‘O bu kulübün geleceği!’ - Lisandro Martinez, Şampiyonlar Ligi’ndeki ustalık dersi niteliğindeki performansın ardından Manchester United’ın genç yıldızını övdü

Kıtadaki sahnede yakaladığı fırsatı değerlendiren Yoro, belli ki kıdemli takım arkadaşında kalıcı bir izlenim bıraktı. Martinez, son düdüğün ardından 20 yaşındaki oyuncunun olgunluğunu ve teknik becerisini övmekte gecikmedi.

Arjantinli milli oyuncu, gazetecilere şöyle konuştu: "Leny Yoro'dan inanılmaz bir performans. Savunmada çok iyi oynadı, topla da öyleydi; sakin kaldı, her durumda soğukkanlıydı, bire birlerde de öyle.

"Dürüst olmak gerekirse bu kulübün geleceği o. Ve ona yardım etmemiz gerekiyor, biliyorsunuz."



