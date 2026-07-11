"O bir canavar!" - İngiltere'nin forveti Harry Kane, Norveçli meslektaşıyla yapılan karşılaştırmaları reddederek Erling Haaland'a övgüler yağdırdı

Çeyrek final maçı öncesinde Nettavisen’e konuşan Kane, Haaland ile kendisi arasındaki karşılaştırmaların neden pek anlamlı olmadığını açıkladı. Her ikisi de golcü oyuncular olsa da, sahadaki sorumluluklarının birbirine hiç de benzemediğini belirtti.

"Bu soruya cevap vermem imkansız. Her şeyden önce, bence biz tamamen farklı oyuncularız. İkimizin de forvet olarak görüldüğümüzü biliyorum, ama tamamen dürüst olmak gerekirse, bu neredeyse iki farklı pozisyon," diye açıkladı Kane.

"Erling inanılmaz bir performans sergiliyor ve gol istatistikleri muhteşem. Fiziksel olarak o bir makine, bir canavar ve bitiriciliği en üst seviyede. Gol istatistikleri her şeyi anlatıyor.

"Ben de aynı sayıda gol atıyor olsam da, topa biraz daha fazla dokunmayı, oyuna daha fazla dahil olmayı ve daha fazla paslaşmayı tercih edebilirim. Ama ben de saf bir '9' numara olarak oynayabilirim. Bence bu, kendimizi karşılaştırmamız gereken bir konu değil."