"O, bir Premier Lig takımının ilk on birine girecek" - Freddy Adu'nun, genç yeteneğin Manchester City'ye transferi öncesinde Cavan Sullivan hakkında yaptığı cesur tahmin
Rekor kıran Sullivan, 18 yaşına bastığında Manchester City'ye katılacak
City, Sullivan’ın 14 yaşında MLS tarihinde bir ilke imza attığını gördükten sonra onu kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu rekor, daha önce eski ABD Milli Takımı yıldızı Adu’nun Philadelphia Union formasıyla A takımdaki ilk maçına çıktığında kırdığı bir rekordu. Büyük umutlar beslenen bu genç oyuncu, uzun süredir en gözde yeteneklerden biri olarak görülüyor.
Sullivan'ın sınırlarını aşmaması için her türlü çaba gösterilirken, şu anda ABD'de düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüp aranıyor. Sürekli gelişimi dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve Eylül 2027'de 18 yaşına bastığında Manchester'a gitmek için mümkün olan en iyi durumda olması sağlanmalıdır.
City'nin Sullivan için, muhtemelen Avrupa'daki başka bir ligde, derhal kiralık transferine izin vereceği tahmin ediliyor. Ancak Adu, bu erken gelişmiş yeteneğin, en zorlu liglerden birine tam olarak uyum sağladıktan sonra Premier League'i fethedeceğini düşünenler arasında yer alıyor.
Adu, Sullivan'ın Premier Lig'e girmesini destekliyor
Adu, GOAL'a verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Eninde sonunda bir Premier Lig takımının ilk 11'ine girecek. Bunun zor olacağını biliyorum. Gerçekten çok zor olacak. Çünkü Premier Lig, dünyada girilmesi en zor lig. Durum bu.
“Kendi liglerinde en iyi oyuncular arasında olan pek çok oyuncuyu gördüm, Premier League’e geldiler ve ortalamanın altında kaldılar. Yani bu, girilmesi zor bir lig. Muhtemelen değil, kesinlikle dünyanın en zor ligi – şu anda dünyadaki herkesin en iyi ligi.
“Ama sonuçta, bence onda bunu başaracak yetenek var. Her şey kararlarına, oraya nasıl yaklaşacağına ve o dönemde Avrupa'da olmaya nasıl yaklaşacağına bağlı olacak. Ve bunlar zor şeyler.
“Umarım etrafında, tüm bunları atlatmasına yardımcı olacak doğru tavsiyeleri verecek doğru insanlar vardır, böylece gitmek istediğinde doğru kararları verebilir.”
Bilgelik sözleri: Adu her zaman tavsiyeye hazır
2004 yılında Amerikan futbolunun yıldızı haline geldiğinde kendisi de yoğun bir incelemeye maruz kalmış olan Adu, Sullivan’a hiç öğüt vermesi istenip istenmediğine dair ısrarlı sorular üzerine şunları ekledi: “Hayır, onunla şahsen konuşmadım. Eğer benim tavsiyeme ihtiyacı olursa ya da bana soracağı bir şey olursa, seve seve ona yardımcı olurum. Ancak, başkalarının hayatlarına ve kariyerlerine karışmayı sevmiyorum. Ama benden bir şeye, yardımıma ya da her neye ihtiyaçları olursa, bunu yapmaktan çok mutlu olurum.”
Sullivan, İngiltere'deki ABD Milli Takımı yıldızlarını örnek almayı hedefliyor
Adu, Avrupa'ya giderek Portekiz'in dev kulübü Benfica'ya katıldığında konfor alanından çıktı ve bu kariyer yolunun ne kadar çetin olabileceğini biliyor. Sullivan ise kendi zorluklarıyla yüzleşmeye hazır.
City de bunun tam olarak farkında olsa da, Sullivan Etihad Stadyumu'na tam anlamıyla hazır bir oyuncu olarak gelmeyecek. Ancak, John Harkes, Brad Friedel, Clint Dempsey, Tim Howard, Claudio Reyna, Tim Ream ve Christian Pulisic gibi isimlerin izinden giderek İngiliz futboluna olumlu bir katkı sağlamak isteyen bu heyecan verici oyun kurucuya sarsılmaz bir destek verilecek.