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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle

Çeviri:

"O, bambaşka bir moduna geçiyor" - Lionel Messi’nin eski Inter Miami takım arkadaşları, İngiltere maçı öncesinde onun önemli maçlardaki zihniyetini anlatıyor

FEATURES
L. Messi
Inter Miami CF
Arjantin

Lionel Messi, sessiz bir kişiliğiyle tanınan bir isimdir, ancak playofflardaki hırsı, eski MLS takım arkadaşlarından bazılarının en iyi performanslarını ortaya çıkarmayı başardı

Kamal Miller, güvenlik görevlileri ortalıkta görünmeye başladığında durumun farklı olduğunu anlamıştı. 2023 yazındaydık ve Lionel Messi’nin PSG’deki sözleşmesini tamamladıktan sonra Inter Miami’ye transfer olacağına dair yaygın söylentiler dolaşıyordu.

Ancak bir süre boyunca bunlar sadece söylenti, arka plan gürültüsü, sosyal medyayı hareketli tutan haberlerdi.

Sonra işaretler ortaya çıkmaya başladı: güvenlik görevlileri, antrenman tesisine girmek için gerekli bir şifre. Oyuncular 10 numaralı formayı istediklerinde, bu numaranın müsait olmadığı söylendi.

Ve sonra, kimse fark etmeden Lionel Messi ortaya çıktı.

“Bizi biraz hazırlıksız yakaladılar, çünkü binaya ilk giren oydu. Biz içeri girdiğimizde o zaten oradaydı. Soğukkanlı davranmak zorunda kaldık,” dedi Miller, GOAL’a.

O günler, oyuncuların hâlâ Messi’nin şöhretinin büyüklüğüne alışmaya çalıştıkları ilk günlerdi. Ancak zamanla Miller gibi takım arkadaşları, onu gerçekten diğerlerinden ayıran şeyin ne olduğunu anlamaya başladı: Varlığıyla en gergin anları bile nasıl dönüştürdüğü.

En kritik anlarda Messi ile birlikte oynamış olanlar, seviyenin on katına çıktığından bahsediyor. Messi, en azından Inter Miami’deki haliyle, pek konuşmaz. Takımı gaza getirecek konuşmalar nadirdir. Hatta tam tersine, maça tamamen odaklanmış bir Messi daha da sessizleşir. Bu, sadece karizmasıyla kazanmaktır.

“O pek konuşkan biri olmadığı için baskı bir nevi içten geliyor,” dedi Miller.


  • Lionel Messi Inter Miami 2023Getty Images

    Miami’de kültürü değiştirmek

    Messi 2023 yılında Inter Miami’ye geldiğinde, Herons zor günler geçiriyordu. Doğu Konferansı’nın alt sıralarında yer alıyorlardı ve sezon arası döneminin büyük bir kısmını, yaz aylarında büyük harcamalar yapabilmek için maaş bütçesinde yer açmaya ayırmışlardı. Messi bu transferlerden biriydi – ortak sahibi David Beckham, onun transferine defalarca atıfta bulunmuştu. Ardından Sergio Busquets geldi; üstüne üstlük Jordi Alba da ekibe katıldı.

    Şu anda Portland Timbers'ta forma giyen Miller, deneyimli bir MLS oyuncusu ve Kanadalı milli takımın önemli isimlerinden biriydi. Aylar süren spekülasyonların ardından bir gün, bu ikili birdenbire takıma katıldı. Ve Miller, kelimenin tam anlamıyla, ikisinin arasında kaldı.

    "Dolabım aslında onunla Busquets'in tam arasındaydı, ben de orada oturmuş arkadaşlarıma, aileme ve eşime mesaj atıyordum, 'Buna inanamıyorum' diyordum. Bu iki efsanenin arasında oturuyorum," dedi Miller.

    Miami, Messi’nin soyunma odasında nasıl biri olduğuna dair hikayeler duymuştu. Messi hakkındaki söylentiler her zaman efsanelerle örtülmüştü. Pek fazla röportaj vermez. Fazla konuşmaz.

    İngilizce konuşup konuşmadığını kimse tam olarak bilmiyor. Miller bir şeyi öğrenince hayrete düştü: tüm söylentiler doğruydu.

    "İnsanların onun hakkında söylediği tüm o haberler, efsaneler ve benzeri şeyler bir bakıma doğru. Soyunma odasında adeta duvarın arkasındaki sinek gibi. Fazla konuşmaz ve antrenman, spor salonu çalışmaları ve benzeri işleriyle ilgilenir," dedi Miller.

