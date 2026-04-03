"O, bir Premier Lig takımının ilk on birine girecek" - Freddy Adu'nun, genç yeteneğin Manchester City'ye transferi öncesinde Cavan Sullivan hakkında yaptığı cesur tahmin

City, Sullivan’ın 14 yaşında MLS tarihinde bir ilke imza attığını gördükten sonra onu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu rekor, daha önce eski ABD Milli Takımı yıldızı Adu’nun Philadelphia Union formasıyla A takımdaki ilk maçına çıktığında kırdığı bir rekordu. Büyük umutlar beslenen bu genç oyuncu, uzun süredir en gözde yeteneklerden biri olarak görülüyor.

Sullivan'ın sınırlarını aşmaması için her türlü çaba gösterilirken, şu anda ABD'de düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüp aranıyor. Sürekli gelişimi dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve Eylül 2027'de 18 yaşına bastığında Manchester'a gitmek için mümkün olan en iyi durumda olması sağlanmalıdır.

City'nin Sullivan için, muhtemelen Avrupa'daki başka bir ligde, derhal kiralık transferine izin vereceği tahmin ediliyor. Ancak Adu, bu erken gelişmiş yeteneğin, en zorlu liglerden birine tam olarak uyum sağladıktan sonra Premier League'i fethedeceğini düşünenler arasında yer alıyor.