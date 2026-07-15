Kamal Miller, güvenlik görevlileri ortalıkta görünmeye başladığında durumun farklı olduğunu anlamıştı. 2023 yazındaydık ve Lionel Messi’nin PSG’deki sözleşmesini tamamladıktan sonra Inter Miami’ye transfer olacağına dair yaygın söylentiler dolaşıyordu.
Ancak bir süre boyunca bunlar sadece söylenti, arka plan gürültüsü, sosyal medyayı hareketli tutan haberlerdi.
Sonra işaretler ortaya çıkmaya başladı: güvenlik görevlileri, antrenman tesisine girmek için gerekli bir şifre. Oyuncular 10 numaralı formayı istediklerinde, bu numaranın müsait olmadığı söylendi.
Ve sonra, kimse fark etmeden Lionel Messi ortaya çıktı.
“Bizi biraz hazırlıksız yakaladılar, çünkü binaya ilk giren oydu. Biz içeri girdiğimizde o zaten oradaydı. Soğukkanlı davranmak zorunda kaldık,” dedi Miller, GOAL’a.
O günler, oyuncuların hâlâ Messi’nin şöhretinin büyüklüğüne alışmaya çalıştıkları ilk günlerdi. Ancak zamanla Miller gibi takım arkadaşları, onu gerçekten diğerlerinden ayıran şeyin ne olduğunu anlamaya başladı: Varlığıyla en gergin anları bile nasıl dönüştürdüğü.
En kritik anlarda Messi ile birlikte oynamış olanlar, seviyenin on katına çıktığından bahsediyor. Messi, en azından Inter Miami’deki haliyle, pek konuşmaz. Takımı gaza getirecek konuşmalar nadirdir. Hatta tam tersine, maça tamamen odaklanmış bir Messi daha da sessizleşir. Bu, sadece karizmasıyla kazanmaktır.
“O pek konuşkan biri olmadığı için baskı bir nevi içten geliyor,” dedi Miller.