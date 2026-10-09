Luis Enrique, PSG'nin yerel kampanyaya başlangıcını değerlendirirken yaz döneminde kadroya katılan yeni isimlerin takıma nasıl uyum sağladığını da konuştu. Uyum süreciyle ilgili olarak, "Bu, dile, her oyuncunun kişiliğine bağlı, birçok şeye bağlı" diye açıkladı.

"Oyuncularımı eleştiren ilk kişi benim ama sezonun başlangıcını analiz ettiğimizde, şu anda sahip olduğumuzdan daha fazla puanı hak etmiş olurduk."

"Özellikle antrenmanlarda gördüklerimden yola çıkarak, yazın kadromuza katılan isimlerden çok memnunum."