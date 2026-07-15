Fafa Picault da benzer bir hikâye yaşadı. 2025 sezonunun başında Miami’ye transfer oldu; hızı ve hücumdaki doğrudan oyun stili nedeniyle takıma katılmıştı. Herons’un, boşluklara dalıp Arjantinli oyuncuyla uyumlu hareket edebilecek koşuculara ihtiyacı vardı. Picault bu rol için biçilmiş kaftandı.

Ve o da Messi’yi benzer bir modda gördü. Miami, 2025 yılında üç cephede mücadele ediyordu: MLS, Leagues Cup ve Kulüpler Dünya Kupası. Messi, rekor kıran bir MLS normal sezonu geçirdi ve Miami’nin Kulüpler Dünya Kupası’nda bir Avrupa rakibine karşı ilk galibiyetini almasına yardımcı oldu.

"Onun farklı bir modda, özellikle de playoff modunda oynadığını görebilirsiniz. Kulüpler Dünya Kupası dönemini örnek verebilirim. Onu ve kazanma arzusunun daha da arttığını görebileceğiniz farklı anlar vardır. Eleme maçlarında ve kaybetmeme isteği söz konusu olduğunda, onun o diğer yönünün biraz daha ortaya çıktığını ve daha yoğun bir oyuncu haline geldiğini görebilirsiniz," dedi Picault.

Kanat oyuncusu bunu doğal bir rekabetçilik eğilimine bağlıyor; ancak Messi’nin yaşının da bunda rol oynadığını öne sürüyor. Messi şu anda 39 yaşında ve futbolun birçok neslini geride bıraktı. Aslında oyun, onun etrafında değişti. Ancak Messi hâlâ daha şiddetli bir rekabetin yaşandığı bir dönemin izlerini taşıyor.

"Onun o nesilden gelenlerden biri olduğu belli ve bu yüzden hâlâ yaptıklarını yapabiliyor – bence bu yaşta, gösterdiği özveri ve ortaya koyduğu her şey göz önüne alındığında," dedi Picault.

Bu, Picault’a da ilham verdi – en azından kendisinin de mücadele etmek zorunda kalmış olması nedeniyle. New York’ta Haitili bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Picault, 20 yaşında Serie A takımı Cagliari’den ayrıldı ve NASL’de profesyonel futbola geri dönene kadar kulüpsüz kaldı. Messi’nin becerisine ulaşabileceğini asla iddia etmezdi. Peki ya o azim? O azmi gördü.

"Ben o dönemde büyüdüm ve kariyerime, her şeyi elde etmek için gerçekten mücadele etmen gereken bir dönemde başladım; özellikle de benim kariyerim öyle gelişti. Evet. Bu yüzden onda bunu gördüğümde, ben de ona yetişmeye çalışıyorum ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapıp, o ekstra avantaj gerektirecek maçlara olabildiğince hazır olmaya çalışıyorum," dedi.

Ve işe yaradı. Miami, MLS Kupası’nı kaldırdı. Picault da kutlamaya katıldı.

"Onun uzun futbol yolculuğunun çok, çok, çok küçük bir kısmını sadece izlemekle kalmayıp, aynı zamanda bunun bir parçası olmak da kesinlikle büyük bir mutluluktu," dedi Picault.