"O bir lider değil" - Kulüp efsanesi, Harry Maguire ilk 11'de kalırsa Manchester United'ın "ilerleyemeyeceğini" iddia ediyor
Maguire, Manchester United'da kalacak
Metro'ya konuşan Parker, kulübün mevcut savunma düzeni hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Son zamanlarda gösterilen toparlanmaya rağmen Parker, Kırmızı Şeytanlar'ın Maguire'ın merkezinde olduğu bir yapıyla gelişemeyeceğine inanıyor. 33 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu, kısa süre önce 2027 yılına kadar Old Trafford'da kalmasını sağlayan ve bir yıl uzatma opsiyonu içeren yeni bir sözleşme imzaladı.
Carrick'in teknik direktörlük görevini devralmasından bu yana gösterdiği iyi performansla ödüllendirilen savunma oyuncusuna rağmen, Parker onun uzun vadeli değerinden hiç de ikna olmuş değil ve kulübü, şampiyonluk yarışındaki konumunu yeniden kazanmak için daha hızlı ve dinamik oyunculara yatırım yapmaya çağırıyor.
İngiltere'nin yıldız oyuncusu, gelecek vaat eden yetenekleri engellemekle suçlanıyor
Maguire'in bu sezonki önemi önemli ölçüde değişti. Eski teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde büyük ölçüde kenara itilmişti; ciddi bir uyluk sakatlığı nedeniyle arka arkaya dokuz Premier Lig maçında forma giyemeden önce, genellikle kısa süreli oyuna girişlerle sınırlı kalmıştı. Ancak Carrick'in göreve gelmesinden bu yana, bu stoper tamamen yeniden canlandı. Ocak ortasında Manchester City karşısında ilk on birde yer alan Maguire, düzenli olarak maçların tamamını oynadı; sadece Leeds ve Chelsea maçlarını cezası nedeniyle kaçırdı.
Bu istikrarlı performansa rağmen Parker, Maguire'ın liderlik vasıflarını eleştirmeye devam ediyor. Ayden Heaven ile olan ortaklığını değerlendiren Parker, açık sözlüydü: "Daha fazla maç oynuyor ama Harry Maguire ile birlikte oynuyor ve sahada bir lider değil. Bence bazı açılardan sözleşmesini hak etti çünkü fena oynamadı. Ama ilerlemek istiyorsan, Harry Maguire ile ilerleyemezsin. O yüzden gidip başka bir stoper alırsın."
Cennet ve savunma hedeflerine övgü
Genç yıldız Heaven'a yönelik övgülerini sürdüren Parker, bu genç oyuncunun Carrick'in teknik direktörlük görevindeki 12. maçtan çok daha önce kadroya dahil edilmesi gerektiğini savundu. Heaven, Matthijs de Ligt'in uzun süreli sırt sakatlığı ve Lisandro Martinez'in son üç maçlık cezasının ardından etkileyici bir performans sergiledi.
Tecrübeli bir oyuncuya tercih edilerek genç oyuncuyu tercih eden Parker, şunları söyledi: "O [Heaven], Carrick'in görev süresinin daha erken bir aşamasında şans verilmeliydi. Bence şu anda üzerine düşeni yapıyor, ama oyuna girip iyi iş çıkardı. Bazen biraz aceleci davranıyor, ancak ne kadar genç olduğunu ve bazen çok fazla çaba gösterdiğini unutmamak gerekir. Martinez ve Yoro da var, ama orada bulunmuş, tecrübeli bir oyuncuya ihtiyacınız yok. Bana kalırsa, takımınızda Harry Maguire varken ileriye doğru ilerleyemezsiniz."
Carrick'in savunması bundan sonra ne olacak?
Manchester United’ın Bournemouth’tan Marcos Senesi ve Nottingham Forest’tan Murillo gibi uygun fiyatlı transfer hedefleriyle adı anılırken, Carrick kritik bir yaz transfer dönemi ile karşı karşıya. Teknik direktör, Maguire’ın yeniden kazandığı tecrübeye güvenmeye devam mı edecek, yoksa Parker’ın gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğu için gerçek bir mücadele başlatmak adına gerekli olduğunu vurguladığı hızlı toparlanma sürecini mi takip edecek, karar vermek zorunda.