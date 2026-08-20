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'O bir Chelsea oyuncusu' - Xabi Alonso, Enzo Fernandez'in transferi hakkındaki spekülasyonlara değindi
Alonso, Fernandez'in geleceği konusunda kararlı duruyor
Alonso, Fernandez hakkındaki süregelen spekülasyonlara son noktayı koyarak orta sahanın Stamford Bridge'deki hedefe tamamen bağlı olduğunu vurguladı. 2023'te Chelsea'ye 107 milyon sterline katılan Arjantinli milli oyuncu, yaz transfer dönemi boyunca yoğun transfer söylentilerinin odağında yer aldı. Manchester City'nin de eski Benfica oyuncusu için bir hamleyi değerlendirdiği bildiriliyor.
Pazartesi günü Fulham'a karşı oynanacak Premier League açılış maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Alonso, oyuncunun durumuyla ilgili net ifadeler kullandı. Alonso, muhabirlere "Enzo bir Chelsea oyuncusu" dedi. "Kendisi üst düzey, üst düzey bir oyuncu. Takımla 10 gün önce çalışmalara başladığından beri gerçekten çok iyi antrenman yapıyor, gruba çok iyi uyum sağladı. Ondan memnunuz ve pazartesiye hazırlanıyor."
- AFP
Stamford Bridge'deki karşılamaya değinmek
Durum, Chelsea taraftarının bir bölümünden gelen soğuk karşılamayla daha da karmaşık hale geldi. Real Sociedad'a karşı kısa süre önce oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Fernandez, adı stat hoparlörlerinden anons edildiğinde ve sonunda oyuna girdiğinde yer yer ıslıklandı.
Fernandez'in Batı Londra'da kalmak istediğini açıkça belirtip belirtmediği sorulduğunda Alonso, oyuncunun antrenman sahasındaki profesyonel tavrına odaklanmayı tercih etti. İspanyol teknik adam, "İyi bir tavırla gerçekten çok iyi çalışıyor ve bizim istediğimiz de bu" dedi. "Premier League'in başlangıcına hazırlanmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor."
Manchester City'nin ilgisi
Artık eski Chelsea patronu Enzo Maresca tarafından çalıştırılan Manchester City, Fernandez'in teknik kapasitesine ve pas yelpazesine uzun süredir hayran. Etihad ekibi, geçen cuma saat 17.00'deki son tarihten önce Chelsea'nin 120 milyon sterlinlik talebini karşılayamamış olsa da transfer dönemi 1 Eylül'e kadar açık. Bu da, tüm tarafların anlaşmaya varması halinde geç bir hamle ihtimalinin tamamen göz ardı edilemeyeceği anlamına geliyor.
Orta saha oyuncusu, uluslararası arenada da son birkaç yılda oldukça hareketli bir dönem geçirdi ve Arjantin'in Dünya Kupası finaline uzanan yolculuğunda önemli rol oynadı. Ancak kulüp geleceği aylardır gündemdeki yerini koruyor. Stamford Bridge'de kilit isimlerden biri hâline gelen orta saha, geçen sezon tüm kulvarlarda 54 maça çıkıp 15 gol ve yedi asist üretti; ayrıca Blues'a katıldığından bu yana hem UEFA Konferans Ligi'ni hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Dışarıdaki tüm gürültüye rağmen Alonso, oyuncunun odağının taktik uygulamanın kritik bir döneminde sapmadığında ısrarcı.
- Getty Images Sport
Joao Pedro uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı
Fernandez sagası manşetleri domine etmeyi sürdürürken, Chelsea forvet oyuncusu Joao Pedro'nun uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. Brezilyalı oyuncu yeni sözleşmeye imza attı ve daha önce Liam Delap'ın giydiği ikonik 9 numaralı forma ona verildi. Alonso, hücum oyuncusuna övgüler yağdırırken, onun kadro içindeki lider olarak gelişimini vurguladı.
Alonso, Brezilyalı oyuncu hakkında, "O sadece harika bir oyuncu değil, harika bir kişiliğe de sahip" dedi. "Harika bir oyuncu ve bir lider olarak gelişimi her gün ve her maçta çok net şekilde görülüyor. Harika bir sezon geçirme, gol atma ama aynı zamanda takıma yardım etme konusunda bu odağa ve isteğe sahip. Kişiliğinden de çok mutluyum ve etkilendim. Şimdi onun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmamız gerekiyor."
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