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  • imago-sport-1030904674.jpgIcon Sportswire

    'İnanılmaz bir serbest vuruş'

    Ancak sonra işler kızıştı. Messi geldiğinde playoff’a kalma şansı neredeyse tamamen kaybolmuştu. Ama Miami’nin 2023 Leagues Cup’ta kupa kazanma konusunda gerçek bir şansı vardı. Liga MX ile MLS’yi karşı karşıya getiren bu turnuva, unutulmaz bir kupa serüveni için ideal bir platformdu – ve Miami’nin profesyonel bir kulüp olarak kazanacağı ilk kupa olacaktı.

    Miller, “O dönemde playofflara kalmak pek olası görünmüyordu ve takım olarak Leagues Cup’ın, işleri yoluna koymaya çalışabileceğimiz ‘sezon içinde bir sezon’ yaşamak için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledik,” dedi.

    Messi, tek başına sergilediği performansla bu beklentileri karşıladı. Miami’ye geldiğinde, onun potansiyel etkisiyle ilgili bazı sorular sorulmuştu. Arjantin ile 2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra, Messi PSG’de sezonun sonuna doğru oldukça rahat bir şekilde oynamıştı. Fiziksel kondisyonu ciddi bir sorun olabilirdi. Ve Messi’nin yeteneği olağanüstü olsa bile, MLS’de hiçbir zaman garanti yoktur.

    Tüm bu endişeler ortadan kalktı.

    "İlk maçta yedek kulübesinden oyuna girdi. Sanırım ilk dokunuşlarından birinde serbest vuruştan gol attı," diye hatırladı Miller. "Bu gerçekten çılgınca bir şeydi."



    Bunun dışında pek çok an daha vardı. Grup aşamasını rahatça geçip 32 turunda Orlando City'yi eleyen Miami, yeniden güçlenen FC Dallas ile zorlu bir deplasman maçına çıktı. İkinci yarıda 4-2 gerideyken geri dönüşe geçtiler ve Messi'nin maçın sonlarında attığı serbest vuruş, maçı penaltılara taşıdı.

    "O maçta inanılmaz bir serbest vuruş golü attı," diye hatırladı Miller.

    Üstüne üstlük, finalde Nashville karşısında bir başka gol daha attı; muhteşem bir bireysel çabayla. Miami, penaltı atışlarında galip geldi.


  • Messi PicaultGetty

    "O, bambaşka bir modda hareket ediyor"

    Fafa Picault da benzer bir hikâye yaşadı. 2025 sezonunun başında Miami’ye transfer oldu; hızı ve hücumdaki doğrudan oyun stili nedeniyle takıma katılmıştı. Herons’un, boşluklara dalıp Arjantinli oyuncuyla uyumlu hareket edebilecek koşuculara ihtiyacı vardı. Picault bu rol için biçilmiş kaftandı.

    Ve o da Messi’yi benzer bir modda gördü. Miami, 2025 yılında üç cephede mücadele ediyordu: MLS, Leagues Cup ve Kulüpler Dünya Kupası. Messi, rekor kıran bir MLS normal sezonu geçirdi ve Miami’nin Kulüpler Dünya Kupası’nda bir Avrupa rakibine karşı ilk galibiyetini almasına yardımcı oldu.

    "Onun farklı bir modda, özellikle de playoff modunda oynadığını görebilirsiniz. Kulüpler Dünya Kupası dönemini örnek verebilirim. Onu ve kazanma arzusunun daha da arttığını görebileceğiniz farklı anlar vardır. Eleme maçlarında ve kaybetmeme isteği söz konusu olduğunda, onun o diğer yönünün biraz daha ortaya çıktığını ve daha yoğun bir oyuncu haline geldiğini görebilirsiniz," dedi Picault.

    Kanat oyuncusu bunu doğal bir rekabetçilik eğilimine bağlıyor; ancak Messi’nin yaşının da bunda rol oynadığını öne sürüyor. Messi şu anda 39 yaşında ve futbolun birçok neslini geride bıraktı. Aslında oyun, onun etrafında değişti. Ancak Messi hâlâ daha şiddetli bir rekabetin yaşandığı bir dönemin izlerini taşıyor.

    "Onun o nesilden gelenlerden biri olduğu belli ve bu yüzden hâlâ yaptıklarını yapabiliyor – bence bu yaşta, gösterdiği özveri ve ortaya koyduğu her şey göz önüne alındığında," dedi Picault.

    Bu, Picault’a da ilham verdi – en azından kendisinin de mücadele etmek zorunda kalmış olması nedeniyle. New York’ta Haitili bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Picault, 20 yaşında Serie A takımı Cagliari’den ayrıldı ve NASL’de profesyonel futbola geri dönene kadar kulüpsüz kaldı. Messi’nin becerisine ulaşabileceğini asla iddia etmezdi. Peki ya o azim? O azmi gördü.

