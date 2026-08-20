Artık eski Chelsea patronu Enzo Maresca tarafından çalıştırılan Manchester City, Fernandez'in teknik kapasitesine ve pas yelpazesine uzun süredir hayran. Etihad ekibi, geçen cuma saat 17.00'deki son tarihten önce Chelsea'nin 120 milyon sterlinlik talebini karşılayamamış olsa da transfer dönemi 1 Eylül'e kadar açık. Bu da, tüm tarafların anlaşmaya varması halinde geç bir hamle ihtimalinin tamamen göz ardı edilemeyeceği anlamına geliyor.

Orta saha oyuncusu, uluslararası arenada da son birkaç yılda oldukça hareketli bir dönem geçirdi ve Arjantin'in Dünya Kupası finaline uzanan yolculuğunda önemli rol oynadı. Ancak kulüp geleceği aylardır gündemdeki yerini koruyor. Stamford Bridge'de kilit isimlerden biri hâline gelen orta saha, geçen sezon tüm kulvarlarda 54 maça çıkıp 15 gol ve yedi asist üretti; ayrıca Blues'a katıldığından bu yana hem UEFA Konferans Ligi'ni hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Dışarıdaki tüm gürültüye rağmen Alonso, oyuncunun odağının taktik uygulamanın kritik bir döneminde sapmadığında ısrarcı.