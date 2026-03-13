Ekitike, Alman milli oyuncu hakkında şöyle konuştu: "Bu takımda en çok birlikte oynamaktan keyif aldığım oyuncu o. Diğer oyuncuları da seviyorum ama bir forvet olarak, futbolu bu kadar iyi anlayan ve seninle aynı şekilde oynamak isteyen bir 10 numara olduğunda işler çok daha kolaylaşıyor."

Ekitike sezon öncesinde Eintracht Frankfurt'tan 85 milyon sterline Reds'e transfer olurken, Wirtz ise Bayer Leverkusen'den 105 milyon sterline katıldı. Fransız oyuncunun dediği gibi giderse, ikilinin birlikte başaracakları çok şey var.

"Ona birlikte oynarsak harika şeyler başarabileceğimizi söyledim. O bana topu verdiğinde, ben de ona geri veriyorum ve sonra bir şeyler oluyor," dedi Ekitike. "Onunla oynamaktan gerçekten keyif alıyorum ve onun sezon boyunca bana bolca asist yapabilecek bir oyuncu olduğunu biliyorum. Yanında böyle bir oyuncunun olması, seni parlatacak birinin olması çok güzel."