    "Ben o dönemde büyüdüm ve kariyerime, her şeyi elde etmek için gerçekten mücadele etmen gereken bir dönemde başladım; özellikle de benim kariyerim öyle gelişti. Evet. Bu yüzden onda bunu gördüğümde, ben de ona yetişmeye çalışıyorum ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapıp, o ekstra avantaj gerektirecek maçlara olabildiğince hazır olmaya çalışıyorum," dedi.

    Ve işe yaradı. Miami, MLS Kupası’nı kaldırdı. Picault da kutlamaya katıldı.

    "Onun uzun futbol yolculuğunun çok, çok, çok küçük bir kısmını sadece izlemekle kalmayıp, aynı zamanda bunun bir parçası olmak da kesinlikle büyük bir mutluluktu," dedi Picault.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dünya Kupası

    Ve şimdi de Dünya Kupası’na dönelim. Messi’nin istatistikleri aksini gösterse de, Arjantin’in turnuva performansı her zaman ikna edici olmamıştır. Son şampiyon, Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre karşısında zorlu anları atlatmayı başardı; Mısır’a karşı dramatik geri dönüşün ardından Messi gözyaşlarına boğulmuştu.

    Ancak bazı anlarda yine de en iyi halini sergiledi. Ayrıca, Altın Ayakkabı sıralamasında zirveyi paylaştığı da yadsınamaz bir gerçek. Özellikle iyi oynamadan turnuvanın en golcü oyuncusu olarak bitirip, kazanan takımın kaptanı olabileceğini söylemek komik geliyor.

    Picault için Messi’nin rekorları kırmaya devam etmesini izlemek heyecan verici.

    "Her yeni rekor kırdığında ya da başka bir başarıya imza attığında, bunu izlemek büyük bir keyif ve beni daha da mutlu ediyor," dedi Picault.

    Diğer eski takım arkadaşları da onda aynı hırsı görüyor.

    "Onu izlemek çok özel bir şey. Çocukların hep 'aura'dan bahsettiğini bilirsiniz, şu 'aura' meselesi var ya? Onu izlediğinizde, özellikle de Arjantin forması giydiğinde, tam anlamıyla bir aura yayıyor. O, her an oyunun gidişatını değiştirebilecek, farklı ve özel bir oyuncu. Bu yüzden onu canlı izlemek ve topla neler yapabildiğini görmek bir ayrıcalık," dedi 2023-2024 yılları arasında Miami’de Messi ile birlikte oynayan CJ dos Santos.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sırada İngiltere var

    O, şüphesiz İngiltere için de baş ağrısı olacak. Arjantin-İngiltere maçı, tarihle dolu ve sürekli tartışmalarla alevlenen, tartışmasız en önemli Dünya Kupası karşılaşmasıdır. Diego Maradona’nın “Tanrı’nın Eli” golünden David Beckham’ın Diego Simeone’ye yaptığı tekme nedeniyle oyundan atılmasına kadar, bu karşılaşmanın önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır.

    Ancak ironik bir şekilde, İngiltere ve Arjantin 2002'den beri resmi bir maçta karşılaşmadı. Messi, İngiltere'ye karşı hiç oynamadı. Thomas Tuchel ise onu nasıl durduracağını – ya da en azından nasıl yavaşlatacağını – bulmanın bir kabus olacağını itiraf etti.

    "[Messi’yi nasıl savunacağımızı] düşünüyordum; belki de eski usul bir adam adama markaj yapabiliriz. Bu fikri hayata geçireceğimizden emin değilim, ama aklıma geldi. Herkes Messi'yi tanır ve onun ortaya çıkmak istediği boşlukları bilir. Maçları analiz ederseniz, sanki o sahadaki herkesten bir adım önde olanı görüyor gibi hissedersiniz. Sanki top ona düştüğü anda boşluğu buluyor," dedi Tuchel maç öncesi basın toplantısında.

    Tuchel elbette Messi sorununa bir çözüm bulmayı umuyor. Ancak genel olarak bakıldığında, her maç Messi’nin Arjantin formasıyla oynayacağı son maç olabilir. Bu Dünya Kupası’na katılmaya karar vermesi zaman aldı ve başka bir büyük turnuvada oynaması için milli kariyerini 40’lı yaşlarına kadar uzatması gerekecek.

    Hem eski hem de şimdiki takım arkadaşları için ise bu, ona minnettarlık gösterme zamanı. Ne de olsa, onun geleceğinde pek fazla maç kalmamış olabilir.

    "Sadece o mirasın bir parçası olmak istersiniz. Pek çok oyuncu Messi ile birlikte oynadığını söyleyebilir, ancak herkes bir kupa kazandığını söyleyemez," dedi Miller.

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