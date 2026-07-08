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"O bir yıldız" - Galactico teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Real Madrid'de Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'a kupa zaferleri kazandıracağına inanılıyor
Mourinho: Yıldız teknik direktör geri dönüyor
Portekizli teknik direktör Mourinho, Real Madrid’in başına ikinci kez geçerken Andrade, ona sarsılmaz desteğini dile getirdi. AS gazetesine konuşan eski Deportivo La Coruña ve Porto savunma oyuncusu, 63 yaşındaki Mourinho’yu modern futboldaki etkisi hâlâ eşsiz olan bir ikon olarak nitelendirdi ve onun varlığının Florentino Pérez’in son projesine ne kadar büyük bir ivme kazandırdığını vurguladı.
"Jose Mourinho bir yıldız. O, bir teknik direktör olarak bizim akıl hocamız. Teknik direktörlüğe yeni başlayan bizlere büyük ilham kaynağı oldu. Yaptığı her şey, soğukkanlılığı, basınla ve taraftarlarla etkileşim biçimi… Bu, Florentino’nun seçim kampanyası için büyük bir zaferdi,” dedi Andrade. Andrade, teknik direktörün kişiliği ve engin deneyiminin, bu dönemi 2010 ile 2013 yılları arasındaki ilk görev süresinden daha da başarılı hale getireceğine inanıyor.
- Getty/GOAL
Mbappe’nin gücünü ortaya çıkarmak
Mourinho’nun dönüşünün en heyecan verici beklentilerinden biri, Mbappé ile kuracağı ortaklıktır. Fransız oyuncunun 2026 Dünya Kupası’ndaki muhteşem performansları ışığında Andrade, teknik direktörün bu uluslararası formdan yararlanarak Şampiyonlar Ligi kupasını nihayet İspanya’nın başkentine geri getireceğini öngörüyor. Mourinho’nun, forvetin ölümcül verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için gerekli taktik disiplini ve golcü keskinliğini sağlayacağı bekleniyor.
"Mbappé’nin Dünya Kupası’nda Fransa formasıyla yaptığı şeylerin aynısını, yani şampiyonluklar kazanmak ve Real Madrid için en önemli kupa olan Şampiyonlar Ligi gibi önemli hedefleri başarmasını sağlamak için kesinlikle heyecanlanacaktır," diye ekledi Andrade.
Değişim için bir ‘altın fırsat’
Mourinho, kadroda şimdiden iz bırakmaya başladı; kulübün transfer stratejisini uzun vadeli projelerden ziyade anlık başarıya yönlendirdi. Mevcut yıldızlar yeni dönemin heyecanını şimdiden hissediyor; İngiltere milli takım oyuncusu Bellingham, Mourinho’yu birinci sınıf bir teknik direktör olarak nitelendirirken, takıma deneyimli şampiyonların katılmasını memnuniyetle karşıladı.
Andrade, takımın kupa kazanamadığı hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bıraktığı için mevcut durumun Mourinho için “altın bir fırsat” olduğunu belirtti. “Mourinho’nun Real Madrid’deki ikinci dönemi... Bu harika bir fırsat. Artık çok daha deneyimli bir teknik direktör ve Real Madrid’e ilk gittiği zamankinden çok daha fazla keyif alacak. Madrid geçen yıl hiçbir kupa kazanamadığı için, bence takımda birçok değişiklik yapma konusunda altın bir fırsatı var," diye açıkladı.
- Getty Images
Bernabeu’da Portekiz’in gururu
Mourinho’nun geri dönüşü, teknik direktörü ve Cristiano Ronaldo’yu Portekiz futbolunun en büyük simgeleri olarak gören Andrade’de de ulusal bir gurur duygusu uyandırıyor. 63 yaşındaki teknik direktörün üst düzey rekabete geri dönmesini görmekten “bir çocuk gibi mutlu” olduğunu itiraf eden Andrade, şakayla karışık bir şekilde eski kulübüyle ilgili bir uyarıda da bulundu.
"Mourinho (Real Madrid’e dönmekten) bir çocuk gibi mutlu, ha? O bir yıldız. Kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum. Portekiz’de, Mourinho gibi dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birine ve Cristiano gibi, en üst seviyede, en iyisi olan, Ballon d’Or kazanan ve aynı zamanda Real Madrid’de de forma giymiş bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyız. Onların bayraktarlarımız olması bizim için çok önemli. Bu yüzden Mourinho’nun Real Madrid’e yeniden imza atması beni çok heyecanlandırıyor ve her maçı kazanmasını umuyorum... Deportivo’ya karşı olanlar hariç,” diye sözlerini tamamladı Andrade.
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