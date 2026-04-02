"O bir Geordie!" - Newcastle efsanesinin yaptığı, Manchester'ın devleri United ve City'yi kızdıracak Elliot Anderson transfer tahmini
Anderson, Newcastle'dan ayrıldığından beri büyük bir gelişme kaydetti
Tyneside doğumlu Anderson, 2024 yılında City Ground’a transfer olarak St James’ Park’a veda etti. Newcastle’da ilk 11’de yer bulmanın zor olduğu bir ortamda, başka bir kulüpte düzenli olarak forma giyme fırsatı bulma kararı alındı.
Bu büyük kariyer kararı haklı çıktı ve çalışkan oyun kurucu, Trentside'da değerini katladı. Anderson, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu haline geldi, top kazanma istatistiklerinde ligin en yüksek rakamlarına ulaştı ve A milli takımda da başarıya ulaştı.
Avrupa U21 Şampiyonası şampiyonu, Three Lions formasıyla altı kez milli oldu ve Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası planlarında yer alması bekleniyor. Bu turnuvada göz alıcı performanslar sergilemesi, piyasa değerini daha da yukarı çekecektir.
Transfer yarışı: Anderson için rekabeti kim kazanacak?
Manchester United ve Manchester City’nin, Anderson’ın East Midlands’tan Kuzey Batı’ya transfer olması için ne gerekeceğini şimdiden araştırmaya başladığı öne sürülüyor. Ancak Newcastle’ın, en çok rağbet gören transfer yarışının dışında kaldığı söylenemez.
Magpies efsanesi Waddle de bunu kabul ediyor. Eski İngiltere yıldızı Fruity King'e şunları söyledi: “Elliot Anderson bir Newcastle taraftarı. O bir Geordie. Muhtemelen Nottingham Forest'a satıldığına ilk başta inanamamıştır ama futbolundan keyif alıyor, İngiltere milli takımında ve Dünya Kupası'na gidecek gibi görünüyor.
“Acele etmeyecek ama Newcastle'a geri dönme şansı var mı? Eminim ki her zaman o siyah-beyaz çizgili formayı giymeyi istemiştir ve eminim ki buna hazır olacaktır. Ama yine de bence rekabet çok fazla olacak.
“Dürüst olalım, şu anda formunun zirvesinde olduğunu düşünüyorum. Forest'ta iyi oynuyor. İstikrarlı. Her hafta görevini yerine getiriyor ve bu yüzden formda. Onun yaşında, yaşlandıkça daha da iyi olacağını düşünürsünüz. Çoğu oyuncu öyle olur.
“Onu gözleyen birçok takım olacak, bu yüzden Forest'tan ayrılmaya karar verirse, aralarından seçim yapabileceğiniz çok seçenek olacak. Newcastle, o bir Newcastle taraftarı olduğu için işi koparabilir.”
Tonali veya Guimaraes ne kadara satılabilir?
İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali veya Brezilyalı yıldız Bruno Guimaraes takımdan ayrılırsa, Newcastle'ın elinde harcayacak parası kalabilir ve bu da kulübün Anderson için yapılan yarışa katılmasını sağlayabilir. Bu iki isim, Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi kulüplerle anılıyor.
Waddle, olası satışlar ve elde edilebilecek transfer ücretleri hakkında şunları ekledi: "Bugünün transfer piyasasında Sandro Tonali veya Bruno Guimaraes gibi bir oyuncu için 70-80 milyon sterlin bekliyorsunuz, dürüst olalım, ama gerçekte muhtemelen biraz daha fazla.
“Onların yaşlarında Newcastle'da oynuyorsanız, biri onun için bu kadar para ödemek isterse 80-90 milyon sterlin civarında bir rakam bekleyebilirsiniz, o zaman ayrılmak isteyip istememeleri çocuklara kalmış, ancak Newcastle'ın onları satmasına gerek yok.
“Hepsi iyi, uzun vadeli sözleşmelere sahip. Onu satmalarının tek yolu, oyuncunun gitmek istediğine karar verip sorun çıkarmaya başlamasıdır ve biz bunu bir daha görmek istemiyoruz.
“Tonali ve Bruno gibi oyuncular Tyneside'da artık bıktılarsa, bunu açıkça söylemeliler. Taraftarlara dürüstçe, ‘Dünya Kupası'ndan sonra transfer olmak istiyorum. Ayrılmak istiyorum’ demeliler. Bunu açıkça söylemeliler. Taraftarların gerçeklere tepki vermesine izin vermeliler. Sinsi bir şekilde yapmamalılar.
“Eğer biri sizin için bir teklifte bulunursa ve kulüp bunu kabul ederse, o başka bir hikaye. Ama ayrılmak istiyorsanız, bunu söyleyin.”
Newcastle, Avrupa kupalarına katılmak için son bir hamle yapıyor
Newcastle'ın yeni oyuncuları kulübe çekme ve mevcut kadrosundaki oyuncuları elde tutma konusunda karşılaştığı sorunlardan biri, bu sezonun bitmesine yedi maç kala Premier Lig sıralamasında 12. sırada yer almaları ve 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya olmalarıdır.