"O bir lider değil" - Kulüp efsanesi, Harry Maguire ilk 11'de kalırsa Manchester United'ın "ilerleyemeyeceğini" iddia ediyor

Metro'ya konuşan Parker, kulübün mevcut savunma düzeni hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Son zamanlarda gösterilen toparlanmaya rağmen Parker, Kırmızı Şeytanlar'ın Maguire'ın merkezinde olduğu bir yapıyla gelişemeyeceğine inanıyor. 33 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu, kısa süre önce 2027 yılına kadar Old Trafford'da kalmasını sağlayan ve bir yıl uzatma opsiyonu içeren yeni bir sözleşme imzaladı.

Carrick'in teknik direktörlük görevini devralmasından bu yana gösterdiği iyi performansla ödüllendirilen savunma oyuncusuna rağmen, Parker onun uzun vadeli değerinden hiç de ikna olmuş değil ve kulübü, şampiyonluk yarışındaki konumunu yeniden kazanmak için daha hızlı ve dinamik oyunculara yatırım yapmaya çağırıyor.