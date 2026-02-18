"O bir makine! - Luis Diaz, Harry Kane'in takım arkadaşı olmaktan gurur duyuyor. Eski Liverpool yıldızı, forvetin Bayern Münih'teki inanılmaz etkisini anlatıyor."

29 yaşındaki oyuncu, Alman devine katıldığından bu yana hem gol hem de asist konusunda oldukça üretken bir performans sergiledi. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 gol attı ve Vincent Kompany'nin ateşli takımına 11 asist yaptı. Kusursuz ilk sezonunun anahtarı, Kane ile olan ortaklığıydı. Kolombiyalı oyuncu, şu ana kadar İngiliz oyuncuya 10 asist yaptı. Kane, tüm turnuvalarda sadece 35 maçta 41 gol atarak Bundesliga devinin tüm cephelerde rekabet etmesini sağladı.

Kane ile birlikte oynama fırsatı, Premier Lig'de birlikte oynadıkları dönemde İngiltere kaptanıyla birçok kez karşı karşıya gelmiş olmasına rağmen, bir keşif oldu.

Kolombiyalı oyuncu Sky Sport'a"Harry ve Michael [Olise] ile aynı takımda oynamaktan çok gurur duyuyorum" dedi. "Teknik olarak gerçekten muhteşemler. Örneğin Harry, her şeyi çok iyi yapıyor. Beni çok şaşırttı. İngiltere'de oynadığını gördüm çünkü Tottenham ile de birkaç kez karşılaştık. Ama onu rakip takımda görmek bir şey. Onunla soyunma odasını paylaşmak, her gün onunla antrenman sahasında olmak... ve onun takım olarak nasıl çalıştığını, nasıl hareket ettiğini, nasıl derinlere inip topu istediğini ve tabii ki nasıl gol attığını görmek başka bir şey. O bir makine. Gerçekten her şeyi çok iyi yapıyor. Bu hücumun bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorum."