Menajer, Williams'ın böylesine ciddi idari sorunları olan bir kulübe giderek gelecek vadeden kariyerini riske atmak istemediğini açıkça belirtti. Olası bir transfere onay vermeden önce tam bir kesinlik istedi.

“Nico bir Formula 1 ve ben senin evine gelirsem senin sorununu üstlenmek zorunda değilim,” diye devam etti Tainta. “Barca'ya anlatmaya çalıştığım buydu. Belirli güvenceler olmazsa Nico'nun oraya gidip oynayamaması riskini alamayacağımıza karar verdik.

“Ufukta bir Dünya Kupası olsun ya da olmasın, ki vardı, durum değişmezdi. O, işini yapabilmesi gereken bir profesyonel.”