(C)Getty images
Çeviri:
"O bir canavar!" - İngiltere'nin forveti Harry Kane, Norveçli meslektaşıyla yapılan karşılaştırmaları reddederek Erling Haaland'a övgüler yağdırdı
Kane, eleme maçı öncesinde Haaland tartışmasını bir kenara bıraktı
Hangi forvetin daha iyi golcü olduğu konusundaki tartışma, İngiltere’nin Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde gündemi meşgul etti; ancak Kane, her ikisi de ülkelerinin hücum hattını sürüklemesine rağmen kendisiyle Haaland’ın farklı roller üstlendiğini vurguladı. Kane, her ikisinin de forvet olarak kabul edildiğini kabul etmekle birlikte, oyun tarzlarının doğrudan karşılaştırma yapmaya izin vermeyecek kadar farklı olduğunu savundu. O, kendi oyun stilinin ceza sahası dışında farklı bir katılım düzeyi gerektirdiğine inanıyor.
- Getty Images
İngiltere kaptanı, maçlarının neden farklı olduğunu açıklıyor
Çeyrek final maçı öncesinde Nettavisen’e konuşan Kane, Haaland ile kendisi arasındaki karşılaştırmaların neden pek anlamlı olmadığını açıkladı. Her ikisi de golcü oyuncular olsa da, sahadaki sorumluluklarının birbirine hiç de benzemediğini belirtti.
"Bu soruya cevap vermem imkansız. Her şeyden önce, bence biz tamamen farklı oyuncularız. İkimizin de forvet olarak görüldüğümüzü biliyorum, ama tamamen dürüst olmak gerekirse, bu neredeyse iki farklı pozisyon," diye açıkladı Kane.
"Erling inanılmaz bir performans sergiliyor ve gol istatistikleri muhteşem. Fiziksel olarak o bir makine, bir canavar ve bitiriciliği en üst seviyede. Gol istatistikleri her şeyi anlatıyor.
"Ben de aynı sayıda gol atıyor olsam da, topa biraz daha fazla dokunmayı, oyuna daha fazla dahil olmayı ve daha fazla paslaşmayı tercih edebilirim. Ama ben de saf bir '9' numara olarak oynayabilirim. Bence bu, kendimizi karşılaştırmamız gereken bir konu değil."
Bireysel şöhretin ötesinde zafer
Altın Ayakkabı yarışı da kızışıyor; Haaland şu anda yedi golle lider konumda, Kane ise sadece bir gol geride. Ancak Bayern yıldızı, gol krallığı sıralamasında kim birinci olursa olsun, tek odak noktasının 2026’da kupayı kaldırmak olduğunu vurguluyor.
Kane, “Tüm forvetlerin gol attığı düşünülürse, bu harika bir Dünya Kupası oldu” dedi. “Büyük turnuvalarda bu her zaman böyle olmaz. Rekabet çok zorlu ve bu da beni elimden gelenin en iyisini yapmaya motive ediyor. Benim asıl hedefim Altın Ayakkabı değil, İngiltere ile Dünya Kupası’nı kazanmak. Ancak takımın başarısına katkıda bulunmak için gol atmanın benim görevim olduğunu biliyorum.”
- AFP
Heyecan verici karşılaşma gündemin odağında
İngiltere ve Norveç, hayati önem taşıyan bir çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek; Kane ve Haaland’ın kendi ülkelerinin hücum hattını sürüklemesi bekleniyor. Bu iki forvet arasındaki rekabet şüphesiz ilgi çekici olacak, ancak her ikisi de yarı finale yükselmek için galibiyet elde etmeye çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun