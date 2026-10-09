AFP
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"O bir makine değil!": Luis Enrique, PSG'nin süperstarı Khvicha Kvaratskhelia için tutkulu bir savunma yaptı
Luis Enrique'den Kvaratskhelia'ya güçlü destek
Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, cumartesi günü Parc des Princes'te Le Mans ile oynanacak Ligue 1 karşılaşması öncesinde basının karşısına çıktı. İspanyol teknik adam, maç öncesi basın toplantısında son dönemdeki formuna ilişkin soruların ardından hücum oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'ya açıkça destek verdi.
PSG, milli ara öncesinde Brest ve Marsilya'ya karşı alınan galibiyetler de dahil olmak üzere tüm kulvarlarda üst üste üç galibiyetle bu maça çıkıyor.
Luis Enrique, yıldız hücum oyuncusuna duyduğu güvenin tam olduğunu net şekilde ifade etti.
- AFP
Teknik direktör, eleştirmenlere oyuncuların insan olduğunu hatırlattı
Kvaratskhelia'nın performansları etrafındaki eleştirilere değinen Luis Enrique, Gürcü milli oyuncuyu tutkuyla savundu. Luis Enrique, "Kvara üst düzey, üst düzey bir oyuncu. Bunu kritik anlarda gösterdi" dedi.
"Onun kadroda olmasından çok mutluyum."
"Ama o bir makine değil, bir insan. Ve inişler ile o kadar iyi olmayan anlar yaşamak normal. Endişelenecek bir şey yok."
Sezon başlangıcı ve kadroya uyum üzerine düşünceler
Luis Enrique, PSG'nin yerel kampanyaya başlangıcını değerlendirirken yaz döneminde kadroya katılan yeni isimlerin takıma nasıl uyum sağladığını da konuştu. Uyum süreciyle ilgili olarak, "Bu, dile, her oyuncunun kişiliğine bağlı, birçok şeye bağlı" diye açıkladı.
"Oyuncularımı eleştiren ilk kişi benim ama sezonun başlangıcını analiz ettiğimizde, şu anda sahip olduğumuzdan daha fazla puanı hak etmiş olurduk."
"Özellikle antrenmanlarda gördüklerimden yola çıkarak, yazın kadromuza katılan isimlerden çok memnunum."
- PsnewZ
Le Mans karşısında tam konsantrasyon talebi
PSG, üç maçtır yenilmeyen yeni yükselen Le Mans'ı ağırlıyor. Parc des Princes'e formda gelen rakibe rağmen Luis Enrique, Ligue 1 tablosunda yükselmek için üç puanı almaya odaklanmış durumda.
Luis Enrique, "Le Mans bu seviyede rekabet edebileceğini gösterdi" dedi. "Her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekecek."
"Kolay maç yok, özellikle de milli aradan sonra. Parc des Princes'te, taraftarlarımızın önündeyiz ve tabloda yükselmek istiyoruz."
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