"O bir Geordie!" - Newcastle efsanesinin yaptığı, Manchester'ın devleri United ve City'yi kızdıracak Elliot Anderson transfer tahmini

Tyneside doğumlu Anderson, 2024 yılında City Ground’a transfer olarak St James’ Park’a veda etti. Newcastle’da ilk 11’de yer bulmanın zor olduğu bir ortamda, başka bir kulüpte düzenli olarak forma giyme fırsatı bulma kararı alındı.

Bu büyük kariyer kararı haklı çıktı ve çalışkan oyun kurucu, Trentside'da değerini katladı. Anderson, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu haline geldi, top kazanma istatistiklerinde ligin en yüksek rakamlarına ulaştı ve A milli takımda da başarıya ulaştı.

Avrupa U21 Şampiyonası şampiyonu, Three Lions formasıyla altı kez milli oldu ve Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası planlarında yer alması bekleniyor. Bu turnuvada göz alıcı performanslar sergilemesi, piyasa değerini daha da yukarı çekecektir.