"O bunu açıklayamadı" - Borussia Dortmund savunma oyuncusu Atalanta'ya karşı oynanan maçta yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördükten sonra Nico Schlotterbeck ve Niko Kovac hakemlere öfkelendi
Tuhaf bir kırmızı kart
Bu ani karar, sahadaki oyuncuları ve tribünlerdeki şaşkın seyircileri hayrete düşürdü, çünkü böylesine ağır bir cezaya yol açacak belirgin bir neden yoktu. Genellikle soğukkanlılığıyla tanınan bir savunma oyuncusu olan Schlotterbeck'in, kritik bir Avrupa maçının son dakikalarında şaşkın bir şekilde tünelde yalnız başına yürüdüğü görüntü, tam bir kaosun yaşandığı bir gecenin özetiydi. Bu tuhaf olay, taraftarları ve yayıncıları gerçek zamanlı olarak cevaplar aramaya itti. Ağır yenilginin ve kafa karıştırıcı hakem kararlarının şokunu hala atlatamayan Alman milli oyuncu, daha sonra sosyal medyada takımının acı elenmesi ve tamamen şaşırtıcı olan kırmızı kartı nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirdi.
Schlotterbeck gerçeği ortaya koyuyor
İtibarını korumak ve yanlış yorumların yayılmasını önlemek isteyen Schlotterbeck, Instagram hesabından saha kenarında yaşananları ayrıntılı olarak anlattı. Schlotterbeck, davranışının maçın gergin bir anında Atalanta yedek kulübesinin davranışına bir tepki olduğunu açıkladı. "Öncelikle, takım olarak ve şahsen ben çok üzgünüz. Atalanta'nın on kadar oyuncusu aynı anda ayağa kalkıp yüksek sesle şikayet ettikten sonra ben de ayağa kalktım" diye yazdı Dortmund'un ikinci kaptanı. Hakemin, önemsiz bir sözlü tartışma nedeniyle onu oyundan atma kararına rağmen, müdahalesinin sporcu davranış kuralları dahilinde olduğunu ısrarla savundu.
Defans oyuncusu, olayda herhangi bir kötü niyet veya küfürlü dil kullanılmadığını da açıklığa kavuşturarak, Bundesliga devleri için hakemin kararını daha da kabul edilemez hale getirdi. Schlotterbeck, "Onlara oturmaları gerektiğini söyledim. Hepsi bu. Küfür, saygısızlık veya başka bir şey olmadan" diye ekledi. Hakem ekibinin netlik eksikliği, oyuncunun en büyük hayal kırıklığı kaynağı olmaya devam etti. Oyuncu, orta saha hakemin bile kararını haklı çıkaramadığını iddia etti. "Hakem, maçtan sonra bile bana neden kırmızı kart gördüğümü açıklayamadı. Sadece bunu açıklığa kavuşturmak istedim," diye konuştu.
Kovac yıldız oyuncusunu savunuyor
Dortmund teknik direktörü Niko Kovac da aynı derecede öfkeliydi ve oyuncusunun arkasında dururken İtalya'da sergilenen hakemlik standartlarını sorguladı. Alman medya kuruluşu Ruhr24'ün olayla ilgili ısrarlı soruları üzerine Kovac, ciddi bir kural ihlali olduğu fikrini reddetti. "Bana göre bu kesinlikle hiçbir şeydi... Hiçbir kavga olmadı, hiçbir şey olmadı" dedi Hırvat teknik direktör. Kovac, hakemin gerçek bir saldırganlık yerine teknik alanın kenarına doğru yapılan basit bir harekete aşırı tepki gösterdiğine inanıyor gibiydi. Teknik direktör, kırmızı kartın teknik alanla ilgili kuralların titiz bir şekilde uygulanması sonucu verilmiş olabileceğini öne sürdü, ancak cezanın ağırlığı göz önüne alındığında bu teoriye kendisi de ikna olmuş değildi.
"Tek neden bu olabilir, ama bunu hakeme sormalısınız çünkü ben henüz bu konuda bir açıklama almadım," diye vurguladı Kovac. Hakem ekibinin bu iletişim eksikliği, Dortmund'da acı bir tat bıraktı. Dortmund, yüksek baskı altındaki Avrupa kupası eleme maçında mantıktan yoksun bir kararın kurbanı olduklarını düşünüyor.
Kaotik bir çıkışın sonuçları
Mevcut durumda, Schlotterbeck'in gelecekteki Avrupa maçlarında cezalandırılmasına yol açacak olan bu kırmızı kartın resmi açıklamasını yapmak, hakem ve UEFA'nın sorumluluğundadır. Bu olay, BVB için zaten zor geçen bir geceye gölge düşürdü, çünkü takım, savunmadaki zayıflıklarını kullanan enerjik Atalanta takımını durdurmakta zorlandı. 4-1'lik skor, ilk maçı 2-0 kazanmasına rağmen bu gece performans gösteremeyen bir takımın hikayesini anlatıyor olsa da, kırmızı kartla ilgili adaletsizlik hissi, Almanya'da maç sonrası analizlerin odak noktası haline geldi.
Siyah-Sarılar şimdi dikkatlerini tekrar lig maçlarına çevirmeli, ancak kulüp hakemlerin kararları konusunda netlik ararken, Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin etkileri muhtemelen devam edecek. Schlotterbeck için, sahada katkı sağlayamamanın verdiği hayal kırıklığı, kendi algısına göre bir faul olmayan bir hareket için cezalandırılmanın "son derece yıkıcı" hissiyle daha da arttı. Hakemin kendi kararını oyuncuya açıklayamadığı bildirildiğinden, Dortmund, Avrupa'nın en önemli kulüp turnuvasında bu kadar önemli bir kararın bu kadar az şeffaflıkla nasıl verilebildiğini merak ediyor.
