Bayern, dört yıl sonra birkaç diğer Avrupa deviyle birlikte ilgisini yeniden canlandırdığında Bara, Blaugrana'ya katılma kararının ilk başta bazı şüpheler taşıdığını, ancak bunun sonunda büyük bir başarıya dönüştüğünü kabul etti: "Daha sonra, Leipzig oyuncusuyken Bayern'den bir teklif daha aldı, ayrıca Barcelona ve diğer kulüpler de ilgileniyordu.

"Barcelona'yı seçtik; bu belki en iyi seçim değildi ama sonrasında onun adına her şey yoluna girdi. Avrupa Şampiyonası'nı, Uluslar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı kazandı ve milli takımın en iyi on oyuncusundan biri. Onun hikâyesi bir film gibi ve bunun bir parçası olduğum için mutluyum."