpte harika bir kariyer geçirdiğini hatırlamanız gerekiyor," diye açıkladı Maguire. "Bu kulüpte uzun yıllar oynadığınızda kötü sezonlar da olacaktır ve o kötü sezonlar geldiğinde herkes üzerinize gelir.
"Marcus burada kaç yıl geçirdi bilmiyorum ve her sezon mükemmel olmayacaktı çünkü takım ve kulüp olarak biz de baştan aşağı mükemmel değildik. Bu yüzden Marcus, Manchester United için zorlu bir sürecin parçası oldu ve böyle olduğunda, takım da beklentileri karşılayamadığında, oyuncular hedef haline gelir. O da o dönemde onlardan biriydi."
United'daki 'zorlu dönemi' aşmak
Rashford etrafındaki anlatı çoğu zaman kulübün genel sıkıntılarıyla şekillendi; Maguire da bu gerçeği çok iyi biliyor. Tecrübeli stoper, Rashford’ın sezon arası dönemde ortaya koyduğu çalışmanın, sahalara başarılı dönüşünde kilit bir etken olduğuna dikkat çekti.
"Ben de bunu yaşadım. Bu kulüpte herkes bunu yaşadı" diyen Maguire, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geri döndü, yaz boyunca çalıştı, bu belli oluyor ve gerçekten çok fit ve keskin bir şekilde geri geldi. Onun aramızda olmasından dolayı heyecanlıyız ve umarım gollere katkı sağlar."
- Getty Images Sport
Yükselen yıldızlar ve taktiksel gelişmeler
Rashford'un dönüşü önemli bir gündem maddesi olurken, Kobbie Mainoo'nun performansı da Maguire'ın dikkatini çekti. Maguire, Michael Carrick ve teknik ekibin etkisinin, Mainoo'nun özellikle savunma katkısı ve orta sahadaki fiziksel üstünlüğü açısından daha komple bir orta saha oyuncusuna dönüşmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.
Maguire, "Bence Kobbie müthişti. Michael geldikten sonra topsuz oyundaki çalışmasının çok geliştiğini düşünüyorum. Bu da muhtemelen Michael ve ekibinin hanesine yazılır. Ama bence artık topsuz oyunda gerçek bir canavara dönüşüyor ve çok fazla seken top kazanıyor. Çok fazla ikili mücadele kazanıyor. Orada ona karşı oynamak istemezsiniz. Onu izleyip ona karşı oynamış biri olarak, kendisine yapabileceğim en büyük iltifat da bu" ifadelerini kullandı.
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