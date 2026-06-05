Rahatsız edici soruların sorulmasını önlemek amacıyla şu anda asgari şartın ne olduğu sorulduğunda, BetMGM ile işbirliği içinde konuşan eski İngiltere forveti Fowler, GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Bu benim için hassas bir konu çünkü İngiltere'nin geçmişine baktığımızda, iki Avrupa Şampiyonası finali ve tabii ki Dünya Kupası yarı finali olduğunu görüyoruz. Ardından FA ortaya çıkıp 'bir şeyler olmalı, kazanmamız gerekiyor' diyor.

“FA'ya ve yeni bir teknik direktörün gelmesi için ortaya koydukları bu ön koşula baktığınızda, kupalar kazanmış ve başarılı bir geçmişi olan bir teknik direktör istediklerini görüyorsunuz.

“Bana göre Gareth Southgate iyi bir İngiltere menajeriydi. Elbette Avrupa Şampiyonası’nın son aşamalarına ve tabii ki Dünya Kupası’na kadar geldi, bunu biliyoruz. Ama muhtemelen onları zafere taşıyacak birini istiyorlardı. Dolayısıyla Tuchel, gelip bunu yapacak kişi.

“Bana göre, Dünya Kupası çeyrek finaline ve yarı finaline çıkmak, benim açımdan bir fark yaratmıyor. Bence o, kupayı kazanmak zorunda.

“Umarım bu, onun seviyesine göre çok yanlış gelmez, çünkü bence o iyi bir teknik direktör, bence şampiyonluğu kazanmak isteyecektir, elbette isteyecektir ve elinden gelen her şeyi yapacaktır ve şampiyonluğu kazanabilecek kapasitededir. Ama bence FA'nın söylediği şeyin ön koşulu, esasen şunu söylüyorlardı: turnuvayı kazanacak birini istiyoruz. Ve turnuva şimdi. Bence o turnuvayı kazanmak zorunda.”



