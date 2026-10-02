Fred'e göre teknik direktör, Ajax'ta geçirdiği dört başarılı sezonun ardından, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesi de dahil olmak üzere parlak bir ünle Old Trafford'a gelmişti ancak Manchester'da geçirdiği iki buçuk yıllık dönemde hem FA Cup'ı hem de League Cup'ı kazanmasına rağmen bu kusursuz başarıyı Premier League'de tekrarlayamadı. Bunun yerine çatışmaya yatkındı ve sık sık soyunma odasındaki en büyük isimlerle ters düştü.

"Herkesle tartışıyordu. Benimle, Cristiano [Ronaldo] ile, Casemiro ile, [Marcus] Rashford ile tartışıyordu. Beni oynatmıyordu, bazen bu durum stresli hale geliyordu" diyen Fred, sözlerini şöyle sürdürdü: "[Ten Hag döneminde] Sadece onun Hollandalı oyuncuları oynuyordu. Gruplaşmaların olduğu bir teknik direktördü. Ama taktik olarak, birlikte çalıştığım en iyilerden biri. Takımın koşmasını istiyordu ama Cristiano [zaten] daha yaşlıydı. Cristiano'yu [ilk 11'den] çıkardı ve sonra araları bozuldu."