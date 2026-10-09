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Alvino Hanafi
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"O bir makine değil!": Luis Enrique, PSG'nin süperstarı Khvicha Kvaratskhelia için tutkulu bir savunma yaptı

Paris Saint-Germain
Luis Enrique
K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain - Le Mans
Le Mans
1. Lig

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, cumartesi günü Le Mans ile oynanacak Ligue 1 maçı öncesinde Khvicha Kvaratskhelia'yı güçlü şekilde savundu. İspanyol teknik adam, son dönemdeki istikrar eleştirilerinin ardından taraftarların Gürcü hücum oyuncusunun da insan olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.

  • Luis Enrique'den Kvaratskhelia'ya güçlü destek

    Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, cumartesi günü Parc des Princes'te Le Mans ile oynanacak Ligue 1 karşılaşması öncesinde basının karşısına çıktı. İspanyol teknik adam, maç öncesi basın toplantısında son dönemdeki formuna ilişkin soruların ardından hücum oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'ya açıkça destek verdi.

    PSG, milli ara öncesinde Brest ve Marsilya'ya karşı alınan galibiyetler de dahil olmak üzere tüm kulvarlarda üst üste üç galibiyetle bu maça çıkıyor.

    Luis Enrique, yıldız hücum oyuncusuna duyduğu güvenin tam olduğunu net şekilde ifade etti.

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    Teknik direktör, eleştirmenlere oyuncuların insan olduğunu hatırlattı

    Kvaratskhelia'nın performansları etrafındaki eleştirilere değinen Luis Enrique, Gürcü milli oyuncuyu tutkuyla savundu. Luis Enrique, "Kvara üst düzey, üst düzey bir oyuncu. Bunu kritik anlarda gösterdi" dedi.

    "Onun kadroda olmasından çok mutluyum."

    "Ama o bir makine değil, bir insan. Ve inişler ile o kadar iyi olmayan anlar yaşamak normal. Endişelenecek bir şey yok."

  • Sezon başlangıcı ve kadroya uyum üzerine düşünceler

    Luis Enrique, PSG'nin yerel kampanyaya başlangıcını değerlendirirken yaz döneminde kadroya katılan yeni isimlerin takıma nasıl uyum sağladığını da konuştu. Uyum süreciyle ilgili olarak, "Bu, dile, her oyuncunun kişiliğine bağlı, birçok şeye bağlı" diye açıkladı.

    "Oyuncularımı eleştiren ilk kişi benim ama sezonun başlangıcını analiz ettiğimizde, şu anda sahip olduğumuzdan daha fazla puanı hak etmiş olurduk."

    "Özellikle antrenmanlarda gördüklerimden yola çıkarak, yazın kadromuza katılan isimlerden çok memnunum."

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    Le Mans karşısında tam konsantrasyon talebi

    PSG, üç maçtır yenilmeyen yeni yükselen Le Mans'ı ağırlıyor. Parc des Princes'e formda gelen rakibe rağmen Luis Enrique, Ligue 1 tablosunda yükselmek için üç puanı almaya odaklanmış durumda.

    Luis Enrique, "Le Mans bu seviyede rekabet edebileceğini gösterdi" dedi. "Her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekecek."

    "Kolay maç yok, özellikle de milli aradan sonra. Parc des Princes'te, taraftarlarımızın önündeyiz ve tabloda yükselmek istiyoruz."

1. Lig
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PSG
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