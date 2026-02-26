"O bunu açıklayamadı" - Borussia Dortmund savunma oyuncusu Atalanta'ya karşı oynanan maçta yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördükten sonra Nico Schlotterbeck ve Niko Kovac hakemlere öfkelendi

İtibarını korumak ve yanlış yorumların yayılmasını önlemek isteyen Schlotterbeck, Instagram hesabından saha kenarında yaşananları ayrıntılı olarak anlattı. Schlotterbeck, davranışının maçın gergin bir anında Atalanta yedek kulübesinin davranışına bir tepki olduğunu açıkladı. "Öncelikle, takım olarak ve şahsen ben çok üzgünüz. Atalanta'nın on kadar oyuncusu aynı anda ayağa kalkıp yüksek sesle şikayet ettikten sonra ben de ayağa kalktım" diye yazdı Dortmund'un ikinci kaptanı. Hakemin, önemsiz bir sözlü tartışma nedeniyle onu oyundan atma kararına rağmen, müdahalesinin sporcu davranış kuralları dahilinde olduğunu ısrarla savundu.

Defans oyuncusu, olayda herhangi bir kötü niyet veya küfürlü dil kullanılmadığını da açıklığa kavuşturarak, Bundesliga devleri için hakemin kararını daha da kabul edilemez hale getirdi. Schlotterbeck, "Onlara oturmaları gerektiğini söyledim. Hepsi bu. Küfür, saygısızlık veya başka bir şey olmadan" diye ekledi. Hakem ekibinin netlik eksikliği, oyuncunun en büyük hayal kırıklığı kaynağı olmaya devam etti. Oyuncu, orta saha hakemin bile kararını haklı çıkaramadığını iddia etti. "Hakem, maçtan sonra bile bana neden kırmızı kart gördüğümü açıklayamadı. Sadece bunu açıklığa kavuşturmak istedim," diye konuştu.