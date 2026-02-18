Getty Images Sport
"O bir makine! - Luis Diaz, Harry Kane'in takım arkadaşı olmaktan gurur duyuyor. Eski Liverpool yıldızı, forvetin Bayern Münih'teki inanılmaz etkisini anlatıyor."
Harry Kane'in etkisi
29 yaşındaki oyuncu, Alman devine katıldığından bu yana hem gol hem de asist konusunda oldukça üretken bir performans sergiledi. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 gol attı ve Vincent Kompany'nin ateşli takımına 11 asist yaptı. Kusursuz ilk sezonunun anahtarı, Kane ile olan ortaklığıydı. Kolombiyalı oyuncu, şu ana kadar İngiliz oyuncuya 10 asist yaptı. Kane, tüm turnuvalarda sadece 35 maçta 41 gol atarak Bundesliga devinin tüm cephelerde rekabet etmesini sağladı.
Kane ile birlikte oynama fırsatı, Premier Lig'de birlikte oynadıkları dönemde İngiltere kaptanıyla birçok kez karşı karşıya gelmiş olmasına rağmen, bir keşif oldu.
Kolombiyalı oyuncu Sky Sport'a"Harry ve Michael [Olise] ile aynı takımda oynamaktan çok gurur duyuyorum" dedi. "Teknik olarak gerçekten muhteşemler. Örneğin Harry, her şeyi çok iyi yapıyor. Beni çok şaşırttı. İngiltere'de oynadığını gördüm çünkü Tottenham ile de birkaç kez karşılaştık. Ama onu rakip takımda görmek bir şey. Onunla soyunma odasını paylaşmak, her gün onunla antrenman sahasında olmak... ve onun takım olarak nasıl çalıştığını, nasıl hareket ettiğini, nasıl derinlere inip topu istediğini ve tabii ki nasıl gol attığını görmek başka bir şey. O bir makine. Gerçekten her şeyi çok iyi yapıyor. Bu hücumun bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorum."
Michael Olise'ye büyük övgü
Almanya'da muhteşem bir ikinci sezon geçiren Olise, teknik becerisi ve savunma performansıyla Diaz'dan övgü dolu yorumlar aldı. Diaz şöyle açıkladı: "Michael bire birlerde rakibini yok eder, teknik olarak çok iyidir ve fark yaratır. Sessiz biridir. Saha içinde çok iletişimsel. Çok yardımcı oluyor, birçok detaya dikkat ediyor ve bazen 'Hey, şöyle ve şöyle savunma yapalım' diyor. Bu tür detaylar sizi bir futbolcu olarak geliştiriyor ve rahat hissetmenize katkıda bulunuyor. Tekrar söylüyorum: böyle oyuncularla oynamak inanılmaz bir şey."
Fiyatına layık olmak
Diaz, geçen yaz Liverpool'dan Bayern'e yaklaşık 70 milyon euroluk bir ücretle transfer oldu ve dört yıllık sözleşme imzaladı. Bayern'in tarihi büyüklerinin yerini almak, özellikle Liverpool'a ödenen yüksek ücret göz önüne alındığında, önemli bir finansal baskı getiriyor. Ancak Diaz, rakamların sahadaki performansını etkilemesine izin vermemeye kararlı.
"İmza attığım gün bir gazeteci bana transfer ücretimi sordu. En pahalı oyunculardan biri olduğumu falan söyledi" dedi. "O zaman şöyle cevap verdim: Bu kulüp bana güveniyorsa, ben de sahada cevap vermeye çalışırım. Bu yüzden kendime baskı yapmaya ya da şimdi en iyi olmak zorunda olduğumu söylemeye niyetim yoktu. Hayır, önemli olan her zaman takımdı ve öyle de devam ediyor. Adım adım ilerlemek, önce takıma alışmak ve ondan sonra işimi yapmak istedim. Orada bazı iyi maçlar oynadım ve birkaç ay sonra kendimi çok daha rahat hissettiğimi söylemeliyim."
Bu geçiş, özellikle saha dışında, Merseyside'dan Münih'e kültürel geçişin ailesi için zorluklar yaratması nedeniyle, engellerden yoksun değildi. "Bayern bana teklifte bulunduğunda, ilk andan itibaren bu transferi seçmek istediğim açıktı," diye ekledi Diaz. "Bu beni gururlandırdı çünkü kulübü uzun zamandır tanıyordum ve orada ne beklemem gerektiğini biliyordum. Bu iyi bir karardı - inanılmaz ve harika bir takım için verilen bir karar. Ve yeni bir yere gittiğinizde, doğal olarak elinizden gelenin en iyisini yapmak ve bulunduğunuz yerde rahat hissetmek istersiniz. Mutlu olmak, bir oyuncu ve ailesi için en önemli şeydir. Buraya gelmek kesinlikle doğru bir karardı. Burada inanılmaz derecede harika bir futbolcu grubuyla karşılaşacağımı ve olağanüstü bir altyapıya, harika bir antrenman sahasına sahip bir kulüp bulacağımı biliyordum. Bundan hiç şüphem yoktu. Benim ve ailem için en zor olan şey dildi ve hala da öyle... ama buraya çok iyi uyum sağlayacağımı, takımın başarısına katkıda bulunacağımı biliyordum - tıpkı Liverpool'da yaptığım gibi. FC Bayern bana güvendi ve ben de bu güveni sahada geri vermeye çalışıyorum."
Wirtz söylentileri üzerine düşünceler
Mevcut kadronun başarısına rağmen, Diaz'a kulübün eski Bayer Leverkusen yıldızı Florian Wirtz'i transfer etmek için yaptığı çabalar da soruldu. Wirtz, Bayern'i reddederek Liverpool'a transfer olmuştu ve zorlu bir ilk sezonun ardından birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Bu duruma karakteristik alçakgönüllülüğüyle yaklaşan kanat oyuncusu, "Florian'ın buraya gelememesinin bir nedeni vardır. Şimdi ben buradayım ve Tanrı'ya şükür ki böyle oldu. Bundan çok mutlu ve memnunum."
Bayern'in büyük kupaları kovalamaya devam ettiği bu dönemde, Kolombiyalı oyuncunun takıma entegrasyonu sorunsuz görünüyor. "Makine" takım arkadaşına ve kendi transfer bedeline karşı alçakgönüllü yaklaşımı, kulübün felsefesine mükemmel şekilde uyum sağlayan bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Sezon başındaki formu bir gösterge ise, Liverpool taraftarlarının kaybı, kıtayı bir kez daha fethetmeyi hedefleyen Bayern için büyük bir kazanç olacak.
