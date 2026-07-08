"O bir yıldız" - Galactico teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Real Madrid'de Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'a kupa zaferleri kazandıracağına inanılıyor

Portekizli teknik direktör Mourinho, Real Madrid’in başına ikinci kez geçerken Andrade, ona sarsılmaz desteğini dile getirdi. AS gazetesine konuşan eski Deportivo La Coruña ve Porto savunma oyuncusu, 63 yaşındaki Mourinho’yu modern futboldaki etkisi hâlâ eşsiz olan bir ikon olarak nitelendirdi ve onun varlığının Florentino Pérez’in son projesine ne kadar büyük bir ivme kazandırdığını vurguladı.

"Jose Mourinho bir yıldız. O, bir teknik direktör olarak bizim akıl hocamız. Teknik direktörlüğe yeni başlayan bizlere büyük ilham kaynağı oldu. Yaptığı her şey, soğukkanlılığı, basınla ve taraftarlarla etkileşim biçimi… Bu, Florentino’nun seçim kampanyası için büyük bir zaferdi,” dedi Andrade. Andrade, teknik direktörün kişiliği ve engin deneyiminin, bu dönemi 2010 ile 2013 yılları arasındaki ilk görev süresinden daha da başarılı hale getireceğine inanıyor.



