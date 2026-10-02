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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
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'O Bayern'i reddetti' - Dani Olmo'nun menajeri, Barcelona yıldızının kariyerinde Alman devini İKİ KEZ geri çevirdiğini açıkladı

Transfers
D. Olmo
Barcelona
La Liga
Bundesliga
Bayern Münih

Temsilcisi doğruladı: Dani Olmo, hayalindeki Barcelona dönüşünü tamamlamadan önce Bayern Münih'ten gelen iki ayrı teklifi geri çevirdi. İspanya milli oyuncusu, her iki durumda da farklı gelişim yollarını tercih etti; önce Bundesliga'da RB Leipzig'e gitti, ardından 2024'te sansasyon yaratan bir transferle Katalonya'ya döndü.

  • Menajer, Bayern'in ilgisine dair ayrıntıları açıklamadı

    Olmo'nun menajeri Andy Bara, Barcelona'nın ofansif orta sahasının İspanya'ya dönüşünü tamamlamadan önce Bundesliga devlerini iki kez geri çevirdiğini açıkladı. İlk girişim, oyuncunun Dinamo Zagreb'deki döneminde, Ocak 2020'de Leipzig'e 20 milyon euroya transferinden önce geldi. Bayern, 2024 yazında bir kez daha nabız yokladı, ancak oyun kurucu bunun yerine toplam değeri 62 milyon euro olan bir paketle Camp Nou'ya transferini tamamlamayı tercih etti.

  • imago-sport-1057146438.jpgSven Simon

    Temsilci, kariyerindeki bilinçli adımları açıkladı

    Bara, Hırvatistan'ın başkentindeki ilk yıllarında genç İspanyol'un gelişim yolunu ne kadar dikkatle planladıklarını vurguladı ve Bayern Münih'e erken bir transferin cazibesine kapılmadıklarını anlattı.

    İspanyol yayın organı Sport'un aktardığına göre 'Inkubator' podcast'inde konuşan menajer, o dönemde oyuncusuna Allianz Arena'ya gitmemesini neden özellikle tavsiye ettiğini şu sözlerle açıkladı: "Dinamo'dayken benim yönlendirmemle Bayern'i reddetti. Ona, 'Bir adım daha atman gerekiyor' dedim ve öyle de oldu."

  • Katalan kumarı uluslararası zafer getirdi

    Bayern, dört yıl sonra birkaç diğer Avrupa deviyle birlikte ilgisini yeniden canlandırdığında Bara, Blaugrana'ya katılma kararının ilk başta bazı şüpheler taşıdığını, ancak bunun sonunda büyük bir başarıya dönüştüğünü kabul etti: "Daha sonra, Leipzig oyuncusuyken Bayern'den bir teklif daha aldı, ayrıca Barcelona ve diğer kulüpler de ilgileniyordu.

    "Barcelona'yı seçtik; bu belki en iyi seçim değildi ama sonrasında onun adına her şey yoluna girdi. Avrupa Şampiyonası'nı, Uluslar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı kazandı ve milli takımın en iyi on oyuncusundan biri. Onun hikâyesi bir film gibi ve bunun bir parçası olduğum için mutluyum."

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  • imago-sport-1083406144.jpgJoan Gosa

    Lider, ligdeki üstünlüğünü yeniden kurdu

    Barcelona, La Liga'da yedi maçta topladığı 21 puanla namağlup lider durumda ve Olmo'nun bu sezon şu ana kadar yaptığı üç asist de buna katkı sağladı. Hansi Flick'in ekibi, milli aranın ardından 10 Ekim Cumartesi günü sekizinci hafta maçında Getafe'yi ağırladığında bu ivmeyi sürdürmeye çalışacak. İç sahadaki bu karşılaşma, Katalan ekibi için ligdeki liderliğini pekiştirmek adına ideal bir fırsat sunuyor.

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