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Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

“O bir Formula 1”: Menajeri, mali belirsizlik ve tescil endişelerinin Nico Williams’ın ses getirecek Barcelona transferini engellediğini açıkladı

N. Williams
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga

Nico Williams, Barcelona'nın yüksek maaş yükü nedeniyle lisansının çıkarılacağını garanti edememesi üzerine ses getirecek bir transferi reddetti. İspanyol kanat oyuncusunun menajeri, gerçekleşmeyen transferin ardındaki somut ayrıntıları açıkladı. Transferin gerçekleşmemesi, Williams'ın Lamine Yamal ile kulüp düzeyinde birlikte oynamasına da engel oldu.

  • Dev yaz transferi suya düştü

    Barcelona, yetenekli hücum oyuncusunu ilk olarak 2024'te kadrosuna katmaya çalıştıktan sonra geçen yıl Williams'ı transfer etmek için ciddi bir girişimde bulundu. İspanyol ekibi, kanat oyuncusunu yakın arkadaşı Yamal ile kulüp düzeyinde aynı takımda buluşturmayı çok istiyordu. Ancak ses getirecek transfer, son aşamada gerçekleşmedi. Williams ise geleceğini uzun vadeli olarak Athletic Club'a bağladı ve dev bir sözleşme uzatmasına imza attı. Bu sözleşme, 2035'e kadar Bilbao'da kalmasını sağlayacak.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAOAFP

    Menajer, tescil konusundaki endişelerini açıkladı

    Williams'ın menajeri Felix Tainta, ses getiren transferin neden gerçekleşmediğini açıklamak için kısa süre önce Los Fulanos podcast'ine katıldı. Tainta, Barcelona'nın çokça gündeme gelen mali sorunlarının ve aşırı şişkin maaş yükünün transferin önündeki başlıca engeller olduğunu açıkladı.

    Tainta, kulübün oyuncuyu La Liga'ya kaydettirebileceğini garanti edemediğini belirtti. Bu kabul edilemez belirsizlik, sonunda oyuncunun tarafını müzakere masasından kalkmaya zorladı.

    “Barcelona ile görüşüyorduk,” diyen Tainta, podcast'te şunları söyledi: “Görüşmeler sürüyordu, ardından müzakerelerde Nico'nun artık kenarda beklemeyi göze alamayacağı bir aşamaya geldik.”

  • Gereksiz risk almayı reddetmek

    Menajer, Williams'ın böylesine ciddi idari sorunları olan bir kulübe giderek gelecek vadeden kariyerini riske atmak istemediğini açıkça belirtti. Olası bir transfere onay vermeden önce tam bir kesinlik istedi.

    “Nico bir Formula 1 ve ben senin evine gelirsem senin sorununu üstlenmek zorunda değilim,” diye devam etti Tainta. “Barca'ya anlatmaya çalıştığım buydu. Belirli güvenceler olmazsa Nico'nun oraya gidip oynayamaması riskini alamayacağımıza karar verdik.

    “Ufukta bir Dünya Kupası olsun ya da olmasın, ki vardı, durum değişmezdi. O, işini yapabilmesi gereken bir profesyonel.”

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  • Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Tamamen Athletic Club'a odaklanmak

    Williams, uzun süreli sözleşme uzatmasının ardından tamamen Athletic Club'daki görevlerine odaklanmış durumda. Önümüzdeki aylarda takımını lig tablosunda üst sıralara taşımayı ve gol sayısını artırmayı hedefleyecek. Williams, bu sezon La Liga'da çıktığı altı maçta bir gol attı. Bilbao kulübü, bu hafta sonu Mestalla'da Valencia ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Ancak son dönemde kas problemi yaşayan İspanyol forvetin forma giyip giymeyeceği henüz belli değil.

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