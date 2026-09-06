Woltemade'nin fiziksel ve zihinsel özelliklerine dair renkli bir değerlendirme yapan Spalletti, belirli bir at cinsiyle dikkat çekici bir benzetme kurdu. Kendine has tanımlamalarıyla bilinen deneyimli teknik adam, forvetin güç ile yumuşaklığı ender görülen bir şekilde bir arada barındırdığına inanıyor gibi görünüyor.

“O nasıl bir at türü mü? Benim bir Friesian'ım var, bana ona çok benziyor gibi geliyor. Heybetli, fiziksel açıdan biraz korku uyandırıyor ama sonra çok tatlı oluyor ve sevilmesine, binilmesine izin veriyor. Takım arkadaşlarıyla ilişkilerinde de çok iyi hâle geliyor. Fiziksel olarak ayakta kalma konusunda iyi ve onunla tanıştığımdan beri sürekli gülümsüyor. Burada olduğu için çok mutlu ve bu bile başlı başına büyük bir şey,” dedi Spalletti, Tuttosport'a.