AFP
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'O bir rezaletti!' - Eski Man Utd yıldızı Fred, kadro yönetimi ve Cristiano Ronaldo'yla yaşadığı gerilim nedeniyle Erik ten Hag'a sert sözlerle yüklendi
Fred, Ten Hag'ın oyuncu yönetimini eleştirdi
Brezilyalı orta saha oyuncusu, Manchester'da geçirdiği dönemde Lig Kupası'nı kazanıp FA Cup finaline yükseldikten sonra, Ten Hag döneminde 2023-24 sezonu öncesinde Old Trafford'da beş yıl geçirmesinin ardından Türkiye devi Fenerbahçe'ye ayrıldı.
Fred, ESPN'in aktardığına göre Charla Podcast'e konuk olduğu sırada, "Ten Hag taktik olarak çok iyiydi ama grupla ilişkilerinde tam bir pislikti" dedi. Orta saha oyuncusunun sözleri, teknik direktörün teknik talimatları ile kişilerarası becerileri arasında önemli bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor; Fred'e göre bu durum, Premier League devinin çalkantılı bir döneminde kadro içindeki uyumu nihayetinde sekteye uğrattı.
- AFP
Ronaldo ve kıdemli yıldızlarla yaşanan anlaşmazlıklar
Fred'e göre teknik direktör, Ajax'ta geçirdiği dört başarılı sezonun ardından, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesi de dahil olmak üzere parlak bir ünle Old Trafford'a gelmişti ancak Manchester'da geçirdiği iki buçuk yıllık dönemde hem FA Cup'ı hem de League Cup'ı kazanmasına rağmen bu kusursuz başarıyı Premier League'de tekrarlayamadı. Bunun yerine çatışmaya yatkındı ve sık sık soyunma odasındaki en büyük isimlerle ters düştü.
"Herkesle tartışıyordu. Benimle, Cristiano [Ronaldo] ile, Casemiro ile, [Marcus] Rashford ile tartışıyordu. Beni oynatmıyordu, bazen bu durum stresli hale geliyordu" diyen Fred, sözlerini şöyle sürdürdü: "[Ten Hag döneminde] Sadece onun Hollandalı oyuncuları oynuyordu. Gruplaşmaların olduğu bir teknik direktördü. Ama taktik olarak, birlikte çalıştığım en iyilerden biri. Takımın koşmasını istiyordu ama Cristiano [zaten] daha yaşlıydı. Cristiano'yu [ilk 11'den] çıkardı ve sonra araları bozuldu."
Ten Hag'ı Solskjaer ve Mourinho ile karşılaştırmak
Orta sahanın Ten Hag yönetimindeki deneyimi, önceki Manchester United teknik direktörleriyle geçirdiği döneme kıyasla belirgin bir tezat oluşturuyor. Fred, Ole Gunnar Solskjaer ve Jose Mourinho hakkında çok daha olumlu konuştu. Brezilyalı oyuncuyu 2018'de Premier League'e ilk getiren isim de Mourinho olmuştu.
Fred, Norveçlinin oyuncu yönetimindeki güçlü yönlerine dikkat çekerek, "Solskjaer grupla iyiydi ama [antrenmanlarda] yardımcıları tarafından destekleniyordu. Grubu bir araya getirdi" dedi. "Special One" hakkında ise şunları ekledi: "Mourinho harika bir adam, komik biri. Az önce Fenerbahçe'de onunla birlikteydim; beni United'a o getirdi. [Carlo] Ancelotti gelmeden önce, adı milli takım [Brezilya] için anılıyordu. Ben de ona söylentileri gösteriyordum, o da, 'Defol git dostum. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada kulübümü çalıştıracağım' diyordu. Gerçekten çok iyi bir adam."
- Getty Images Sport
Ten Hag döneminin sonu
Ten Hag'ın Old Trafford'daki dönemi, takımın yedi maçın ardından 14. sıraya gerilediği kampanyaya yapılan felaket başlangıcın ardından Ekim 2024'te sonunda sona erdi. Bu, kulübün 1989-90'dan bu yana bir lig sezonuna yaptığı en kötü başlangıç anlamına geliyordu ve yerel kupa organizasyonlarında elde ettiği kupa başarılarına rağmen yönetimin sonunda onun sözleşmesini feshetmesine yol açtı.
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