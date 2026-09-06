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'O bir Frizya atı gibi' - Luciano Spalletti, Newcastle'dan kiralanan 'heykel gibi' Nick Woltemade'e övgüler yağdırdı ancak forvetin Juventus'taki yeni rolüne uyum sağlaması gerektiği konusunda uyardı
Frizyen atı karşılaştırması
Woltemade'nin fiziksel ve zihinsel özelliklerine dair renkli bir değerlendirme yapan Spalletti, belirli bir at cinsiyle dikkat çekici bir benzetme kurdu. Kendine has tanımlamalarıyla bilinen deneyimli teknik adam, forvetin güç ile yumuşaklığı ender görülen bir şekilde bir arada barındırdığına inanıyor gibi görünüyor.
“O nasıl bir at türü mü? Benim bir Friesian'ım var, bana ona çok benziyor gibi geliyor. Heybetli, fiziksel açıdan biraz korku uyandırıyor ama sonra çok tatlı oluyor ve sevilmesine, binilmesine izin veriyor. Takım arkadaşlarıyla ilişkilerinde de çok iyi hâle geliyor. Fiziksel olarak ayakta kalma konusunda iyi ve onunla tanıştığımdan beri sürekli gülümsüyor. Burada olduğu için çok mutlu ve bu bile başlı başına büyük bir şey,” dedi Spalletti, Tuttosport'a.
- AFP
Taktik uyum ve golcü rolü
Kişiliğine yönelik övgü dolu sözlere rağmen Spalletti, Woltemade'nin Juventus sisteminin özel ihtiyaçlarına uyum sağlamak için oyununu geliştirmesi gerektiğini hemen vurguladı. Premier League'de ve Almanya'da geçirdiği dönemde Woltemade, sık sık oyun kurulumuna dahil olmayı tercih ettiğini gösterdi; Spalletti ise bu özelliğin ceza sahası içinde daha etkili şekilde kullanılmasını istiyor. İtalyan teknik adam, kiralık oyuncunun serbest dolaşan bir oyun kurucudan ziyade daha uzman bir bitiriciye dönüşmesini arzuluyor.
Spalletti, bu kadar uzun boylu olup aynı zamanda dar alanlarda topu ayağına aldığında rahat olan bir oyuncu bulmanın nadir olduğunu kabul etti, ancak asıl hedefin hücum bölgesindeki verimlilik olması gerektiğinde ısrar etti. "Nick'le topu ayağına oynayabilirsiniz, yatay oynamayı biliyor ve sahip olduğu fiziksel güç ile bu boy sayesinde dikine de kullanılabilir. Genelde bu iki dünyayı aynı oyuncuda bulmak zordur" dedi.
"2 metre boyundaki oyuncu belki ceza sahasında bir bitiricidir ama sonra sahada ilişki kurma açısından daha zayıf olur, o ise bunların ikisine de sahip ve ayrıca sahada davranış biçiminde de çok neşeli ve çok coşkulu olma gibi büyük bir kaliteye sahip."
Bianconeri ilk 11'inde kendine yer bulmak
Juventus kadrosunda ilk 11’de yer bulmanın yolu engellerden geçiyor. Sezonun ilk bölümünden gelen işaretler, Spalletti’nin ana santrfor olarak Randal Kolo Muani’yi tercih ettiğini gösteriyor. Bu da zaman zaman diğer hücum oyuncularının daha geride görev almasına yol açtı; Jonathan David’in ayrılığı öncesinde Parma karşısında ofansif orta saha olarak kullanılması da bunun bir örneğiydi. Woltemade’nin çok yönlülüğü, özellikle teknik yeterliliği düşünüldüğünde, teorik olarak bu yaratıcı boşluğu doldurabileceği anlamına geliyor.
Spalletti, "Bu kulüpte karşılaşacağı baskı konusunda ona yardımcı olabilirim, üstelik önceki takımında (Newcastle) giydiği renklerle aynı renklere sahip olduğu için işe bir avantajla başlıyoruz. Ona, bu seviyede ve bu kalitede bir oyuncuyu beklediğimizi söyledim" dedi.
"Premier League ortamından geliyor; orada her şey daha fiziksel, daha hızlı ve oyun durumları açısından daha kararlı. Takımımıza biraz Premier League getirmesi seviyemizi yükseltiyor. Mutluyuz" diyerek sözlerini tamamladı Spa;letti.
- Getty Images Sport
Zirkzee'den Woltemade'ye stratejik yön değişikliği
Juventus hücumunun yeni odak noktasını bulma arayışı, kulüp sonunda Woltemade'de karar kılmadan önce birkaç farklı yöne evrildi. Başlangıçta İtalyan devi, Joshua Zirkzee için bir hamleyle güçlü şekilde anılıyordu ve haberler, kulübün Hollandalı oyuncunun Manchester United'daki durumunu yakından takip ettiğini öne sürüyordu. Ancak transfer dönemi ilerledikçe Spalletti'nin talepleri daha da netleşti; o, ceza sahasında geleneksel bir varlık istiyordu ve Zirkzee'nin derine gelme eğiliminin planlanan taktik düzene tam olarak uymayabileceğine dair endişeler vardı.
Spalletti sözlerini şöyle tamamladı: "Bilmeniz gereken, yavaş yavaş keşfetmeniz gereken dinamikler var; scout ekibinin ortaya çıkardığı ve incelediği oyuncuları gidip alma ihtimali de var. Diğer kulüplerin istediği rakamları ödeyecek durumda değiliz, bu yüzden kadroyu tamamlamış olmak ve transfer döneminin son günlerinde Woltemade ile Pape Sarr'ı adapte edip takıma dahil etmek, iyi iş çıkardığımız anlamına geliyor."
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