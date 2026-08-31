United'ın son dönemde yaşadığı sıkıntılar sırasında ciddi eleştirilerle karşılaşan Rashford için ilk 11'e dönüş yolculuğu kolay olmadı. Manchester'daki kariyeri boyunca kendisi de önemli ölçüde eleştiri alan Maguire, Rashford'un kulüpte ne kadar uzun soluklu ve başarılı bir kariyer geçirdiğini taraftarlara hatırlatmak istedi. İngiltere milli oyuncusu, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynamanın baskısını biliyor ve Rashford'un, tüm kulübü tepeden tırnağa etkileyen zorlu bir dönem üzerinden tek başına değerlendirilmemesi gerektiğinde ısrar etti.

"Marcus'un bu kulüpte harika bir kariyer geçirdiğini hatırlamanız gerekiyor," diye açıkladı Maguire. "Bu kulüpte uzun yıllar oynadığınızda kötü sezonlar da olacaktır ve o kötü sezonlar geldiğinde herkes üzerinize gelir.

"Marcus burada kaç yıl geçirdi bilmiyorum ve her sezon mükemmel olmayacaktı çünkü takım ve kulüp olarak biz de baştan aşağı mükemmel değildik. Bu yüzden Marcus, Manchester United için zorlu bir sürecin parçası oldu ve böyle olduğunda, takım da beklentileri karşılayamadığında, oyuncular hedef haline gelir. O da o dönemde onlardan biriydi."