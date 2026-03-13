TNT Sports'a verdiği röportajda Liverpool FC'nin forveti Hugo Ekitike, takım arkadaşı Florian Wirtz'den övgüyle bahsetti ve onun Merseyside'daki hayatını "daha kolay" hale getireceğini söyledi.
Ekitike, Alman milli oyuncu hakkında şöyle konuştu: "Bu takımda en çok birlikte oynamaktan keyif aldığım oyuncu o. Diğer oyuncuları da seviyorum ama bir forvet olarak, futbolu bu kadar iyi anlayan ve seninle aynı şekilde oynamak isteyen bir 10 numara olduğunda işler çok daha kolaylaşıyor."
Ekitike sezon öncesinde Eintracht Frankfurt'tan 85 milyon sterline Reds'e transfer olurken, Wirtz ise Bayer Leverkusen'den 105 milyon sterline katıldı. Fransız oyuncunun dediği gibi giderse, ikilinin birlikte başaracakları çok şey var.
"Ona birlikte oynarsak harika şeyler başarabileceğimizi söyledim. O bana topu verdiğinde, ben de ona geri veriyorum ve sonra bir şeyler oluyor," dedi Ekitike. "Onunla oynamaktan gerçekten keyif alıyorum ve onun sezon boyunca bana bolca asist yapabilecek bir oyuncu olduğunu biliyorum. Yanında böyle bir oyuncunun olması, seni parlatacak birinin olması çok güzel."
Wirtz, Liverpool'da defalarca eleştirildi
Liverpool'da defalarca eleştirilere maruz kalan ve İngiltere'ye transferinden bu yana kendisine yöneltilen yüksek beklentileri henüz tam olarak karşılayamayan Wirtz için bu sözler adeta kulaklara müzik gibi gelmiş olmalı.
Şu ana kadar Alman milli oyuncu, 37 resmi maçta Reds için 6 gol ve 8 asist kaydetti ve sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Ekitike ise 39 resmi maçta 16 gol attı ve sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
Florian Wirtz: 2025/26 Sezonu Performans Verileri
Yarışma Maçlar Goller Asistler Premier Lig 25 4 3 Şampiyonlar Ligi 8 1 3 FA Kupası 3 1 1 Community Shield 1 - 1