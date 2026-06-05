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"O bunu kazanmak zorunda" - Thomas Tuchel, İngiltere tarafından kupa kaldırmak üzere görevlendirildikten sonra Dünya Kupası zaferinin bir zorunluluk olduğunu söyledi
İngiltere, 60 yıllık acı dolu dönemi sona erdirmeyi hedefliyor
İngiltere, erkekler futbolunda son 60 yıldır A milli takım düzeyinde kutlayacak bir başarıya imza atamadı. 1966 yılının efsaneleri, oldukça seyrek bir başarı listesindeki son kupa zaferini hâlâ tek başına oluşturuyor.
En zorlu teknik direktörlük görevlerinde gösterdiği başarıların ardından şövalye unvanı alan Gareth Southgate, bu verimsiz dönemi sona erdirmeye en çok yaklaşan isim oldu. Southgate, Three Lions'ı Dünya Kupası yarı finaline ve arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası finaline taşıdı.
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Tuchel'in İngiltere milli takımıyla olan sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar uzatıldı
Euro 2024'te İspanya'ya yenildikten sonra görevinden ayrılma kararı alan İngiltere milli takımının teknik direktörlük görevi, o günden bu yana Tuchel'e devredildi. Tuchel, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olacak 18 aylık bir sözleşme imzaladı. Takım, bu turnuvaya katılma elemelerinde kusursuz bir performans sergiledi.
Bu, 52 yaşındaki teknik adamın 2028'de ev sahibi olacağı Avrupa Şampiyonası'nı da içeren bir turnuva döngüsü için yeniden görevlendirilmesine yol açtı, ancak FA bu kararı çok mu erken aldı? Tuchel, rekabetçi bir ortamda Three Lions'ın lideri olarak kendini henüz kanıtlamadı.
Tuchel için 2026 Dünya Kupası'ndaki asgari şart nedir?
Rahatsız edici soruların sorulmasını önlemek amacıyla şu anda asgari şartın ne olduğu sorulduğunda, BetMGM ile işbirliği içinde konuşan eski İngiltere forveti Fowler, GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Bu benim için hassas bir konu çünkü İngiltere'nin geçmişine baktığımızda, iki Avrupa Şampiyonası finali ve tabii ki Dünya Kupası yarı finali olduğunu görüyoruz. Ardından FA ortaya çıkıp 'bir şeyler olmalı, kazanmamız gerekiyor' diyor.
“FA'ya ve yeni bir teknik direktörün gelmesi için ortaya koydukları bu ön koşula baktığınızda, kupalar kazanmış ve başarılı bir geçmişi olan bir teknik direktör istediklerini görüyorsunuz.
“Bana göre Gareth Southgate iyi bir İngiltere menajeriydi. Elbette Avrupa Şampiyonası’nın son aşamalarına ve tabii ki Dünya Kupası’na kadar geldi, bunu biliyoruz. Ama muhtemelen onları zafere taşıyacak birini istiyorlardı. Dolayısıyla Tuchel, gelip bunu yapacak kişi.
“Bana göre, Dünya Kupası çeyrek finaline ve yarı finaline çıkmak, benim açımdan bir fark yaratmıyor. Bence o, kupayı kazanmak zorunda.
“Umarım bu, onun seviyesine göre çok yanlış gelmez, çünkü bence o iyi bir teknik direktör, bence şampiyonluğu kazanmak isteyecektir, elbette isteyecektir ve elinden gelen her şeyi yapacaktır ve şampiyonluğu kazanabilecek kapasitededir. Ama bence FA'nın söylediği şeyin ön koşulu, esasen şunu söylüyorlardı: turnuvayı kazanacak birini istiyoruz. Ve turnuva şimdi. Bence o turnuvayı kazanmak zorunda.”
- AFP
Tuchel, Robson, Eriksson ve Southgate’in başaramadığını başarabilecek mi?
Tuchel, üzerinde baskı ve beklentilerin ne kadar büyük olduğunun tam olarak farkında olacaktır. Bobby Moore’un yaklaşık altmış yıl önce Wembley Stadyumu’nda Dünya Kupası kupasını havaya kaldırmasından bu yana İngiltere, futbolun yeniden “eve dönmesini” hayal etmeye cesaret etmiştir.
Don Revie, Sir Bobby Robson ve Terry Venables'tan Glenn Hoddle, Sven-Goran Eriksson ve Fabio Capello'ya kadar birçok büyük isim, Üç Aslanlar'ı şampiyonlar kulübüne geri döndürmeyi başaramadı.
Tuchel'in bu eğilimi tersine çevirme çabası, Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçlarının ardından, 17 Haziran'da Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda Hırvatistan ile karşılaşmasıyla başlayacak. İngiltere, L Grubu'nda Gana ve Panama ile karşılaşacak ve plan, altın madalyaya doğru ciddi bir atılım yapabilmek için erken bir ivme kazanmak.