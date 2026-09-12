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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

‘O bu kulübün geleceği!’ - Lisandro Martinez, Şampiyonlar Ligi’ndeki ustalık dersi niteliğindeki performansın ardından Manchester United’ın genç yıldızını övdü

L. Martinez
M. United
Şampiyonlar Ligi
L. Yoro
M. United - Sabah FK
Sabah FK
M. United - M.City
Premier Lig

Lisandro Martinez, 20 yaşındaki savunmacı Leny Yoro'nun potansiyeliyle ilgili olarak Manchester United yönetimine net bir mesaj gönderdi. Arjantinli milli oyuncu, son Avrupa maçlarında genç futbolcunun performansı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve onun önümüzdeki yıllarda kulübün temel taşlarından biri olacağını söyledi.

  • Avrupa'da vites yükseltiyor

    Yoro, perşembe gecesi sezondaki ilk maçına ilk 11'de başladı ve savunmanın merkezinde Martinez'le birlikte görev yaptı. İkili, arka hattı etkili şekilde toparlayarak United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sabah karşısında 4-0'lık net bir galibiyet almasına yardımcı oldu ve takımın kalesini gole kapatmasında önemli rol oynadı.

    Bu Avrupa karşılaşmasından önce teknik direktör Michael Carrick, savunmada farklı eşleşmeleri tercih etmişti. Hull City ile oynanan açılış maçında Ayden Heaven ilk 11'de şans bulurken, Harry Maguire ise ligde Ipswich Town ve Everton'a karşı oynanan sonraki maçlarda Martinez'in yanında sahaya çıktı.


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Martinez, savunmadaki partnerine övgüler yağdırdı

    Kıtadaki sahnede yakaladığı fırsatı değerlendiren Yoro, belli ki kıdemli takım arkadaşında kalıcı bir izlenim bıraktı. Martinez, son düdüğün ardından 20 yaşındaki oyuncunun olgunluğunu ve teknik becerisini övmekte gecikmedi.

    Arjantinli milli oyuncu, gazetecilere şöyle konuştu: "Leny Yoro'dan inanılmaz bir performans. Savunmada çok iyi oynadı, topla da öyleydi; sakin kaldı, her durumda soğukkanlıydı, bire birlerde de öyle.

    "Dürüst olmak gerekirse bu kulübün geleceği o. Ve ona yardım etmemiz gerekiyor, biliyorsunuz."


  • Savunmadaki sıkıntılar mercek altında

    Avrupa’daki başarılarına rağmen United, ligdeki sezon başlangıcında savunmada açıklar verdi. Manchester United, şu ana kadar Premier League’de oynadığı her maçta ikişer gol yedi ve bu tablo soyunma odasında hayal kırıklığı yarattı.

    Takımın son lig performansını değerlendiren Martinez, savunmadaki hatalar nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. “Bence Everton maçında kaleyi gole kapatmak için oynadık, ama sonra golleri yedik, biliyorsunuz, bizi sinirlendiren de bu,” dedi.

    “Bu gerçekten çok kötü, kesinlikle öyle, çünkü orada olmak istiyoruz ve eğer rekabet etmek istiyorsak kaleyi gole kapatmalıyız, çünkü bu çok önemli. Ama bugün bunu yaptık ve bunun üzerine koymamız gerekiyor.”


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    Yaklaşan Manchester derbisi sınavı

    Yoro, geçen sezon eski teknik direktör Ruben Amorim döneminde ilk tercih edilen isimlerden biri hâline gelmişti ancak sonbaharda aldığı süre azaldı ve sezonu Premier League'de 18 maça ilk 11'de başlayarak tamamladı. Şimdi ise ilk 11'deki yerini korumak için mücadele vermesi gerekiyor.

    Carrick'in, bu hafta sonundaki yüksek önem taşıyan Manchester derbisinde tecrübeli Martinez ve Maguire ikilisine dönmesi yaygın biçimde bekleniyor. Ancak Sabah karşısında gol yemeden tamamlanan maçta kusursuz bir performans ortaya koyan Yoro, ezeli şehir rakiplerine karşı oynanacak kritik karşılaşma öncesinde teknik direktörünü kesinlikle zor bir kararla karşı karşıya bıraktı.

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